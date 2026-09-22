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Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Václav Janouš
  15:38
Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili). | foto: Hana Lanková

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).
Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).
Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).
Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).
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Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice a klub byl podle dokumentů i investorem akce a podle propagace na akci spolupracoval.

Sportovní kluby mají přitom být podle pravidel apolitické – jenže v pozadí nového hnutí stojí miliardář Petr Dědek, který je zároveň většinovým vlastníkem hokejového klubu a na kandidátce jsou pardubičtí bývalí hokejisté, funkcionáři a lidé z extraligového klubu.

Dědkovi by se vlastní hnutí na radnici a hlasy v zastupitelstvu hodily – v Pardubicích chce postavit obří víceúčelovou hokejovou halu za dvanáct miliard pro více jak dvacet tisíc lidí. A mít vliv na rozhodování města, které bude potřebovat a které se jeho plánům už jednou vzepřelo, by pro něj mohlo být klíčové.

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Hnutí uspořádalo v centru města předvolební mítink, kvůli kterému si ale zadělal hokejový klub na problémy: oficiálně totiž politickou akci jako „investor“ podle dokumentů organizovalo Dynamo Pardubice a dorazili i zástupci týmu.

Na první pohled by se zdálo, že to byla jednoznačně akce Dynama – hráči ukazovali fanouškům zlaté prsteny připomínající jejich letošní titul a na pódiu se objevil i většinový majitel klubu a zároveň hlavní podporovatel nového politického uskupení Petr Dědek. A na dokumentu, kterým žádali organizátoři o zábor prostranství a který má iDNES.cz k dispozici, byl jako investor uveden hokejový klub HC Dynamo Pardubice.

Magistrát poslal představenstvu klubu, v němž má podíl, dopis, ve kterém chce vysvětlit, zda značka společnosti a její sportovní a marketingové zázemí, hráči či zaměstnanci nebyli využiti ve prospěch nové kandidující strany.

„Spojování značky HC Dynamo Pardubice s jediným politickým uskupením může oslabit důvěru veřejnosti, fanoušků, reklamních partnerů i mládežnické základny ve skutečnost, že klub patří v tomto kontextu celému sportovnímu prostředí města, nikoli jedné politické straně,“ píše v dopisu primátor Pardubic Jan Nadrchal. A žádá do deseti dnů vysvětlení, kdo o takové podpoře akce rozhodl, předložení kopie smluv, faktur, objednávek, interních schválení i zápisů a další.

Kontrola dotací

Magistrát zároveň do klubu rovnou poslal kontrolu, kdy chce prověřit dodržování podmínek dotací na podporu mládežnického hokeje, které příjemcům peněz zakazují propagovat politické strany a hnutí.

„Město má například záznam z úřední desky Městského obvodu Pardubice I, na němž je jako investor akce uveden klub HC Dynamo Pardubice. Součástí podkladů jsou také propagační plakáty k akci, z nichž vyplývá účast hokejistů a explicitně také klubu Dynamo Pardubice. Dalším podkladem jsou informace zveřejněné na webových stránkách politické strany Srdcem pro Pardubice, která zde uvádí, že na akci spolupracuje s HC Dynamo Pardubice,“ argumentuje magistrát v prohlášení, kde interní kontrolu vysvětluje.

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Naopak hokejový klub se pustil do kritiky pardubického magistrátu, že jej město „účelově zatahuje do předvolebního boje“, a chce od politiků omluvu. Tvrdí, že dotace na mládežnický hokej s tématem absolutně nesouvisí, protože dotace je poskytnuta striktně na výdaje spojené s mládeží Dynama.

Rána pod pás?

„Primátor Jan Nadrchal a jeho náměstek Jakub Rychtecký zneužili hokejový klub k dalšímu vlastnímu zviditelnění v rámci předvolební kampaně. Oba zmínění veřejně prosazují apolitický přístup ve sportu, ovšem v předvolebním období se zúčastnili tiskových konferencí městských sportovních organizací,“ pustilo se Dynamo do primátora a jeho náměstka.

Ještě kuriózněji vysvětlují hokejisté samotnou akci – nejvíce jim totiž vadí, že radnice odeslala Dynamu dopis, aby vše vysvětlilo, v pondělí 14. září, a o dva dny později o tom informovala například novináře. A v tom hokejisté vidí největší „podraz“.

