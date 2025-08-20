Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program SPOLU

Dominika Hejl Hromková
  21:08
Koalice SPOLU ve středu představila program před volbami do Poslanecké sněmovny. Klade v něm důraz na bezpečnost a zahraniční politiku. „Zřejmě je to i proto, že nemají dostatečně silná domácí témata,“ komentuje program politolog České zemědělské univerzity Milan Školník v rozhovoru pro iDNES.cz.
Volební billboard koalice SPOLU, na kterém je Andrej Babiš s Vladimirem...

Volební billboard koalice SPOLU, na kterém je Andrej Babiš s Vladimirem Putinem. (10. srpna 2022) | foto: ČTK

Do Evropy volte raději Spolu, tam vám žádné Rusko nehrozí.
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila...
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila...
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila...
20 fotografií

Jak obecně hodnotíte volební program SPOLU?
Když to řeknu obecně, nejsem si jistý, jak bude fungovat důraz na zahraniční politiku, protože většinou volby rozhodují domácí a ekonomická témata. Zároveň očividně pro koalici SPOLU a pro její voliče jsou zahraničně-politická témata nějakým způsobem důležitá.

Politolog Milan Školník

Milan Školník je politolog působící na katedře humanitních věd Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde vyučuje společenskovědní kurzy.

Během Ph.D. studií na katedře politologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové absolvoval výzkumné pobyty na univerzitách v Chile a Mexiku. Publikoval v celé řadě prestižních vědeckých časopisů.

Premiér a lídr SPOLU Petr Fiala při představování programu opakoval, jak je důležité, abychom patřili na Západ, nebyli jako Maďarsko a Slovensko...
...jenže i to je těžko uchopitelné. Petr Fiala vždycky říká, že patříme na Západ. Co to ale teď je? Je to Trump a Spojené státy, nebo koalice ochotných? Já bych byl v tom opatrný, protože situace v zahraničí se velmi rychle proměňuje. Zřejmě to ale říká i proto, že nemají dostatečně silná domácí témata. Připomínat zvýšení daní, zvýšení věku odchodu do důchodu nebo konsolidační balíček nebude tak populární. Zase je ale dobře, že jsou konzistentní ve slibu zvyšovat výdaje na obranu na tři procenta HDP. Asi vědí, že to u jejich voličů bude pozitivně rezonovat a navíc tím naplňují programové prohlášení vlády.

Koalice SPOLU také představila nové plakáty, na kterých varují před Kateřinou Konečnou ze Stačilo!, předsedou SPD Tomiem Okamurou a předsedou ANO Andrejem Babišem. Funguje to ještě na jejich voliče?
Z marketingového hlediska si nejsem jistý, jestli to po čtyřech letech pořád dává smysl. Samozřejmě to na část voličů může fungovat. Obecně ale „Antibabiš“ nefunguje. Andrej Babiš vyhrává jedny volby za druhými. Vyhrál evropské, krajské, senátní volby. Měli jsme tu prezidentskou volbu, ve které taky nedopadl špatně. Takže si kladu otázku, proč marketéři SPOLU po čtyřech letech zase straší Andrejem Babišem. Divím se, že nebyli schopní přijít s nějakou nadstavbou.

Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové

SPOLU s představením programu vyčkávalo, podle některých politiků navíc voliče dnes program tolik nezajímá. Je to pravda?
Ta otázka tady byla vždycky. Nejen v době online médií. Já si ale myslím, že role programu není jen pro voliče. Program je i pro strany, aby věděli, jak jsou vůbec ideologicky ukotveny a v jakých mantinelech se mají pohybovat v momentě, kdy se do Sněmovny dostanou a mají něco prosazovat. Hezkým příkladem je euro. Na jednu stranu ve SPOLU říkají, že budou euroskeptičtí a Evropskou unii je nutné reformovat, a ve druhé větě dodávají, že za určitých podmínek jsou pro přijetí eura.

