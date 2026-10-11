Ještě před čtyřmi lety SPD v komunálních volbách slavila. V roce 2022 získalo hnutí židle ve všech krajských městech. Letos se ale tento úspěch nepodařilo zopakovat. V nynějších výsledcích se hnutí nedostalo do zastupitelstev v sedmi krajských městech.
Ve srovnání s minulými komunálními volbami dopadla SPD nyní nejhůř v Ostravě, kde obdržela 4,5 procenta hlasů. Ještě před čtyřmi roky tady měla 12 procent a sedm mandátů v pětapadesátičlenném zastupitelstvu.
Překvapivé výsledky přineslo Ústí nad Labem, kde Okamurovo hnutí jen těsně překročilo pětiprocentní hranici. SPD zde v koalici s Motoristy sobě, Přísahou a Trikolorou udržela dva zastupitele. Není ale příliš co slavit, poněvadž v roce 2022 bylo SPD s podporou Trikolory třetím nejsilnějším uskupením ve městě s pěti zástupci.
„Padlo spoustu názvů konkrétních měst, kde jsme uspěli. V některých městech, jakým je třeba Ústí nad Labem, jsme naopak oslabili, ale to je proto, že tam vznikla nová široká koalice, to nikdo nemohl čekat,“ sdělil v sobotu večer předseda Sněmovny a šéf SPD Okamura k výsledkům v komunálních volbách.
V severočeském městě získalo Jedno Ústí pohodlnou většinu. Koalice více stran vznikla s cílem porazit tamní hnutí ANO, což se podařilo, a zválcovala při tom i všechny ostatní. Jedno Ústí získalo 51,25 procenta hlasů a 22 mandátů z 37.
Zhoršení na Moravě i v Čechách
SPD se při minulých komunálních volbách dařilo v Olomouci, Karlových Varech a ve Zlíně. Ve všech těchto městech si ale nyní významně pohoršila.
Ve Zlíně má SPD 5,5 procent a dva zastupitele, v Karlových Varech těsně překonala šest procent, avšak ve srovnání s volbami v roce 2022 přišla o dvě křesla v zastupitelstvu. Olomoucká SPD po volbách před čtyřmi lety slavila, získala totiž 11 procent hlasů, nyní obdržela 6,5 procenta, přičemž zastupitelů má tři namísto pěti.
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O hlasy občanů Jihlavy se SPD ucházela na půdorysu vládní koalice s PRO, Trikolorou a Svobodnými. Koalice zde sice překonala pětiprocentní hranici, jenže přišla o jeden mandát na radnici, poněvadž v roce 2022 získala SPD s podporou Trikolory deset procent a čtyři zastupitelské posty.
Do zastupitelstva usednou kandidáti SPD i v Pardubicích, ovšem také zde jde při srovnání s minulými volbami o pokles. V nynějších volbách má Okamurovo hnutí 5,6 procenta hlasů. Před čtyřmi lety zde měla SPD skoro osm procent a tři zástupce na radnici, nyní o jeden mandát přišla.
SPD chtěla ukončit „dozimetrickou koalici“
Vedení hnutí vždy vnímá jako nejnáročnější zejména volby v Praze a Brně. „Volby v Praze a Brně jsou pro nás samozřejmě obtížné, protože občané jsou tam spíše liberálněji naladěni. My jsme jedinou vlasteneckou konzervativní stranou v Parlamentu, takže tato velká města vždycky máme obtížnější,“ vysvětlil svůj pohled na výsledky Okamura.
K tomu dodal, že celkový zisk SPD odpovídá celostátním volbám, kdy se hnutí pohybuje okolo osmi procent. V Praze kandidátka SPD získala pouhých 3,5 procenta, jde o nejhorší výsledek jaký za dobu své existence v metropoli získala. O takřka šest procentních bodů předběhli SPD pražští Piráti, kteří získali 9,4 procenta hlasů v hlavním městě.
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Ohledně pražských voleb panovala u vedení hnutí skepse již od začátku sčítání hlasů. Místopředseda Radim Fiala řekl, že Praha je pro uskupení typu SPD „zakletá.“ Okamura následně hlavní město označil za nejtěžší volební obvod.
Lídrem kandidátky SPD v Praze byl zastupitel Milan Urban, jenž si podle svých slov přál „ukončit dozimetrickou koalici“. „Praha je úřednické město, je tu struktura lidí, kteří jsou napojeni na různé penězovody a nechtějí změnu, protože žijí ze systému, který je nastaven,“ sdělil Urban na dotaz iDNES.cz, proč se SPD v Praze dlouhodobě nedaří a čím jsou místní voliči specifičtí.
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O pár setin procenta se SPD dařilo lépe v Brně, ale ani zde to na pětiprocentní hranici nestačilo. Hnutí získalo 3,9 hlasů. Před čtyřmi lety se brněnské SPD podařilo proniknout na magistrát s šesti zastupiteli a se ziskem skoro deseti procent.
O málo lepšího výsledku dosáhlo Okamurovo hnutí v některých okresních městech. Kupříkladu v Příbrami získala SPD takřka sedm procent a v Mladé Boleslavi šest procent hlasů. Hnutí pět procent překročilo i v Jablonci nad Nisou, kde dosáhlo skoro sedmi procent, ale i tady bude mít jen dva zastupitele namísto čtyř z předchozího období.
Volby 2026 OBRAZEM
K výsledkům v současných volbách se vedení SPD vyjadřovalo kriticky. „Budeme hledat příčiny a vymýšlet strategii do dalších let,“ slíbil předseda poslaneckého klubu Fiala.
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Hnutí pro letošní komunální volby postavilo 263 kandidátních listin, na kterých figurovalo zhruba 1 460 lidí. Na několika místech se SPD spojila s Trikolorou vedenou Zuzanou Majerovou, stranou PRO Jindřicha Rajchla či s hnutím Přísaha Roberta Šlachty. V senátních volbách se žádný z kandidátů SPD nedostal do druhého kola.