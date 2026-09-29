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Další problém Dědkova hnutí. Kandidát použil v kampani maily pacientů

Václav Janouš
  9:14
Předvolební akce nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice. Na snímku...

Předvolební akce nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice. Na snímku majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek. (19. září 2026)) | foto: Hana Lanková

Screenshoty, které potvrzují předvolební akci nového politického hnutí Srdcem...
Screenshoty, které potvrzují předvolební akci nového politického hnutí Srdcem...
Screenshoty, které potvrzují předvolební akci nového politického hnutí Srdcem...
Předvolební akce nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice. Na snímku...
36 fotografií
Nové politické hnutí miliardáře Petra Dědka Srdcem pro Pardubice má další problém, poté co využilo sportovní klub k agitaci. Předseda hnutí a čtyřka na kandidátce do voleb, praktický lékař pro dospělé a emeritní primář ARO Vítězslav Novohradský, rozeslal svým pacientům e-mail s pozvánkou na politický mítink. Lidé mu přitom kontakty poskytli s tím, aby s nimi komunikoval o jejich zdravotním stavu. Zda lékař zneužil databázi pacientů, bude zkoumat Úřad na ochranu osobních údajů. Lékař na konkrétní otázky odpovědět odmítl.

Lidé v Pardubicích, kteří chodí k praktickému lékaři Novohradskému, dostali z jeho e-mailu v sobotu 12. září e-mail s názvem „Pozvanka“.

Zazpívá Julián Záhorovský

Lékař je oslovoval: „Vážení pacienti, milí přátelé.“ Zval je na mítink na Pernštýnském náměstí na další sobotu. Šlo o akci, kvůli které už hokejovému klubu Dynamo Pardubice hrozí, že přijde o dotace na mládež, protože se podle magistrátu klub, který má být apolitický, zapojil do kampaně.

„Vždy jsem měl za to, že úlohou lékaře není znát své pacienty jen prostřednictvím zdravotní dokumentace, ale také jako lidi – se vším, co k jejich životu patří. O to víc mě těší každá příležitost potkat se s Vámi také mimo ordinaci, v příjemnějším prostředí. A ti z Vás, kterým moje společnost bohatě stačí v ordinaci, nemusí číst dál – alespoň Vás tímto srdečně zdravím a omlouvám se za malé vyrušení. Vás ostatní bych rád informoval o setkání, které se uskuteční v sobotu 19. září od 17.00 na Pernštýnském náměstí a které pořádá hnutí Srdcem pro Pardubice,“ psal Novohradský v e-mailu, který má iDNES.cz k dispozici.

Mail lékaře Novohradského z hnutí Srdcem pro Pardubice

Novohradský dále zmiňuje, že řada pacientů mu v minulosti pomohla při vzniku hnutí. „Na místě bude připraven program pro dospělé i děti, zazpívá Julián Záhorovský a dorazí také naši hokejoví mistři z Dynama Pardubice. Chystá se pro ně navíc jedno překvapení od majitele Dynama Petra Dědka. Připraveno bude také drobné občerstvení, pivo a nealkoholické nápoje, a to do rozdání zásob,“ stojí dále v e-mailu.

Redakce jej získala od pacientů s tím, že část z nich kritizuje, že doktor použil jejich e-mail, který mu dali pro komunikaci o svém zdravotním stavu. „Rozhodně jsem nedával e-mail s tím, aby mi chodily pozvánky na politické mítinky,“ říká jeden z pacientů.

Spletl si město a kraj

Lékař přitom i na svých oficiálních webových stránkách popisuje, za které hnutí kandiduje do městského zastupitelstva, a pak pokračuje tím, jak výsledek „krajských voleb může výrazně ovlivnit směřování kraje a jak lidé mají šanci promluvit do politického uspořádání krajského zastupitelstva“.

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Evidentně se spletl. Kandiduje v komunálních volbách, nikoli na kraj. I v těchto volbách Novohradský kandidoval – tehdy ještě jako dvojka kandidátky SPD, Trikolory a hnutí PRO v Pardubicích.

