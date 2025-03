Šéf SPD Okamura podepíše dohodu o spolupráci s třemi menšími uskupeními

Hnutí SPD Tomia Okamury, které pozvalo novináře na střechu hotelu Rott v centru Prahy, v posledních volbách do Sněmovny dostalo 9,56 procenta hlasů, za což získalo dvacet poslanců.

SPD se dosud nikdy nepodílelo na vládě a Okamura to chce nyní změnit. Rád by spolupracoval s ANO. „Hnutí SPD chce být součástí příští vlády, ANO nejenom tolerovat, ale být ve vládě,“ řekl iDNES.cz Okamura.

Pro ANO je ale nepřijatelné referendum o členství země v Evropské unii, což Okamurovo hnutí dlouhodobě žádá.

„Já si myslím, že bychom dokázali vysvětlit zástupcům hnutí ANO, že v programu SPD je referendum. To znamená, ne že Okamura nebo SPD rozhodne o vystoupení z Evropské unie nebo z nějaké jiné mezinárodní organizace, referendum znamená, že pakliže sami občané by zvážili, že ta otázka je pro ně tak palčivá, že by chtěli na tuto otázku referendum, tak my to chceme pouze občanům umožnit,“ uvedl k tomu Okamura. Má představu, že by pro vyvolání referenda mělo stačit 250 000 podpisů.

V únoru poslanci vydali Okamuru k trestnímu stíhání kvůli předvolebnímu plakátu s tmavým mužem, zakrváceným nožem a heslem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle policie podněcoval k nenávisti vůči skupině osob. O pár dnů později policie potvrdila, že v této věci zahájila i trestní stíhání hnutí Svoboda a přímá demokracie.

S Trikolorou, kterou založil Václav Klaus mladší a po jeho odchodu z politiky ji vede exposlankyně za ODS Zuzana Majerová, se dohodla SPD na spolupráci už v loňských volbách do Evropského parlamentu a později v krajských volbách a zástupci PRO Jindřicha Rajchla získali díky účasti na kandidátce SPD loni několik míst v krajských zastupitelstvech.

Svobodní jednali nejen s SPD, ale i s Motoristy sobě, s nimiž se ale nedohodli. Jejich šéfem je Libor Vondráček, který je i asistentem senátora Jaroslava Chalupského, jenž byl zvolen za Svobodné a nyní je členem senátního klubu ODS a TOP 09. Volební lídrem Svobodných pro podzimní volby je ovšem ekonomka Markéta Šichtařová.