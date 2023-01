Zelenskyj vadil, Babiš s válkou ne? Stáhněte to, vyzval spolek BigMedia

Den po prvním kole prezidentských voleb se po celém Česku objevily billboardy, v níž Andrej Babiš slibuje, že nezavleče Česko do války, protože je „diplomat, ne voják.“ Za to však schytal nemalou kritiku. Na tu prezidentský kandidát reagoval slovy, že místo voják tam mělo být generál. Uvedl to v pondělí v České televizi.

Expremiéra a kandidáta na prezidenta Babiše již dříve vyzvala ministryně obrany Jana Černochová, aby ve své kampani nepoužíval vojáky. „Nejsou to žádní krvelační štváči, ale profesionálové,“ uvedla Černochová. Nyní přišla další kritika - od spolku podporujícího Ukrajinu.

„Žádáme o odstranění billboardů“

Na billboardy reagoval spolek Mluvme spolu, který společnosti BigMedia, která reklamní plochy vlastní a patří do skupiny BigBoard, zaslal otevřený dopis. V něm žádá, aby bylo všem měřeno stejným metrem. „Na základě dosavadního postupu vaší společnosti dále žádáme o odstranění billboardů prezidentského kandidáta Andreje Babiše, které obsahují slogan ‚Nezavleču Česko do války‘,“ píše spolek v dopise.

V něm současně upozorňuje na kauzu, která se odehrála loni. Na konci loňského dubna totiž spolek nechal před hlavním nádražím v Hradci Králové umístit billboard s fotografií ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s nápisem „Skutečný prezident, kupte mu zbraně“. Současně byl na reklamní ploše také QR kód, který obsahoval odkaz na příspěvek do sbírky na nákup obranného materiálu, kterou vyhlásila ukrajinská ambasáda.

„Reklama nesmí obsahovat násilí nebo prvky využívající motivu strachu,“ reagovala společnost BigMedia. Reklamní společnost BigMedia odstranila v Hradci Králové billboard, který vyzýval k finančnímu příspěvku na nákup zbraní pro Ukrajinu.

Jenže společnost BigMedia nechala billboard po zhruba měsíci a půl odstranit. A důvod? Rozpor se zákonem o regulaci reklam a vzbuzování pocitu strachu, reagovala společnost, jak upozornil Deník N.

„Reklamní motiv vzbuzuje u veřejnosti negativní reakce a strach z avizovaného násilí. Motiv, jak je zveřejněn, je kromě jiného shledáván jako rozporný se zákonem o regulaci reklamy,“ obhajovala se tehdy společnost.

Spolek však nyní v otevřeném dopise poukazuje na to, že Babišovy billboardy obsahují slovo „válka“. „Evidentně pracuje s emocí strachu. Billboard naznačuje, že pokud se stane prezidentem druhý kandidát, který byl vojákem z povolání, zavleče Česko do války,“ píše dále spolek.

Podle něj je zároveň gesto Babišovy ruky na plakátu nápadně podobné slavnému náborovému letáku do americké armády a podprahově tak podsouvá myšlenku odvodu k vojenské službě či k mobilizaci.

„Tento billboard rozhodně strach působí a manipulace strachem je jeho evidentním účelem. Motiv ‚prezidenta‘ Babiše a uvedeného sloganu má potenciál vzbudit strach nejen v nás, členech spolku Mluvmespolu.cz, ale jistě i v jiných občanech, kteří tyto obavy formulovali na sociálních sítích a možná se obrátili se stížností i na vás,“ stoji rovněž v dopise.

Spolek se obrátil na Radu pro reklamu

Redakce iDNES.cz oslovila ohledně dopisu i společnost BigMedia, která redakci zaslala dopis, kterým odpověděla spolku Mluvmespolu.cz.

„Za obsah reklamního sdělení je podle zákona zodpovědný zadavatel. S případnými dotazy a podněty k prezidentské reklamní kampani se proto, prosíme, obracejte na zadavatele. Pokud se domníváte, že se jedná o porušení jakéhokoliv zákona, doporučujeme Vám konat tak, jak Vám ukládají zákony České republiky,“ píše se v odpovědi s podpisem jednatele Marka Pavlase.

V ní také zdůrazňuje, že již na jaře poskytla Ukrajině velkou podporu, kdy za výrazně nadstandardních podmínek podporovala charitativní kampaně v její prospěch.

„Souhrnná výše naší podpory v tom období přesáhla tři miliony korun. Všechny tyto motivy vyzývaly veřejnost k účasti v humanitárních projektech, souvisejících se situací na Ukrajině. Ze všeho uvedeného jasně vyplývá, že plně stojíme na straně Ukrajiny, v žádném případě však nevyzýváme k válce,“ vysvětluje společnost, která k dopisu přiložila několik fotografií, kde je znázorněna pomoc Ukrajině.

Spolek se kromě výzvě společnosti BigMedia obrátil také na Radu pro reklamu, aby kampaň prošetřila. Může podle nich být v rozporu se zákonem. Společnost BigMedia také vyzvali k odstranění těchto prezentací, na to ale firma nijak nereagovala. „Pocity nevolnosti, úzkosti a hnusu, které nám působí, jsou i vaší odpovědností. Ještě větší strach a obavy mohou tyto billboardy vzbudit v lidech, kteří zjevné manipulaci podlehnou,“ zdůrazňuje spolek.