„Hnutí Stačilo! čelí 39 dnů před volbami mnoha pokusům koalice SPOLU, hnutí STAN a Pirátů zastavit nás,“ řekl úvodem lídr v Pardubickém kraji Roman Roun. Chtějí tak zabránit návratu levice do Poslanecké sněmovny. „Hnutí Stačilo! sílí, nás nezastavíte,“ dodal.
„Nejsme žádná prázdná skořápka ani hnutí bez obsahu,“ sdělil předseda hnutí. Podle Sterzika, který si říká Vidlák, hnutí poslalo své vyjádření na všech 14 krajských soudů.
|
„Nepřiznané koalice.“ Nová strana expiráta Peksy podává žalobu na SPD a Stačilo!
S tím, že hnutí není žádná prázdná schránka, souhlasí i europoslanec Ondřej Dostál. „Pokud strana Volt Česko tvrdí, že jsme jen schránka, nechť se podívají na sebe. Nemají žádného europoslance ani jinak aktivního politika, nefigurují v průzkumech a tak dále. Zkrátka téměř nikdo o nich neví,“ řekl Dostál.
Lídryně hnutí Kateřina Konečná připomněla, že spolupráce větších stran s menšími je v českém prostřední běžná. „Je to součást tažení proti hnutí Stačilo!. Cílem Fialovy vlády je zdiskreditovat nás. Nenecháme se však umlčet, neporušujeme žádné zákony ani sněmovní praxi,“ dodala.
„Nepřiznané koalice jsou podvod na voličích. Obchází procentový práh, který je nutný pro vstup do Sněmovny,“ uvedl před týdnem předseda strany Volt Česko Adam Hanka. Strana podle něj chce demokratické a spravedlivé volby a SPD a Stačilo! dle ní porušují zákony.
„Pokud něco chodí jako kachna, kváká jako kachna, tak je to kachna,“ řekl Hanka s tím, že věří, že soudy ukážou, že se obcházení zákona v Česku nevyplácí. „Nebereme to jako mediální senzaci,“ dodává s tím, že chtějí, aby jejich žaloba „pro demokracii“ byla úspěšná. Žaloby směřují na příslušné krajské úřady, které kandidátní listinu registrovaly.
Návrh na zrušení registrace kandidátní listiny podalo i hnutí Přísaha, směřuje na listinu České pirátské strany, na které jsou i Zelení.
Takzvané nepřiznané koalice však nejsou podle odborníků v rozporu se zákonem. Šéfka komunistů Konečná už dříve uvedla, že Stačilo! postupuje v souladu se zákony. Vnímá postup Voltu jako součást jeho kampaně.
Na kandidátkách Stačilo! v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny se objeví zástupci středopravicové konzervativní SD-SN, středolevicové národně-sociální ČSNS a zejména krajně levicové KSČM. V polovině července se k nim připojila také středolevicová SOCDEM.
Od spojení si hnutí slibuje vyšší preference a neopakování debaklu po volbách v roce 2021, kdy zhruba milion hlasů propadl.