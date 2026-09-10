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SPD zahajuje horkou fázi volební kampaně před senátními a komunálními volbami

Josef Kopecký
  10:24
Miroslav Ševčík, Radim Fiala, Tomio Okamura a Radek Koten z SPD na tiskové...

Miroslav Ševčík, Radim Fiala, Tomio Okamura a Radek Koten z SPD na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku Radek Koten...
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...
Lubomír Nečas (SPD)
Tisková konference poslaneckého klubu SPD. Na snímku Radim Fiala a Tomio...
5 fotografií
Formu tiskové konference v Poslanecké sněmově jako zahájení horké fáze volební kampaně před senátními a komunálními volbami zvolilo vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie. SPD zkusí získat svá první křesla v Senátu. Kandidovat bude v celkem 21 senátních obvodech ze sedmadvaceti. Tisková konference začíná v 11 hodin.

Poslanec za SPD, místopředseda výboru pro bezpečnost Radek Koten bude kandidovat ve Žďáru nad Sázavou. Jeho soupeři budou současný lidovecký senátor Josef Klement či bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového města na Moravě Michal Šmarda, který se tak snaží o návrat do nejvyšší politiky. Šmarda kandiduje za koalici Volt Česko, Starostové a osobnosti pro Moravu a Hnutí Hlas regionů.

Pomoci SPD získat zastoupení v Senátu má i lékař Lubomír Nečas, který vedl Stranu práv občanů, která vznikla na podporu bývalého prezidenta Miloše Zemana. Nečas byl svého času i lékařem bývalé hlavy státu. Nyní je krajským zastupitelem za SPD ve Zlínském kraji.

SPD posílá do voleb i Nečase, který vedl stranu bývalého prezidenta Zemana

V komunálních volbách bude SPD kandidovat ve 250 obcích, v hlavním městě do nich jde společně s hnutím Přísaha Roberta Šlachty, a jedničkou kandidátky je Milan Urban.

Koho nominovalo hnutí SPD do Senátu

ChebIvan Reis, hudebník,živnostník
LounyVladislav Hrbáček, fyzioterapeut,zastupitel města Žatec
Plzeň-městoJúlius Líška, manažer v mezinárodní společnosti
StrakoniceMiroslav Ušatý, starosta obce Albrechtice nad Vltavou (navrhli Svobodní)
PelhřimovLucie Pavlů Řádová, lektorka jazyků, obchodní manažerka PříbramJosef Šorna, lékař (člen PRO)
Praha 5Pavel Spirov, vysokoškolský pedagog, vědecko-technický pracovník
Praha 9Bedřich Laube, zastupitel MČ Praha 9, podnikatel v autoprůmyslu (navrhli Svobodní)
KladnoMarcela Machalová, pedagog, manažerka distančního studia,zastupitelka města Kladna
TrutnovRadek Mráz, pracovník expedice,zastupitel města Úpice
Kolín Antonín Dušek, ministerský rada, manažer ve výrobě
Hradec KrálovéIvan Picek, IT specialista,zastupitel města Hradec Králové Žďár nad SázavouRadek Koten, poslanec, krajský zastupitel,zastupitel městyse Vojnův Městec
Brno-městoJaroslav Turánek, vědecký pracovník a vysokoškolský pedagog
PřerovDan Chromec, radní Olomouckého kraje,zastupitel města Přerov OlomoucPavel Jelínek, náměstek hejtmana,zastupitel města Olomouc Frýdek-MístekTomáš Krpel, pedagog, předseda kontrolního výboru města Frýdek-Místek
Ostrava-městoMilan Loprais, investiční poradce (člen PRO)
Karviná Pavel Staněk, člen rady kraje, místostarosta města Rychvald
ZlínLubomír Nečas, praktický a tělovýchovný lékař, krajský zastupitel, hlavní lékař rally
Uherské HradištěDavid Skyba, jednatel ve vzdělávací společnosti, lektor a kouč

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