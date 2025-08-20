Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program SPOLU

Jak obecně hodnotíte volební program SPOLU?
Když to řeknu obecně, nejsem si jistý, jak bude fungovat důraz na zahraniční politiku, protože většinou volby rozhodují domácí a ekonomická témata. Zároveň očividně pro koalici SPOLU a pro její voliče jsou zahraničně-politická témata nějakým způsobem důležitá.
Milan Školník je politolog působící na katedře humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde vyučuje společenskovědní kurzy.
Během Ph.D. studií na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové absolvoval výzkumné pobyty na univerzitách v Chile a Mexiku. Publikoval v celé řadě prestižních vědeckých časopisů.
Premiér a lídr SPOLU Petr Fiala při představování programu opakoval, jak je důležité, abychom patřili na Západ, nebyli jako Maďarsko a Slovensko...
...jenže i to je těžko uchopitelné. Petr Fiala vždycky říká, že patříme na Západ. Co to ale teď je? Je to Trump a Spojené státy, nebo koalice ochotných? Já bych byl v tom opatrný, protože situace v zahraničí se velmi rychle proměňuje. Zřejmě to ale říká i proto, že nemají dostatečně silná domácí témata. Připomínat zvýšení daní, zvýšení věku odchodu do důchodu nebo konsolidační balíček nebude tak populární. Zase je ale dobře, že jsou konzistentní ve slibu zvyšovat výdaje na obranu na tři procenta HDP. Asi vědí, že to u jejich voličů bude pozitivně rezonovat a navíc tím naplňují programové prohlášení vlády.
Koalice SPOLU také představila nové plakáty, na kterých varují před Kateřinou Konečnou ze Stačilo!, předsedou SPD Tomiem Okamurou a předsedou ANO Andrejem Babišem. Funguje to ještě na jejich voliče?
Z marketingového hlediska si nejsem jistý, jestli to po čtyřech letech pořád dává smysl. Samozřejmě to na část voličů může fungovat. Obecně ale „Antibabiš“ nefunguje. Andrej Babiš vyhrává jedny volby za druhými. Vyhrál evropské, krajské, senátní volby. Měli jsme tu prezidentskou volbu, ve které taky nedopadl špatně. Takže si kladu otázku, proč marketéři SPOLU po čtyřech letech zase straší Andrejem Babišem. Divím se, že nebyli schopní přijít s nějakou nadstavbou.
Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové
SPOLU s představením programu vyčkávalo, podle některých politiků navíc voliče dnes program tolik nezajímá. Je to pravda?
Ta otázka tady byla vždycky. Nejen v době online médií. Já si ale myslím, že role programu není jen pro voliče. Program je i pro strany, aby věděli, jak jsou vůbec ideologicky ukotveny a v jakých mantinelech se mají pohybovat v momentě, kdy se do Sněmovny dostanou a mají něco prosazovat. Hezkým příkladem je euro. Na jednu stranu ve SPOLU říkají, že budou euroskeptičtí a Evropskou unii je nutné reformovat, a ve druhé větě dodávají, že za určitých podmínek jsou pro přijetí eura.
Zrovna o euru šalamounsky tvrdí, že jej přijmou, až to bude pro Česko ekonomicky a politicky výhodné.
To je už jen takový dovětek. Jakmile politická strana téma připustí, je mu otevřená a jde mu naproti. To by tam muselo například: Jsme proti přijetí eura v horizontu tří volebních období. Stejně bude muset určit vláda, jestli euro máme přijmout. Klidně můžou za rok říct, že euro přijmou. Na to, jak se ODS v minulosti tvářila euroskepticky, je to posun. Myslím si, že je to vlivem koalice SPOLU a její členské základny, která je vlastně poměrně liberální a není tak euroskeptická.
Taky to může být tím, že koalici tvoří tři strany s rozdílnými pohledy na některá témata. Zaznamenal jste v programu ještě něco podobně paradoxního?
Kromě toho tam nic moc protichůdného nevidím. Koalice SPOLU je za ty čtyři roky spolupráce už tak spojená, že dokáže mluvit jedním jazykem. ODS a TOP 09 jsou kompaktnější a lidovci se s nimi dokážou domluvit.
Co říkáte na to, že premiér jako jeden z bodů programu uvedl i to, že chce, aby Česko pořádalo fotbalové Euro?
Vždycky musíte program něčím ozvláštnit. Češi mají rádi sport a obzvlášť fotbal. Pak se nemůžeme divit, že to přitáhne politickou pozornost. Druhá věc je, do jaké míry je to reálné. Ale já se politiků v tomhle zastávám. Aspoň si dávají nějaké vize a říkají, o co budou usilovat. Voliči si to pak můžou vyhodnotit. Jinak je potřeba programy a jejich realistické plnění brát s rezervou.
Jak moc je program koalice odlišný od toho, co představovala před čtyřmi lety?
Řekl bych, že je liberálnější. I na průzkumech vidíme, že mají hodně voličů v Praze a ve Středočeském kraji, a pro ty je důležitá zahraniční politika.
Myslíte si po dnešku, že může koalice SPOLU dohnat náskok hnutí ANO?Zatím na něj podle předvolebních průzkumů ztrácí zhruba deset procentních bodů.
Volby ve výsledku dopadají jinak, než věští průzkumy. Klidně se může něco stát před volbami, co otřese s výsledkem. Pokud se ale nic nestane, tak si nemyslím, že koalice SPOLU má potenciál růst. Politická scéna je zamrzlá ve dvou blocích. Bitcoinová kauza taky s preferencemi SPOLU výrazněji nezahýbala. Nejdůležitější bude, aby koalice mobilizovala voliče těsně před volbami, aby ukázala, že v pelotonu vládních stran je ona ta nejsilnější.