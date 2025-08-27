První verdikt o „nepřiznané koalici“ SPD. Pardubický soud zamítl žalobu strany Volt

Pobočka krajského soudu v Pardubicích zamítla jako nedůvodný návrh strany Volt Česko, aby zrušil registraci kandidátky hnutí SPD. Navrhovatel tvrdil, že kandidátka měla být registrována jako koaliční, protože SPD údajně spolupracuje s dalšími stranami Trikolora, PRO, Svobodní a v kampani vystupují společně. Soud ale tyto námitky odmítl. Vyplývá to z rozhodnutí zveřejněného na úřední desce.
Tisková konference SPD s Tomiem Okamurou a Radimem Fialou. (17. června 2025)

Tisková konference SPD s Tomiem Okamurou a Radimem Fialou. (17. června 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Politici SPD, Svobodných, Trikolory a PRO podepsali memorandum o spolupráci pro...
Politici SPD, Svobodných, Trikolory a PRO podepsali memorandum o spolupráci pro...
Politici SPD, Svobodných, Trikolory a PRO podepsali memorandum o spolupráci pro...
Politici SPD, Svobodných, Trikolory a PRO podepsali memorandum o spolupráci pro...
25 fotografií

Podle strany Volt Česko jde o nepřiznanou koalici s cílem obejít přísnější uzavírací klauzuli pro koalice. Podle soudu o tom, zda jde o samostatnou kandidátku nebo koalici, rozhoduje výlučně samotný politický subjekt. Na kandidátce SPD v Pardubickém kraji byli pouze členové SPD a jeden kandidát bez politické příslušnosti, žádný člen jiné strany.

Ani kdyby na kandidátce byli i členové jiných stran, neznamenalo by to podle soudu automaticky koalici. Takový postup je přípustný a Ústavní soud jej již označil za legitimní formu spolupráce menších stran. Registrující krajský úřad nemá oprávnění zkoumat skryté koalice, rozhodující je formální projev vůle politického subjektu při registraci.

Nepřiznaná koalice? Zákon neobcházíme, je to politicky motivovaný útok, tvrdí SPD

Podle soudu úvahy stěžovatele o takzvané skryté koalici působí matoucím dojmem. Navíc by přijetí takového výkladu vneslo do voleb nejistotu a spory, což je krátce před jejich konáním nežádoucí. Usnesení je pravomocné; kasační stížnost není přípustná.

Strana Volt Česko minulý týden podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice. Podobně postupuje Přísaha vůči Pirátům. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté.

Nepřiznaná koalice? Nenecháme se umlčet, reaguje hnutí Stačilo! na žaloby

Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice. Jedinou oficiální koalicí letos zůstalo Spolu vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL s potřebou získat aspoň 11 procent hlasů. Volby se uskuteční 3. a 4. října.

