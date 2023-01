Zákaz průzkumů nám letos škodí, lituje sociolog po rozuzlení Středuly a Babiše

Od pondělí platí zákaz zveřejňování předvolebních průzkumů. Podle sociologa Jana Herzmanna je to na škodu, protože kvůli tomu neznáme aktuální situaci.

„Všechny průzkumy, které byly do včerejška zveřejněné, tak vycházely z dat sebraných před tím, než byl Andrej Babiš osvobozen soudem, byť nepravomocně. A také před tím, než Josef Středula zrušil svou kandidaturu. Takže vlastně vznikaly v situaci, která neodpovídá té aktuální. Bylo by dobré udělat nové průzkumy a zveřejnit je,“ tvrdí. Zároveň však Herzmann uznává, že to tak definuje zákon.

Sociolog zmiňuje, že existují i zastánci myšlenky, aby se průzkumy nezveřejňovaly vůbec, případně aby poslední vyšly čtrnáct, nebo dokonce padesát dní před volbami. „Podle mého názoru není toto umělé období zákazu k ničemu dobré, a teď jsme přesně v situaci, kdy se nám nehodí,“ míní Herzmann.

Odhaduje, že právě pondělní rozhodnutí soudu, který zbavil Andreje Babiše viny, mu mohlo navýšit počet voličů. „Očekávám, že jeho podpora o nějaké tři, čtyři procentní body naroste,“ odhaduje sociolog.

V českém prostředí podle něj průzkumy fungují nejvíce tam, kde signalizují, že někdo nemá šanci. Důsledkem publikování takových výsledků podle sociologa je, že podpora těmto subjektům dál slábne.

„Jestliže se média dopředu rozhodnou, že rozdělí kandidáty na nadějnou trojici a zbytek světa, tak to ten zbytek světa může vnímat jako nespravedlnost,“ vysvětlil sociolog.

Stížnosti kandidátů na to, jaké šance jim jednotlivé průzkumy dávají, přesto podle něj nejsou na místě. „Je to, jako kdybyste měli doma zrcadlo a nelíbili byste se sami sobě. Také nemůžete říct, že je na vině to zrcadlo,“ dodal Herzmann.