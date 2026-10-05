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Ukazujeme, že jsme kompetentní vládnout. Okamura o koalici, rozpočtu i volbách

Jiří Vachtl
Eva Pospíšilová
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Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovoří s novináři poté, co...

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovoří s novináři poté, co vláda Andreje Babiše ustála hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice (1. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovoří s novináři poté, co...
Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na snímku je předseda...
Projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě české republiky. Na fotce je...
Předseda Sněmovny Tomio Okamura přivítal ve Sněmovně prezidenta Petra Pavla....
18 fotografií
Tomio Okamura, předseda Sněmovny a SPD, stále zpochybňuje nákup stíhaček F-35. Tyto americké stroje totiž mohou nést jaderné zbraně, a ty voliči SPD podle Okamury v Česku nechtějí. „Proč se jinak takové stroje kupují? Já nechci válku s Ruskem, které je jadernou mocností. Vždyť by to byl náš konec,“ řekl Okamura v seriálu předvolebních rozhovorů MF DNES a iDNES.cz.

Prezident a opozice podle něj navíc žádají prudký nárůst výdajů na zbrojení, ale už neříkají, zda ty peníze chtějí získat formou vyššího zadlužení, anebo je vzít občanům. Od nadcházejících komunálních voleb si Okamura slibuje, že SPD obhájí dosavadní počet 492 zastupitelů, případně ho ještě zvýší. A v senátních volbách je podle předsedy SPD cílem, aby jeho strana měla prvního senátora. „V rámci členů SPD jsem zatím uspěl v Senátu jenom já,“ řekl. V rozhovoru řekl i jméno, kdo by tím novým senátorem za SPD měl být.

Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovoří s novináři poté, co vláda Andreje Babiše ustála hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice (1. října 2026)
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) hovoří s novináři poté, co vláda Andreje Babiše ustála hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice (1. října 2026)
Mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na snímku je předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD). (1. října 2026)
Projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě české republiky. Na fotce je zachycen Tomio Okamura (SPD). (1. října 2026)
18 fotografií

V politice se často používá příměr: nepřítel – úhlavní nepřítel– koaliční partner. Jaké vztahy máte mezi sebou po necelém roce v koalici s ANO a Motoristy?
Pracovní vztahy v koalici jsou velmi dobré a komunikace funguje. Důležité bylo, že jsme na začátku zformulovali dobré programové prohlášení, které je zdařilým kompromisem mezi třemi stranami. Zhruba z 90 procent odpovídá programu SPD, i když některé naše body v něm chybějí. Považoval jsem ho od začátku za klíčové, protože je odrazovým můstkem pro čtyřletou práci. Pokud se ho budeme držet, je to dobrý základ. Takže jsem spokojený, že vše funguje dobře a daří se nám realizovat program.

Předvolební rozhovory s předsedy stran a hnutí

Žádné pnutí nevyvolala ani složitá jednání o rozpočtu na příští rok? Má skončit ve schodku 386 miliard a Motoristé i někteří vaši poslanci to kritizují.
My jsme se dohodli, že budeme mít reálný rozpočet a nic nebudeme skrývat. Fialova vláda připravila na letošní rok v rozpočtu takové díry, že jsme reálný schodek spočítali na 450 miliard. Jsou to normální rozpočtoví podvodníci. Takže my jsme ten rozpočet na příští rok museli zreálnit a oproti letošku jsme deficit snížili z těch reálných 450 miliard na 386 miliard.

I tak to ale bude druhý nejhlubší schodek v historii. Skutečně kvůli tomu není žádné pnutí?
Budu mluvit za sebe. U nás v SPD tlačíme, aby šel rozpočet co nejvíc dolů. Tlačíme také na to, aby během příštího roku přišly legislativní změny, které přinesou do rozpočtu další úspory. Například já jsem navrhl škrtnout úplně dávky na Ukrajince, což by dohromady bylo 12 miliard.

To vám ale v koalici neprošlo.
Osm miliard jsou humanitární dávky a čtyři miliardy se platí za Ukrajince na zdravotním pojištění. Koaliční kolegové řekli, že to škrtnout nechtějí. Ale domluvili jsme se, že by se kompromisně na základě požadavku SPD mohly škrtnout čtyři miliardy, které Fialova vláda dala přímo do zákona Lex Ukrajina. Takže to se nedá škrtnout během jedné vteřiny, ale musíme změnit celý zákon. A pak navrhuji snížit výdaje na zbrojení o 7,5 miliardy. A zdůrazňuji na zbrojení, nikoliv na obranu.

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Jak to rozlišujete?
Fialova vláda nakoupila stíhačky F-35, které jsou svým výkonem naddimenzované na velikost území Česka. Maďaři mají gripeny, Slováci stíhačky F-16. To jsou srovnatelné země. A obojí je o třetinu levnější než F-35.

