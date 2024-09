Koalice Stačilo! volby sleduje ze sídla komunistů. Chtějí změnit vlády v krajích

Sčítání hlasů do krajských a senátních voleb budou členové KSČM a koalice Stačilo! sledovat v sídle komunistů. Šéfka strany Kateřina Konečná ještě před volbami pro iDNES.cz uvedla, že do voleb jde její strana s cílem bojovat proti vládě. Rovněž řekla, že by ráda svou partaj dostala do zastupitelstev většiny z třinácti regionů.