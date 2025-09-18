Koalice SPOLU spouští závěrečnou část své kampaně Teď jde o Česko

Koalice SPOLU varuje, že se po volbách její hlavní soupeř – předseda ANO Andrej Babiš – spojí s šéfkou komunistů Kateřinou Konečnou a lídrem SPD Tomiem Okamurou. „Teď jde opravdu o všechno,“ prohlásil Fiala minulý měsíc při představení programu koalice SPOLU. „Tyto strany představují nebezpečí pro naši příslušnost k Západu,“ tvrdí.
Fiala v narážce na SPD a hnutí Stačilo! varoval, že minimálně dvě uskupení, která mají šanci dostat se do Sněmovny, mluví o vystoupení z EU a NATO a o změně režimu.
Hnutí ANO dominuje všude kromě Prahy, ve dvou krajích má přes 40 procent
Jediným krajem v ČR, kde má SPOLU větší podporu než opoziční hnutí ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM pro televizi CNN Prima News by v létě ve volbách získala v Praze 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta.
V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent. K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před SPOLU umístilo i hnutí SPD.