Zakázka na F-35 už je v procesu, Česko zaplatilo zálohu.
My bychom ji zrušili. Premiér ale rozhodl, že to nechce, protože byly za Fialovy vlády zaplaceny zálohy ve výši 30 miliard. A jsou nevratné. Paní Černochová (exministryně obrany za ODS, pozn. red.) tím způsobila velkou finanční škodu, protože jsme mohli jít cestou Slováků nebo Maďarů a ušetřili bychom desítky miliard. A to jsme ještě koupili F-35 s možností nosit jaderné zbraně. To se moc neví. To nám také vadí. Naši voliči odmítají, aby vůbec někdo uvažoval o tom, že na území Česka umístí jaderné zbraně. Proč se jinak takové stroje kupují? Co to má znamenat? Já nechci válku s Ruskem, které je jadernou mocností. Vždyť by to byl náš konec.

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Zpátky k rozpočtu. Miroslav Ševčík z vašeho poslaneckého klubu řekl, že pro takto deficitní rozpočet na příští rok při hlasování ruku nezvedne. Budete s ním ještě mluvit a řešit to?
Od začátku o rozpočtu probíhá v našem klubu diskuse. Ale tento dotaz už není aktuální, protože se na vládě dohodl kompromis, že legislativní i nelegislativní úspory dají v příštím roce dohromady kolem 20 miliard korun. Včetně těch změn zákonů, o kterých jsem už mluvil.

Takže pro rozpočet se schodkem 386 miliard korun zvednou ruku všichni poslanci SPD?
Předpokládám, že ano. Ostatně i naši ministři na vládě po této dohodě hlasovali pro rozpočet. To je i vyjádření našeho postoje, my s tím schodkem nejsme spokojení. Proto také navrhuji úsporu 7,5 miliardy ve výdajích na zbrojení.

Kde konkrétně byste chtěl šetřit?
Tam, kde ještě není vypsané ani výběrové řízení. Mám to tu konkrétně, ale nevím, jestli je to veřejná informace. Takže se na to raději zeptejte ministerstva obrany.

Volby 2026

Která další legislativní opatření mají tedy v průběhu roku snížit schodek? Co dalšího budete navrhovat?
Máme v koalici také příslib dalšího snižování podpory politických neziskovek. Já teda navrhuji jejich úplné zrušení, protože v nich nevidím žádný přínos. Peníze dostávají i organizace, které tady prosazují nelegální migraci. Jejich podporu je potřeba pokrátit.

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) slibuje, že v dalších letech sníží deficit každý rok o desítky miliard. Přinést to mají reformy. Jaké budete za SPD navrhovat?
U nás je to jednoduché. Chceme přidávat peníze našim občanům a škrtat peníze, které směřují jinam. Spoustu peněz jde na rozvojovou spolupráci do zahraničí. Jsou to miliardy, které jdou na různé rozvojové programy. Tady je prostor.

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A kromě toho máte něco dalšího, kde může stát uspořit?
Je také třeba zastropovat inkluzi ve školství. To je velký problém a už o tom mluvíme. V příštím roce mají školy nabrat šest tisíc asistentů pedagogů a horizont má být až 40 tisíc asistentů. Vždyť je nás 10 milionů, to je nereálné. Je třeba udělat totální revizi systému. Zatím jsou jen odhady, kolik to stojí, protože to nikdo nedokáže ani spočítat. Odhaduje se mezi 6 až 12 miliardami ročně. Na každých 15 dětí má být jeden asistent. Na to nejsou peníze.

Máte k redukci asistentů souhlas ministra Roberta Plagy?
Tlačíme to. Celý letošní rok to tlačíme v diskuzích s koaličními partnery. Nechci úplně zabrušovat do odborných věcí, ale teď to bude probíhat tak, že místo nabírání dalších asistentů by se mělo na školách optimalizovat využívání stávajících asistentů, aby nebyl jeden každý asistent na 15 dětí, ale aby se ti asistenti prostřídali i na více žácích, čímž by se to mělo i finančně optimalizovat. Měl by to být úvodní krok, ale samozřejmě jsme domluveni na tom, že je potřeba připravit v souladu s vládním prohlášením hlubokou revizi celého systému.

Takže pro to máte podporu?
Počkejte. SPD má 15 poslanců ze 108 zákonodárců vládní koalice a 15 z 200 celkových poslanců, takže v rámci tohoto děláme, co můžeme. V letošním roce už jsme ostatně prosadili řadu věcí, hledáme úspory. Rozhodně se také dál budeme stavět proti navyšování výdajů na zbrojení nad 2 % HDP, protože je předpoklad, že příjmy budou stoupat, tudíž peníze, se kterými můžeme pak dál pracovat, se budou zvyšovat.