Fanoušci se na akci fotili s hokejisty i funkcionáři klubu. První zleva kapitán Lukáš Sedlák, uprostřed sportovní manažer a bývalý hráč Petr Sýkora a vpravo trenér Filip Pešán.

„Jako ránu pod pás hokejový klub zároveň vnímá načasování rozesílky tiskové zprávy zástupcům sdělovacích prostředků v den prvního utkání extraligy. Pardubická radnice totiž dopis s žádostí o vysvětlení informací souvisejících s akcí nazvanou „Pardubice Pernštýnské náměstí – Srdcem pro Pardubice“, odeslala představenstvu klubu v pondělí 14. září. Média však o svém postupu informovala až o dva dny později. Vedení hokejového klubu Dynamo Pardubice vnímá tento krok jako cílenou snahu o ochromení pracovníků klubu v den vysoce exponovaného utkání s rivalem z Hradce Králové,“ stojí v prohlášení klubu.

Hokejisté na kandidátce

O tom, co na akci hokejisté dělali, proč tam byli, jak Dynamo spolupracuje s novým politickým hnutím a zda se podílelo i finančně, není v prohlášení ani slovo. V dokumentaci k uzavírce náměstí byl navíc jako investor uveden klub HC Dynamo Pardubice.

Screenshoty, které potvrzují předvolební akci nového politického hnutí Srdcem...

Miliardář Petr Dědek pak Hospodářským novinám řekl, že na „propagaci šli hráči dobrovolně a klub jako investor byla chyba tisku, protože se to tam dostalo z žádosti, když si chtěl klub v dubnu objednat zábor náměstí a někdo to tam zkopíroval“. Na to kontroval náměstek Rychtecký, který to označil za pohádku pro děti. „Není třeba, abychom ze sebe vzájemně dělali hlupáky. Z veřejně dostupných dokumentů se propojení pardubického hokeje a politické strany nabízí,“ řekl.

Webové stránky hnutí Srdcem pro Pardubice jsou registrovány na mluvčího projektu hokejové arény Pavla Poulíčka, který je zároveň členem investorského týmu Dědkovy firmy MHAP. Poulíček byl známý televizní moderátor. Na kandidátce hnutí jsou bývalí hokejoví útočníci Jiří Novák, Vladimír Martinec, sportovní ředitel Dynama a bývalý reprezentant Petr Sýkora, vedoucí hokejového A týmu Tomáš Hrubý nebo manažer klubu Miroslav Novotný.

Ředitel Sýkora se v podcastu Livesport Daily netajil tím, že chce podpořit výstavbu nové Dědkovy arény a „dohlédnout“ na ni. Dědek původně chtěl od městských zastupitelů, aby se mu upsali, že budou přispívat na provoz haly ročně třiceti miliony korun po dobu dvaceti let, to nakonec zastupitelé odmítli s tím, že na halu nedají ani korunu.

Čtyřkou kandidátky Srdcem pro Pardubice je Vítězslav Novohradský. Jeho jméno je spojeno s kauzou nákupu lesních pozemků společností Služby města Pardubic. V roce 2016 koupil tehdejší člen představenstva Karel Hron pozemky zhruba za milion korun a přes následné převody je pak za více než pětinásobek koupila městská firma. Policie obvinila Hrona, ale také Novohradského a Jiřího Jirouta, který také kandiduje za hnutí v jednom z pardubických obvodů. Stíhání bylo poté podmíněně zastaveno, protože obvinění splnili podmínky, aby případ neskončil před soudem.

„Rozhodnutí bylo odůvodněno nedbalostním charakterem skutku, dosavadním bezúhonným životem všech obviněných a také úhradou téměř celé škody způsobené poškozené akciové společnosti,“ uvedl státní zástupce Petr Nečas.

Na hlavní kandidátce je i Jiří Ascherl, který byl v roce 2007 náměstkem primátora za ČSSD. Poté, co se v tisku objevil placený text podepsaný fiktivním jménem Dalibor Jadrný, který kritizoval ODS a naznačoval prospěchářství při obsazování míst v městských společnostech, tvrdili někteří občanští demokraté, že za článkem stál Ascherl, mimo jiné proto, že obsahoval jeho citace. Ascherl to odmítl, koaliční spolupráce ODS a ČSSD se rozpadla.

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