Úřad pro ochranu osobních údajů vysvětluje, že pravidla GDPR, tedy ochrany osobních údajů, vyžadují, aby údaje byly získány pro konkrétní, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nebyly zpracovávány a využívány jinak. „Samotné získání e-mailové adresy od pacienta neznamená, že ji lze bez dalšího použít pro jiný účel,“ řekl mluvčí úřadu Josef Štípský.

Podle zákona je potřeba, aby při poskytnutí e-mailové adresy pacient přesně věděl, pro jaké konkrétní účely ji poskytuje. „Zde bylo nutné posoudit zejména původní účel získání osobních údajů (adres), co bylo pacientům při jejím získání sděleno a jaký je právní základ nového zpracování. Skutečnost, že adresát je pacientem lékaře, sama o sobě není právním titulem pro jiný účel. Navíc od října loňského roku platí nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy. Pokud konkrétní rozesílka spadá do jeho působnosti jako politická reklama a jde o online cílení či doručování založené na osobních údajích, zákon stanoví mimo jiné požadavek na výslovný a samostatný souhlas pro účely politické reklamy,“ upozorňuje Štípský.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Předseda České lékařské komory Milan Kubek k případu, který mu server iDNES.cz popsal, řekl, že až do této chvíle neví o žádném podobném incidentu, kdy by lékař oslovoval skrze e-mail své pacienty s politickou agitací a zval je na mítink.

Screenshoty, které potvrzují předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice
Screenshoty, které potvrzují předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice
Screenshoty, které potvrzují předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice
Předvolební akce nového politického hnutí Srdcem pro Pardubice. Na snímku majitel hokejového klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek. (19. září 2026))
36 fotografií

„Já osobně si například ani neberu e-mailové adresy pacientů, protože to není zabezpečená forma komunikace například o jejich zdravotním stavu. Preferuji osobní kontakt,“ řekl Kubek.

Server iDNES.cz se snažil s lékařem Novohradským hovořit osobně. Zdravotní sestra to následně odmítla s tím, že má redakce zaslat otázky e-mailem. Na stejnou adresu, ze které byl rozeslán e-mail pacientům.

Lékař ale na konkrétní otázky, kolika lidem uvedený e-mail rozeslal, odkud získal jejich e-mailové adresy, jestli je získal v rámci registrace pacientů a podobně, neodpověděl.

Místo toho přeposlal přes aplikaci Whatsapp své vyjádření. „Vaše otázky vycházejí z řady skutkových předpokladů, které tímto rozhodně nepotvrzuji a dají se v podstatné části označit za lživá tvrzení. Uvádím, že veškerá komunikace, která by měla povahu pozvánky naznačující ve Vašem tvrzení, by byla sdělením určeným okruhu mých přátel, mezi nimiž se mohou nacházet i někteří moji pacienti. Nadto se v každém případě jedná o neveřejnou korespondenci, která není určena k dalšímu šíření či zveřejnění,“ napsal Vítězslav Novohradský. Důrazně vysvětloval, že zveřejnění bude považovat za zásah do svých osobnostních práv, že se bude bránit právně a že nesouhlasí se zveřejněním soukromé korespondence ani údajů o adresátech.

Volby 2026

Lékař Novohradský byl v minulosti trestně stíhán v souvislosti s kauzou nákupu lesních pozemků pro městskou firmu Služby města Pardubic, kde byl předsedou představenstva. Vše se týkalo zvláštního obchodu z roku 2016, kdy jeho kolega získal v dražbě lesní pozemky zhruba za milion korun. Přes převody uvnitř rodiny se následně dostaly až k městské firmě, která za ně zaplatila pětinásobek.

Škodu tehdy policie vyčíslila na 4,3 milionu korun a Novohradskému i dalším kladla za vinu, že si neověřili cenu obvyklou. V lednu 2020 ale bylo stíhání všech podmíněně zastaveno. To proto, že všichni byli do té doby bezúhonní, spolupracovali s kriminalisty a uhradili škodu.

Server iDNES.cz se snažil získat i reakci samotného hnutí Srdcem pro Pardubice. Jeho manažer Tomáš Vondruška ale celý pátek nezvedal telefon.

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