„V dokumentu se sociální demokraté výslovně zavázali k ‚respektování a prosazování‘ programu Stačilo! Tedy včetně odchodu Česka z NATO a EU či zrušení Senátu,“ uvedlo Právo. Původní návrh memoranda o společné volební kandidátce přitom k podpoře programu hnutí sociální demokraty nezavazoval. Smlouvu zástupci stran podepsali koncem července.
„Prasácky schválili memorandum s bolševiky.“ Známé tváře končí v SOCDEM
Sterzikovo uskupení, ve kterém figurují i komunisté, prosazuje mimo jiné referendum o vystoupení z EU a NATO. V programu uvádí, že odmítá NATO „jakožto nástroj geopolitické dominance a prosazování útočné politiky jeho hlavního člena“. Sociální demokracie přitom dosud jasně podporovala členství v Evropské unii i v NATO.
Část odpůrců vedení SOCDEM převážně z hlavního města vytvořila uskupení nazvané Pražský aktiv sociálně demokratické opozice. „Apelujeme na svolání mimořádného sjezdu, který je jedinou legitimní autoritou, která může změnit směřování strany a zachránit její demokratický charakter,“ uvedli podle Práva nespokojení členové. Vyzvali zároveň své kolegy, aby ze strany neodcházeli a pokusili se její směřování zvrátit.
Stačilo! schválilo dohodu se SOCDEM. Přibralo do voleb Maláčovou i Zaorálka
„Záměrem je ukázat, že ve straně zůstávají členové odhodlaní pokračovat v tradiční politice demokratické levice pro sociální spravedlnost, občanská práva a parlamentní demokracii. Na tom nic nemění ani kritická situace ve straně, kterou se v příštích dnech chystá opustit značná část členské základny,“ řekl listu mluvčí uskupení, pražský politik Radek Mikula.
Maláčová tvrdí, že SOCDEM dlouhodobě prosazuje obecné referendum a že bez kritiky se Evropská unie nezlepší. Za nejdůležitější považuje schválený sociální program. „Hlavní je pro nás zvyšovat mzdy, zajistit levné bydlení a zlevnit potraviny,“ dodala. Program SOCDEM a Stačilo! je z 98 procent podobný, uvedl místopředseda Lubomír Zaorálek.
Jiní zase přicházejí, říká Zaorálek
I když ze SOCDEM stovky členů odcházejí, podle Zaorálka se jiní lidé do strany zase hlásí. „Přichází řada těch, kteří už stranu opustili,“ sdělil Právu. V době, kdy stranu vedl Michal Šmarda, tedy v letech 2021 až 2024, ji podle něj opustilo na 5000 lidí. Šmarda se ujal vedení strany po volbách, po nichž se SOCDEM poprvé v porevoluční historii nedostala do Sněmovny.
Maláčová vede kandidátku Stačilo! v Praze. Máme velké ambice, řekl lídr hnutí Sterzik
Sociální demokracie bude mít na kandidátkách Stačilo! 40 zástupců, zhruba polovinu míst obsadí komunisté. Maláčová bude jedničkou v Praze, Zaorálek dvojkou v Moravskoslezském kraji a další místopředseda Jiří Nedvěd povede kandidátku v Karlovarském kraji. Stačilo! se ve volebních modelech pohybuje nad pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní parlamentní komory.