Volební billboard koalice SPOLU, na kterém je Andrej Babiš s Vladimirem Putinem. (10. srpna 2022)
Do Evropy volte raději Spolu, tam vám žádné Rusko nehrozí.
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila koalice SPOLU (20. srpna 2025)
Horkou fázi kampaně před říjnovými volbami nazvanou Teď jde o Česko! zahájila koalice SPOLU (20. srpna 2025)
20 fotografií

Zrovna o euru šalamounsky tvrdí, že jej přijmou, až to bude pro Česko ekonomicky a politicky výhodné.
To je už jen takový dovětek. Jakmile politická strana téma připustí, je mu otevřená a jde mu naproti. To by tam muselo například: Jsme proti přijetí eura v horizontu tří volebních období. Stejně bude muset určit vláda, jestli euro máme přijmout. Klidně můžou za rok říct, že euro přijmou. Na to, jak se ODS v minulosti tvářila euroskepticky, je to posun. Myslím si, že je to vlivem koalice SPOLU a její členské základny, která je vlastně poměrně liberální a není tak euroskeptická.

Taky to může být tím, že koalici tvoří tři strany s rozdílnými pohledy na některá témata. Zaznamenal jste v programu ještě něco podobně paradoxního?
Kromě toho tam nic moc protichůdného nevidím. Koalice SPOLU je za ty čtyři roky spolupráce už tak spojená, že dokáže mluvit jedním jazykem. ODS a TOP 09 jsou kompaktnější a lidovci se s nimi dokážou domluvit.

Co říkáte na to, že premiér jako jeden z bodů programu uvedl i to, že chce, aby Česko pořádalo fotbalové Euro?
Vždycky musíte program něčím ozvláštnit. Češi mají rádi sport a obzvlášť fotbal. Pak se nemůžeme divit, že to přitáhne politickou pozornost. Druhá věc je, do jaké míry je to reálné. Ale já se politiků v tomhle zastávám. Aspoň si dávají nějaké vize a říkají, o co budou usilovat. Voliči si to pak můžou vyhodnotit. Jinak je potřeba programy a jejich realistické plnění brát s rezervou.

Jak moc je program koalice odlišný od toho, co představovala před čtyřmi lety?
Řekl bych, že je liberálnější. I na průzkumech vidíme, že mají hodně voličů v Praze a ve Středočeském kraji, a pro ty je důležitá zahraniční politika.

Myslíte si po dnešku, že může koalice SPOLU dohnat náskok hnutí ANO?Zatím na něj podle předvolebních průzkumů ztrácí zhruba deset procentních bodů.
Volby ve výsledku dopadají jinak, než věští průzkumy. Klidně se může něco stát před volbami, co otřese s výsledkem. Pokud se ale nic nestane, tak si nemyslím, že koalice SPOLU má potenciál růst. Politická scéna je zamrzlá ve dvou blocích. Bitcoinová kauza taky s preferencemi SPOLU výrazněji nezahýbala. Nejdůležitější bude, aby koalice mobilizovala voliče těsně před volbami, aby ukázala, že v pelotonu vládních stran je ona ta nejsilnější.

Vstoupit do diskuse (156 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující v noční můru. Podle svědků jel řidič nebezpečně rychle, usínal za volantem a odmítal zpomalit, i...

Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl

Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po několika letech osobně jednali, a to na Aljašce. Po tříhodinovém jednání na vojenském letišti v Anchorage...

Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny

Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční schůzka prezidentů USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Ministr zahraničí Sergej Lavrov...

Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin

Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat schůzka mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a ruským vůdcem Vladimirem Putinem....

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

D5 před Prahou stála. Bourala dvě nákladní auta, jeden z řidičů se zranil

Dálnici D5 ve středu odpoledne uzavřela na prvním kilometru u Prahy nehoda dvou nákladních aut. Jeden z řidičů se lehce zranil a skončil v nemocnici. Směr na Prahu byl zhruba na čtyři hodiny...

