Sterzik chce, aby nepropadly žádné hlasy. Stačilo! schvaluje dohodu se SOCDEM

Bývalý šéf sociálních demokratů Michal Šmarda totiž v rozhovoru pro iDNES.cz jednoznačně prohlásil, že pokud SOCEM půjde do voleb s hnutím Stačilo!, on sám ve straně končí.

Vadí mu, že současné vedení SOCDEM v čele s exministry Janou Maláčovou a prvním místopředsedou Lubomírem Zaorálkem prosadilo při jednání s předsednictvem strany, aby sociální demokraté obnovili jednání o možnosti kandidovat za Stačilo! Tedy za hnutí, které vytvořili komunisti, když se spojili s dalšími kritiky současného režimu, jako je Daniel Sterzik.

Sterzik je známý spíše jako bloger Vidlák a účastnil se i několika velkých demonstrací, které byly v centru Praze proti vládě Petra Fialy a proti tomu, že Česká republika pomáhá Ukrajině napadené vojsky ruského diktátora Vladimira Putina.

Stačilo! trvá na referendu o členství v EU a NATO

„Náš program nedáme. Pořád v něm bude referendum o EU i o NATO,“ napsal na sociálních sítích lídr hnutí Stačilo! Sterzik alias Vidlák. V těchto několika slovech je v kostce to základní, co rozbouřilo sociální demokracii, ještě poměrně nedávno jednu z klíčových stran v zemi, která byla i nejsilnější, ale nyní skomírá mimo Poslaneckou sněmovnu.

„Vyhlašovat referendum o vystoupení z Evropské unie, z NATO nebo o tom, kolik peněz budeme dávat na obranu, je na hranici šílenství a vlastizrady,“ řekl iDNES.cz Šmarda.

Minulý týden v pátek se Šmarda účastnil na nádvoří Lidového domu, sídla SOCDEM, protestu proti spolupráci s hnutím iniciovaným komunisty. Tedy těm, kdo po převratu v únoru 1948 pohltili sociální demokracii a demokracii v Československu „zakroutili krkem“, jak se to do Moskvy jezdil učit předseda komunistů Klement Gottwald, který se tím předtím chlubil i v parlamentu.

Na jednání předsednictva Stačilo! by vedení hnutí mělo schválit už také kandidátky doplněné o sociální demokraty. Maláčová by ráda vedla Stačilo! v Praze, kde byla dříve jako jednička kandidátky představena komunistka Petra Prokšanová.

Zaorálek chce být dvojkou kandidátky v Moravskoslezském kraji za šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou. Místopředseda SOCDEM Jiří Nedvěd by měl podle vedení strany získat pozici na kandidátce Stačilo! v Karlovarském kraji a místo by se mělo najít i pro zatím nejmenovaného sociálního demokrata v Ústeckém kraji.

„Referendum o vystoupení z NATO a Evropské unie zůstává jedním z klíčových bodů programu hnutí Stačilo!,“ zdůraznil kromě Sterzika i lídr hnutí Stačilo! v Pardubickém kraji Roman Roun, který je též mluvčím KSČM.

Sociální demokraté chtějí podpořit obecné referendum. Podle Maláčové i Zaorálka by hlasování bylo o tom, zda lidé souhlasí s výdaji 5 procent HDP na obranu. „Budu chtít referendum o pěti procentech na zbrojení,“ potvrdila Maláčová při setkání s novináři.

Jenže i to by musely schválit obě komory parlamentu, tedy také Senát, kde nemají žádného zástupce komunisté ani sociální demokraté poté, co odchod ze SOCDEM ohlásil senátor Petr Vícha na protest proti kandidatuře za Stačilo! Prosazení tohoto bodu je tak pro Stačilo! nyní nereálné.

Návrh dohody obsahuje závazek kandidátů SOCDEM ztotožnit se bezvýhradně s programem hnutí včetně obecných referend, v nichž by se hlasovalo například o vystoupení ČR z NATO či Evropské unie. Dokument zahrnuje i plán jednoho společného klubu Stačilo! ve Sněmovně.

V sociální oblasti i zdravotnictví se shodneme, míní Dostál

„Myslím, že v oblasti programové potíže nebudou. Jsme levicové strany a to, co říkají kolegové například v sociální oblasti nebo v oblasti zdravotnictví, je prakticky totéž, co říkáme i my,“ uvedl v úterý pro iDNES.cz první místopředseda Stačilo! a europoslanec Ondřej Dostál.

Podle Zaorálka SOCDEM počítá třeba s každoročním navyšováním minimální mzdy o 3 tisíce korun. „Žádný zaměstnanec státu nebude pod minimální mzdou, snížíme daně všem pracujícím o tisícovku měsíčně díky valorizaci daňového bonusu,“ slíbil. Obě uskupení chtějí nastavit horní limit odchodu do důchodu zpět na 65 let, zavést třináctý důchod a regulovat ceny energií.

Samostatná SOCDEM by nyní neměla podle průzkumů veřejného mínění šanci dostat se do Sněmovny. Hnutí Stačilo! osciluje kolem pěti procent a šanci tak má. Hlasy alespoň od některých voličů sociální demokracie, kterým by nevadila úzká spolupráce s komunisty, by se tak Stačilo! hodily.