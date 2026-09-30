Jsem bohatá, chlubila se Sovová v Superdebatě. Přiznala desítky bytů

Jedno z posledních koleček pro vyjádření kandidátů na pražského primátora v Superdebatě iDNES.cz začínalo u Milana Urbana (SPD). Ten podle svých slov vlastní rodinný dům, ve kterém i bydlí, a má tak pravděpodobně nejskromnější sbírku nemovitostí ze všech kandidátů na pražský magistrát.
Kandidát hnutí STAN Petr Hlaváček přiznal dva byty a rekreační nemovitost v jižních Čechách, podobně to má i kandidátka Pirátů Tereza Nislerová. „Já společně se svým mužem vlastním tři byty a rekreační nemovitost ve středních Čechách. Všechno máme na hypotéky ve výši dohromady asi deseti milionů korun,“ uvedla v Superdebatě.
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To lídr uskupení Spolu pro Prahu (ODS a TOP09) Tomáš Portlík si dal větší pozor při výčtu svých nemovitostí, než na začátku měsíce. Tehdy tvrdil, že vlastní pouze polovinu rodinného domu a polovinu rodinného bytu. Později ale vyšlo najevo, že přes svou firmu vlastní další tři byty. „Pořídil jsem je z peněz, za které jsem předchozí společnost prodal. Společnost jsem vlastnil ještě před tím, než jsem vstoupil do politiky,“ uvedl v Superdebatě.
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„A všechno to vyplňuji podle zákona o střetu zájmů, takže jsou na mě jako na politicky exponovanou osobu kladeny mnohem větší nároky než na běžného zastupitele,“ dodal. To nenechalo chladným lídra hnutí Praha sobě Adama Scheinherra. „Etický kodex zastupitele čtyři roky nevyplnil,“ ukazoval na Portlíka. Vzápětí přiznal, že vlastní poloviny dvou bytů.
Až u lídryně Motoristů sobě Kláry Sovové se kolečko zastavilo na delší dobu. „Tak já vlastním rodinný dům a potom mám v různých společnostech ještě i byty,“ řekla nejprve neurčitě. Na otázku kolik oněch bytů je, odpověděla, že hodně. Až po chvíli zaokrouhlila jejich celkový počet na desítky. „Jsem bohatá,“ uvedla. Sovová je známá především jako majitelka populární Luční boudy v Peci pod Sněžkou. Má také podíl ve firmě Dekonta, která se ucházela o likvidaci chemikálií na Šumavě.
„Já nejsem tak bohatý jako paní Sovová,“ reagoval lídr kandidátky hnutí ANO Jan Hušbauer. „Vlastním jeden byt,“ upřesnil.
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