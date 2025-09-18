Hnutí ANO dominuje všude kromě Prahy, ve dvou krajích má přes 40 procent

  12:25
Jediným českým krajem, kde má vládní koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a KDU-ČSL větší podporu než opoziční ANO, je Praha. Podle analýzy volebních modelů agentury STEM by v létě ve sněmovních volbách získala v metropoli 27,9 procenta hlasů před druhým ANO s 21,7 procenta. V ostatních regionech by bylo vítězem ANO, přičemž v Ústeckém a Karlovarském kraji by získalo přes 40 procent.
Andrej Babiš vystoupil na předvolební kampani Hnutí ANO na Zelném trhu v Brně....

Andrej Babiš vystoupil na předvolební kampani Hnutí ANO na Zelném trhu v Brně. (16. září 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ODS Petr Fiala na předvolebním setkání s příznivci koalice SPOLU v...
Andrej Babiš vystoupil na předvolební kampani Hnutí ANO na Zelném trhu v Brně....
Předvolební mítink hnutí ANO v Brně na Zelném trhu. Zleva Karel Havlíček, Adam...
Hostem pořadu Rozstřel je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN.
K této hranici se blíží i v Moravskoslezském kraji, kde by se před SPOLU umístilo i hnutí SPD. V Karlovarském kraji by SPOLU bylo až za ANO, STAN a SPD. Modely pro jednotlivé regiony ve čtvrtek zveřejnil web televize CNN Prima News.

„V Praze je téměř jasná šance, že Spolu zvítězí. Je téměř jisté, že suma SPOLU, STAN a Pirátů bude vyšší než 50 procent,“ uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl. V případě konání voleb v létě by měli Starostové v Praze 16,8 procenta hlasů a Piráti 15,5 procenta. V hlavním městě by se do Sněmovny dostalo ještě SPD s 7,3 procenta hlasů.

Druhý nejvyšší počet hlasů by SPOLU podle modelů získalo v Jihomoravském a Královéhradeckém kraji, shodně 26,2 procenta. Naopak nejméně hlasů, 12,4 procenta, by jich mělo v Karlovarském kraji.

ANO má nejsilnější podporu podle zjištění STEM v Ústeckém kraji, v létě by ho volilo 42 procent tamních obyvatel, zatímco SPOLU 14,6 procenta a třetí SPD 14 procent. V sousedním Karlovarském kraji by ANO mělo 40,1 procenta hlasů, STAN 13,1 procenta, SPD 12,6 procenta a SPOLU 12,4 procenta.

Žaloby na skryté koalice jsou priorita, vše ostatní Ústavní soud odsunul, řekl Baxa

V Moravskoslezském kraji, kde kandiduje předseda ANO Andrej Babiš, by jeho hnutí zvítězilo s 37,1 procenta hlasů před SPD se 17,2 procenta a SPOLU s 16,5 procenta. Nejhorší výsledek napříč republikou tam naopak v létě zaznamenal STAN, měl by 7,4 procenta podobně jako Piráti a Stačilo!, uvedl STEM.

Nejlepší výsledek by v létě měl STAN ve středních Čechách, s 18 procenty by tam skončil na třetím místě za ANO a SPOLU. Přes 17 procent by strana získala ještě v Libereckém kraji.

„Středočeský kraj je rozložením podpory blíže republikovým průměrům s tím, že nadprůměrně by zde uspělo hnutí STAN. Ještě blíže celorepublikovým výsledkům by ve třetím čtvrtletí byl Jihomoravský kraj,“ doplnili podle webu CNN Prima News autoři v analýze.

Podle ní by ANO na jihu Moravy mělo téměř 30 procent hlasů, SPOLU vedené premiérem Petrem Fialou 26,2 procenta, SPD 11,1 procenta a přes osm procent by měli i Piráti, STAN a Stačilo!

Z analýzy, která se opírá o data sesbíraná od konce června do prvního týdne v září od 5 732 lidí, rovněž plyne, že na hranici volitelnosti se pohybují Motoristé nebo Stačilo! „U malých krajů (především Karlovarský) a u menších stran (především Motoristé sobě) je větší variabilita a nejistota výsledků. Nyní to vidíme hlavně na výsledku Motoristů sobě nebo Stačilo! právě v Karlovarském kraji,“ upozornili autoři analýzy STEM.

ANOSpoluSPDSTANPirátiStačilo!Motoristé
Praha21,727,97,316,815,54,54,1
Středočeský kraj2820,711,4187,96,35,6
Jihočeský kraj30,12310,66,810,89,16,3
Plzeňský kraj31,518,114,58,98,78,74,6
Karlovarský kraj40,112,412,613,19,32,58,4
Ústecký kraj4214,6148,66,65,84
Liberecký kraj30,319,711,917,27,264,1
Královéhradecký kraj30,726,29,1812,48,82,9
Pardubický kraj28,925,413,59,38,594,6
Vysočina34,9239,98,48,78,73,6
Jihomoravský kraj29,926,211,19,288,23,3
Olomoucký kraj3320,816,19,18,17,72,5
Zlínský kraj30,919,9149,89,15,85
Moravskoslezský kraj37,116,517,27,47,47,64,2
Nejčtenější