Podle opozice i prezidenta Petra Pavla by ale výdaje na obranu měly růst.
To si ale přímo protiřečí. Prezident a opozice říkají, že chtějí prudký nárůst výdajů na zbrojení. Na opakované dotazy, jestli ty peníze chtějí vzít formou vyššího zadlužení, anebo je vzít českým občanům, ale nikdo neodpověděl. A my nechceme brát peníze českým občanům.

Můžete vyloučit, že by během vašeho volebního období došlo k daňové reformě?
Máme v programu nezvyšování daní českým občanům. To znamená, jestli má někdo návrh, a to už jsem zaslechl, na zvýšení daně z nemovitostí, tak SPD naopak bude prosazovat snížení této daně. Daň z nemovitosti totiž osobně považuji za krádež, protože se tím trestají lidé, kteří si na svoji nemovitost ušetřili vlastní prací nebo si ji koupili na hypotéku. A my jim teď ještě napálíme vyšší daň?

Ministryně Alena Schillerová ale takhle trestat občany nechce. Ona mluví o zdanění investičních bytů. S tím byste souhlasil?
Ne, ani s tím nesouhlasíme, protože to nespěje k tomu dostupnějšímu bydlení. Já chápu, jak to ministryně Schillerová myslí, ale v situaci, kdy je drahé i nájemní bydlení, tak s tím nelze souhlasit.

Kromě možného zdanění investičních nemovitostí ministryně Schillerová mluví o vyšším zdanění například návykových látek. Pro to byste byl?
Na koaliční radě to ještě diskutováno nebylo…

... ale mluví se o tom už i ve veřejném prostoru. Takže byste byl pro, nebo proti?
SPD generálně souhlasí s omezováním a zpřísňováním podmínek pro užívání omamných látek, nicméně žádný návrh jsme ještě neviděli.

Blíží se roční vládní bilancování, po kterém by mohlo dojít k prvním změnám v kabinetu Andreje Babiše. Obáváte se výměny některého z vašich ministrů?
Napřed si řekněme, co jsme zvládli za devět měsíců ve vládě. Měli jsme několik cílů, třeba že chceme snížit ceny energií, což už i Český statistický úřad několik měsíců po sobě potvrzuje. Dále jsme chtěli levnější potraviny, takže třeba máslo zlevnilo oproti loňsku o 42 procent.

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Vraťme se k otázce, zda se neobáváte, že vám při ročním bilancování premiér vymění některého z ministrů za SPD?
Tak to by nešlo tak jednoduše, protože na základě koaliční smlouvy návrh na výměnu ministrů podává předseda dané koaliční strany.

A vy jste, předpokládáme, spokojený s prací vašich ministrů?
Mimořádně spokojený.

S ministrem obrany Jaromírem Zůnou, který měl na začátku problémy a musel natáčet videa, ve kterých vysvětloval své výroky?
Ale my jsme žádné problémy neměli, ani ministr Zůna. Ministerstvo obrany funguje na jedničku jako všech 13 resortů. Za devět měsíců, co jsou naši ministři ve vládě, jsem vůči našim ministrům nezaznamenal jedinou odbornou výtku, jediný korupční skandál. Nikdo nezpochybňoval jedinou veřejnou zakázku, ani někteří novináři, kteří to pořád dokola zkoumají. My máme prostě špičkové odborníky, vlastence, kteří prosazují náš program. Mimochodem ministr dopravy Ivan Bednárik má české občanství, jenom pro vaši informaci. (Bednárik pochází ze Slovenska a před nástupem do české vlády měl slovenské občanství – pozn. red.)

Pojďme ještě k nadcházejícím volbám. Jaký výsledek by byl pro SPD úspěch?
Co je pro mě důležité, když jsem viděl poslední volební preference, tak SPD měla nárůst na 9 procent, což by v přepočtu na mandáty ve Sněmovně znamenalo nárůst z 15 na 24. Chci poděkovat našim voličům, že naši snahu vidí, i když jsme u vlády teprve devět měsíců. Ukazujeme všem, že jsme kompetentní vládnout, jdeme za programem profesionálně, máme na to lidi.

...teď nás čekají komunální a senátní volby. Od těch máte jaké očekávání?
V případě komunálních, tak teď máme 492 zastupitelů. Rádi bychom ten počet obhájili, ale samozřejmě bychom byli ještě radši, kdyby se ten počet zvýšil. Co se týče senátních voleb, tak tam je naším cílem, abychom měli prvního senátora, protože v rámci členů SPD jsem uspěl v Senátu zatím jenom já.

Máte černého koně, kdo by se mohl dostat do Senátu?
Všichni naši kandidáti jsou dobří, ale třeba mediálně se hodně píše o Radkovi Kotenovi na Vysočině.

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