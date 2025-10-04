SPD sleduje volby z luxusního hotelu v Praze, dorazí Okamura i krajští lídři

Hnutí SPD bude sledovat sčítání hlasů v letošních volbách z luxusního pražského hotelu Don Giovanni na Žižkově. Do štábu mimo šéfa SPD Tomia Okamury mají dorazit i další krajští lídři, například Radim Fiala, lídr v Moravskoslezském kraji Jindřich Rajchl (PRO) či jednička kandidátky ve Zlínském kraji za Trikoloru Zuzana Majerová.
Na kandidátkách SPD se o hlasy Čechů uchází celkem tři další uskupení. Mimo SPD jde o zástupce Svobodných, Trikolory a PRO, kteří uzavřeli s Okamurovým hnutím samozvané „vlastenecké spojenectví“.

Podle Okamury se jeho hnutí sjednotilo s menšími stranami kvůli tomu, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů určených pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici.

Propad hlasů se tehdy týkal i do té doby sněmovních sociálních demokratů a komunistů, ale také Přísahy či Trikolory. SPD v posledních sněmovních volbách získalo 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů.

Přestože všechny čtyři subjekty spojují obdobné cíle, objevily se i rozepře. Ještě nedávno hrozilo, že Rajchlovo PRO, zejména kvůli nespokojenosti s nedostatečným zastoupením na kandidátkách, společný projekt opustí. Strana se však rozhodla ve spolupráci pokračovat.

Odchod Ukrajinců vyřeší drahé bydlení. Okamura o plánech SPD na vládu s ANO

K letošním volbám do Poslanecké sněmovny šlo hnutí s heslem „Jo! Pojďme na to“. Stejně jako před čtyřmi lety SPD sázelo na kontaktní volební kampaň a pořádání jarmarků. Letos SPD za organizaci jarmarků vyplatilo firmě, která je pořádá, téměř čtyři a půl milionu korun.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

4. října 2025

SPD sleduje volby z luxusního hotelu v Praze, dorazí Okamura i krajští lídři

4. října 2025  8:13

