Koalice SPOLU spouští závěrečnou část své kampaně Teď jde o Česko

Autor:
  15:36
Dva týdny před volbami do Sněmovny zahájí koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, ve čtvrtek večer v Praze ve Slovanském domě závěrečnou část kampaně nazvané Teď jde o Česko! Akce se zúčastní premiér a šéf ODS Petr Fiala, předsedkyně Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, ministr zemědělství a šéf lidovců Marek Výborný, hosté a členové stran koalice SPOLU.

Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Petr Fiala (ODS) a Marek Výborný (KDU-ČSL). (25. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Koalice SPOLU varuje, že se po volbách její hlavní soupeř – předseda ANO Andrej Babiš – spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“ prohlásil Fiala minulý měsíc při představení programu koalice SPOLU. „Tyto strany představují nebezpečí pro naši příslušnost k Západu,“ tvrdí.

Fiala v narážce na SPD a hnutí Stačilo! varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do Sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO a o změně režimu.

Hnutí ANO dominuje všude kromě Prahy, ve dvou krajích má přes 40 procent

Jediným krajem v ČR, kde má SPOLU větší podporu než opoziční hnutí ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM pro televizi CNN Prima News by v létě ve volbách získala v Praze 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta.

V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent. K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před SPOLU umístilo i hnutí SPD.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Nehody komplikují provoz na jižní Moravě, z Brna na Blansko stojí kolona

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...

18. září 2025  15:06,  aktualizováno  15:51

Vážná havárie na Svitavsku. K nehodě autobusu a auta vzlétly dva vrtulníky

Z důvodu vážné dopravní nehody osobního vozidla a autobusu je podle hlášení policie zcela uzavřena silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice. Na místo letí dva vrtulníky letecké...

18. září 2025  15:49

Fed rozhodl o snížení sazeb téměř jednomyslně. Další vývoj je ale nejistý

Americká centrální banka navzdory nejistotám snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Pro uvolnění překvapivě hlasovalo hned 11 ze 12 členů měnového výboru. Zdá se, že předsedovi...

18. září 2025  15:47

Lidé na pražských mostech čekají na průlet stíhaček, akce se ale opět posouvá

Stovky lidí čekají na pražských mostech na průlet dvou stíhaček JAS-39 Gripen a deseti proudových strojů legendární britské akrobatické skupiny Red Arrows. Přelet byl naplánován na 15. hodinu, z...

18. září 2025  8:42,  aktualizováno  15:37

Koalice SPOLU spouští závěrečnou část své kampaně Teď jde o Česko

Dva týdny před volbami do Sněmovny zahájí koalice SPOLU, kterou tvoří ODS, lidovci a TOP 09, ve čtvrtek večer v Praze ve Slovanském domě závěrečnou část kampaně nazvané Teď jde o Česko! Akce se...

18. září 2025  15:36

Babička s batolaty v kočárku spadla do rybníka, skočila pro ně družinářka

Velkou duchapřítomnost prokázala družinářka, která ve středu v Čáslavi u Kutné Hory skočila pro starší ženu a její dva dvouleté vnuky do rybníka. Seniorka i s dětmi spadla do vody a kočárek se navíc...

18. září 2025  15:28

To Moskva vás v roce 1956 rozdrtila, připomněl Orbánovi švédský premiér

Švédský premiér Ulf Kristersson vyzval svůj maďarský protějšek Viktora Orbána, aby nezatahoval Švédsko do své předvolební kampaně. Učinil tak v otevřeném dopise na síti X, ve kterém rovněž Orbánovi...

18. září 2025  15:21

Velký den v Lánech. Poslední slova TGM prověří historici, pak se je dozví veřejnost

Před přečtením posledních slov československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka posoudí jejich pravost rychlá expertiza, popsali historička Dagmar Hájková a ředitel Národního archivu Milan...

18. září 2025  15:07

Škola tvrdých chlapů. Kde se budoucí dozorci učí poutat i zahánět vzpouru

Premium

Spoutat vězně, zahnat vzpouru i odřezat oběšence. To vše se učí budoucí dozorci v simulované věznici ve Stráži pod Ralskem. Reportéři iDNES.cz dostali možnost si jejich výcvik ve zkrácené verzi...

18. září 2025

Čistíme území od okupantů. Zelenskyj hlásí úspěchy při protiútoku u Dobropillje

Ukrajinská armáda při protiofenzivě u města Dobropillja v Doněcké oblasti osvobodila sedm obcí a 160 kilometrů čtverečních území, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že vojáci...

18. září 2025  14:56

Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a...

18. září 2025  14:47

Kratom může vyvolat epileptické záchvaty, varují lékaři

Neurologové Městské nemocnice Ostrava (MNO) varují před užíváním kratomu. Podle jejich poznatků z praxe by mohl mít vliv na vznik epileptických záchvatů. Protizáchvatová poradna nemocnice v posledním...

18. září 2025  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.