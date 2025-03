Stačilo! chystá „velké překvapení“. Lídrem kandidátky má být Bobošíková

Do Strašnic na pohřeb Marie Benešové dorazila Jana Bobošíková. (19. listopadu 2024) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Podle informací redakce by Bobošíková měla vést kandidátku Stačilo! ve Středočeském kraji. Jejími přímými soupeři by tak měli kromě jiných být například exministr školství Robert Plaga za ANO, šéf resortu dopravy Martin Kupka z ODS a všeobecně se očekává, že právě ve středních Čechách by mohl vést kandidátku Motoristů do Sněmovny i europoslanec Filip Turek.

Představitelé KSČM i hnutí Stačilo! dělají před pondělním představením krajských lídrů okolo jednotlivých nominací velké tajnosti. Šéfka komunistů Kateřina Konečná v únorovém rozhovoru pro MF DNES připustila, že s Janou Bobošíkovou i o této možnosti debatovaly.

„S Janou Bobošíkovou se občas někde potkáme, byla jsem i na oslavě jejích narozenin. Považuji ji za člověka, který vybudoval velmi silné alternativní médium, který tam má velmi zajímavé hosty. Bavíme se o různých věcech, ale nic z toho není teď na stole,“ tvrdila tehdy Konečná. Na doplňující dotaz, zda by pro ně byla Bobošíková coby posila na kandidátku zajímavá, konstatovala: „Myslím, že Jana Bobošíková je velmi zajímavá osobnost. Pro kohokoliv.“

„V pondělí to odtajníme“

Obdobně včera mluvil i předseda hnutí Stačilo! Daniel „Vidlák“ Sterzik. „Vím, že tyto rozhovory probíhají, že se s ní bavíme, s Janou Bobošíkovou se osobně známe, byl jsem u ní párkrát na rozhovoru. A skutečně ji stejně jako Kateřina považuji za velkou osobnost,“ sdělil.

Konkrétnější ale být nechtěl. „V pondělí to odtajníme, do té doby nebudeme říkat žádné další informace. Chceme, aby to bylo velké překvapení,“ dodal Sterzik.

Stejně tak se ke svému možnému dalšímu politickému angažmá nechtěla vyjadřovat ani samotná Jana Bobošíková. „Pane redaktore, tuto informaci nebudu jakkoli komentovat. Zda budu kandidovat, za koho a kde, se včas dozvíte. Nezlobte se, nic víc vám k tomu teď neřeknu,“ podotkla.

Už před pár dny ale například pro Bold News uvedla, že o kandidatuře do Sněmovny jedná. „Jsem v kontaktu s řadou politiků i politických subjektů, se kterými diskutuji na různá témata a sdílím své zkušenosti. Nebudu zastírat, že mám i nabídky kandidovat do Poslanecké sněmovny,“ uvedla Bobošíková.

Do středních Čech?

Podle zdrojů iDNES.cz z komunistické strany by Bobošíková dokonce mohla vést kandidátku coby jejich nominantka. „Vážně se o ní uvažuje, povídá se o tom. Ve Středočeském kraji nemáme tolik výrazných osobností, nikdo z místních, kdo by to mohl vést, se nerýsoval. Jana Bobošíková má navíc velmi dobré vztahy s Kateřinou Konečnou, řadu věcí spolu konzultují,“ řekl zdroj, který si v této souvislosti nepřál být jmenován. Prakticky totožně hovořili i další.

Pokud by Jana Bobošíková za hnutí Stačilo! skutečně kandidovala, nebylo by to její první spojení s KSČM. Už v roce 2008 byla kandidátkou komunistů na prezidentskou funkci. V den druhé volby – tehdy ještě poslanci a senátory – přednesla projev a oznámila, že kandidaturu stahuje.

Tehdy to bylo vnímáno jako podpora Václava Klause pro druhé kolo. Kandidaturu na hlavu státu si pak Bobošíková zopakovala ještě v roce 2013, kdy nakonec se ziskem 2,39 % hlasů skončila na posledním místě.

Kromě toho Jana Bobošíková pod hlavičkami nejrůznějších uskupení (Například Hlavu vzhůru, Suverenita či Volný blok) kandidovala do celé řady jiných funkcí. Jen namátkou se ucházela o post senátorky, primátorky Prahy, opakovaně usilovala získat funkci poslankyně, jednou také kandidovala do funkce ředitelky České televize.

Ve volbách však Bobošíková uspěla jen jednou. To, když byla v roce 2004 spolu s Vladimírem Železným zvolena do Evropského parlamentu za hnutí Nezávislí, z kterého později vystoupila a stala se předsedkyní strany Politika 21.