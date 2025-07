Registraci nové politické strany SPDTO schválilo ministerstvo vnitra v polovině června, píše server Seznam Zprávy. Návrh podal Ota Ledvinka, dlouholetý spolupracovník Okamury a člen rozhodčí komise SPD. Hnutí má sídlo v pražském bytovém domě a do prosince musí dle zákona ustavit statutární orgány.

„Před pár měsíci mě oslovili podporovatelé a přátelé, že by chtěli založit sdružení na mojí podporu proti pokusu politiků Fialovy vládní koalice zmanipulovat volby účelovým trestním stíháním mojí osoby za protiimigrační plakát. Zeptali se mě, zda-li mohou z tohoto důvodu použít v názvu moje jméno. Toto svolení jsem jim rád dal, jelikož jsem také přesvědčen, že chce Fialova vláda zmanipulovat volby, aby se za každou cenu udržela u moci,“ sdělil Okamura iDNES.cz.

To, jaké aktivity bude nová strana vyvíjet, je podle Okamury pouze na jejím vedení. To zatím nebylo ustanoveno. Ze zákona na to je půl roku.

SPD pod tlakem, hrozí jí i zákaz činnosti

Založení SPDTO přichází v citlivé době pro samotného Tomia Okamuru i jeho hlavní politický projekt – hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). To bylo letos v únoru policií obviněno z podněcování nenávisti, konkrétně kvůli kampani, která využívala kontroverzní plakáty vytvořené umělou inteligencí. Jeden z nich například zobrazoval muže tmavé pleti s nožem pod nápisem chirurgové z dovozu.

„Plakát má rasistický a xenofobní podtext… přisuzuje negativní vlastnosti migrantům negroidní rasy a vyvolává nenávist,“ uvedla policie v žádosti o vydání Okamury k trestnímu stíhání. Poslanecká sněmovna mu imunitu odebrala a předseda SPD se mezitím seznámil s policejním spisem.

Zatímco Okamura své obvinění dlouhodobě odmítá a tvrdí, že šlo o symbolické zobrazení kritiky migrační politiky EU, státní zastupitelství připravuje rozhodnutí o případné obžalobě. Jak uvedl Jan Lelek, šéf dozorujícího státního zastupitelství v Praze 1, k definitivnímu rozhodnutí ještě nedošlo – policie zatím čeká na vyjádření samotné SPD.

Podle zákona hrozí právnickým osobám za trestné činy například peněžitý trest, povinnost uveřejnit rozsudek v médiích, ale také zákaz činnosti až na dvacet let. Pokud by soud uznal hnutí SPD vinným, šlo by o bezprecedentní zásah do činnosti parlamentní strany.

Třetí pokus

Vznik SPDTO je dalším z projektů, s nimiž je Tomio Okamura úzce spojen. Po odchodu ze strany Úsvit přímé demokracie, kde se rozkmotřil s tehdejšími spolustraníky kvůli financím, založil v roce 2015 právě SPD. Ta se od té doby etablovala jako stabilní hráč na české politické scéně a aktuálně se podle průzkumů drží na třetím až čtvrtém místě v preferencích.

Zda bude nová strana SPDTO jen symbolickým gestem podpory, nebo se zapojí aktivně do politického dění – například v podzimních volbách – zatím zůstává nejasné.