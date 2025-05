Souboj s proimigračním Rakušanem, to by mě určitě zajímalo, řekl Okamura

21:41

Lídr opozičního hnutí SPD Tomio Okamura v pátek naznačil, k čemu se přiklání při výběru místa, kde bude kandidovat do Sněmovny. „Souboj s proimigračním Rakušanem, který odsouhlasil migrační pakt EU, tak to by mě určitě zajímalo, ale my to projednáváme. Platí, že budu kandidovat buď ve Středočeském, nebo Moravskoslezském kraji,“ řekl iDNES.cz Okamura.