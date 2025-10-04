Na kandidátkách SPD se o hlasy Čechů uchází celkem tři další uskupení. Mimo SPD jde o zástupce Svobodných, Trikolory a PRO, kteří uzavřeli s Okamurovým hnutím samozvané „vlastenecké spojenectví“.
Podle Okamury se jeho hnutí sjednotilo s menšími stranami kvůli tomu, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů určených pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici.
Propad hlasů se tehdy týkal i do té doby sněmovních sociálních demokratů a komunistů, ale také Přísahy či Trikolory. SPD v posledních sněmovních volbách získalo 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů.
Přestože všechny čtyři subjekty spojují obdobné cíle, objevily se i rozepře. Ještě nedávno hrozilo, že Rajchlovo PRO, zejména kvůli nespokojenosti s nedostatečným zastoupením na kandidátkách, společný projekt opustí. Strana se však rozhodla ve spolupráci pokračovat.
Odchod Ukrajinců vyřeší drahé bydlení. Okamura o plánech SPD na vládu s ANO
K letošním volbám do Poslanecké sněmovny šlo hnutí s heslem „Jo! Pojďme na to“. Stejně jako před čtyřmi lety SPD sázelo na kontaktní volební kampaň a pořádání jarmarků. Letos SPD za organizaci jarmarků vyplatilo firmě, která je pořádá, téměř čtyři a půl milionu korun.