20. srpna 2025  17:02,  aktualizováno  22:13

Nedá se vysvětlit, proč pravomocně odsouzený dá státu miliardu, řekl Stanjura

Ministr financí a první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura odmítl, že by kdokoli další měl nést odpovědnosti za kauzu bitcoinů, která stála místo ve vládě bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka....

20. srpna 2025  21:30

Objednání zabití psa rezonuje. ANO může ve volbách ztratit náskok, soudí v zahraničí

Kauza poslankyně hnutí ANO Margity Balaštíkové, která si podle nahrávek zveřejněných serverem Seznam Zprávy chtěla objednat zabití psa exmanželovy nové partnerky, přitáhla pozornost zahraničních...

20. srpna 2025  21:27

OBRAZEM: Smrt číhá všude. O hranici v džungli plné min se země perou už století

Příchozí varuje ostnatý drát a červené cedule s lebkou. Sluneční paprsky dopadají přes větve stromů na zem, kterou pokrývá listí a bujná zeleň. Tam všude se může skrývat nevybuchlá munice. Vítejte na...

20. srpna 2025  21:21

Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program SPOLU

Koalice SPOLU ve středu představila program před volbami do Poslanecké sněmovny. Klade v něm důraz na bezpečnost a zahraniční politiku. „Zřejmě je to i proto, že nemají dostatečně silná domácí...

20. srpna 2025  21:08

Moskva chystá vyšší daně a škrty v civilních sektorech kvůli výdajům na válku

Moskva se chystá zvyšovat daně a omezovat veřejné výdaje v civilních sektorech, aby byla schopna dál financovat vysoké náklady související s válkou na Ukrajině, uvedla Reuters s odvoláním na ruské...

20. srpna 2025  20:41

Izrael zahájil plánovanou ofenzivu do Gazy. Nařídil povolat 60 tisíc záložníků

Aktualizujeme

Izraelská armáda zahájila první fázi plánovaného útoku na Gazu a už ovládá její okraje, oznámil podle agentury Reuters mluvčí armády Effie Defrin. Ministr obrany Jisrael Kac nařídil povolat 60 tisíc...

20. srpna 2025,  aktualizováno 

Bojiště Afrika. Rusko otevřelo novou armádní frontu, varuje expert z místa

Premium

Kromě jednání světových lídrů o hledání řešení ruské vojenské agrese na Ukrajině se bezpečnostní situace vyostřuje i v Africe. V rozhovoru pro iDNES.cz na to upozorňuje analytik Vojtěch Bílý, který...

20. srpna 2025

Rusko chce veto nad Ukrajinou. Evropa neslušně ovlivňuje Trumpa, zlobí se Lavrov

Diskuse o bezpečnostních otázkách bez účasti Ruska nikam nepovede, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Naznačil, že Moskva chce mít veto nad bezpečnostními zárukami pro Ukrajinu. Evropské...

20. srpna 2025  19:26

Kdo byl v Itálii, nesmí darovat krev. Úřady se obávají zavlečení tropické nemoci

Lidé budou po návratu z Itálie na 28 dní vyřazení z darování krve. Důvodem je vyšší výskyt západonilské horečky v regionu. Aktualizované doporučení platí do konce října. Vyplývá to z informací...

20. srpna 2025  18:33,  aktualizováno  19:25

Kohoutkovou vodu v Praze nepije jen každý desátý, překvapilo průzkumníky

Až 91 procent Pražanů pije doma kohoutkovou vodu. Více než čtyři pětiny z nich ji pijí každý den. Vyplývá to z průzkumu Pražských vodovodů a kanalizací, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant...

20. srpna 2025  19:14

Převážený bagr srazil traverzu mostu, ta se zřítila na auto jedoucí za ním

Ve středu kolem 17. hodiny došlo k pádu mostní traverzy na osobní automobil u obce Třebíz na Kladensku. Podle policejní mluvčí Richterové nákladní souprava převážející bagr zavadila o traverzu...

20. srpna 2025  19:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.