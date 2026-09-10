SPD zahajuje horkou fázi volební kampaně před senátními a komunálními volbami

Formu tiskové konference v Poslanecké sněmově jako zahájení horké fáze volební kampaně před senátními a komunálními volbami zvolilo vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie. SPD zkusí získat svá první křesla v Senátu. Kandidovat bude v celkem 21 senátních obvodech ze sedmadvaceti. Tisková konference začíná v 11 hodin.
Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky. Šmarda kandiduje za koalici Volt Česko, Starostové a osobnosti pro Moravu a Hnutí Hlas regionů.
Pomoci SPD získat zastoupení v Senátu má i lékař Lubomír Nečas, který vedl Stranu práv občanů, která vznikla na podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Nečas byl svého času i lékařem bývalé hlavy státu. Nyní je krajským zastupitelem za SPD ve Zlínském kraji.
V komunálních volbách bude SPD kandidovat ve 250 obcích, v hlavním městě do nich jde společně s hnutím Přísaha Roberta Šlachty, a jedničkou kandidátky je Milan Urban.
Koho nominovalo hnutí SPD do Senátu
Cheb – Ivan Reis, hudebník,živnostník
Louny – Vladislav Hrbáček, fyzioterapeut,zastupitel města Žatec
Plzeň-město – Július Líška, manažer v mezinárodní společnosti
Strakonice – Miroslav Ušatý, starosta obce Albrechtice nad Vltavou (navrhli Svobodní)
Pelhřimov – Lucie Pavlů Řádová, lektorka jazyků, obchodní manažerka Příbram – Josef Šorna, lékař (člen PRO)
Praha 5 – Pavel Spirov, vysokoškolský pedagog, vědecko-technický pracovník
Praha 9 – Bedřich Laube, zastupitel MČ Praha 9, podnikatel v autoprůmyslu (navrhli Svobodní)
Kladno – Marcela Machalová, pedagog, manažerka distančního studia,zastupitelka města Kladna
Trutnov – Radek Mráz, pracovník expedice,zastupitel města Úpice
Kolín – Antonín Dušek, ministerský rada, manažer ve výrobě
Hradec Králové – Ivan Picek, IT specialista,zastupitel města Hradec Králové Žďár nad Sázavou – Radek Koten, poslanec, krajský zastupitel,zastupitel městyse Vojnův Městec
Brno-město – Jaroslav Turánek, vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog
Přerov – Dan Chromec, radní Olomouckého kraje,zastupitel města Přerov Olomouc – Pavel Jelínek, náměstek hejtmana,zastupitel města Olomouc Frýdek-Místek – Tomáš Krpel, pedagog, předseda kontrolního výboru města Frýdek-Místek
Ostrava-město – Milan Loprais, investiční poradce (člen PRO)
Karviná – Pavel Staněk, člen rady kraje, místostarosta města Rychvald
Zlín – Lubomír Nečas, praktický a tělovýchovný lékař, krajský zastupitel, hlavní lékař rally
Uherské Hradiště – David Skyba, jednatel ve vzdělávací společnosti, lektor a kouč