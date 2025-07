Tedy podobně jako to dnes dělá šéfka strany Jana Maláčová s prvním místopředsedou SOCDEM Lubomírem Zaorálkem, kteří by podle návrhu memoranda pro jednání se Stačilo! měli obsadit čelní místa na kandidátkách v Praze a v Moravskoslezském kraji.

„Nám nejde o to prostě, aby se mohli členové vyjádřit k tomuto projektu. Já bych byl rád, aby se v pátek před Lidovým domem sešli lidi, kteří cítí, že tahle situace už tady jednou byla v roce 1948,“ řekl iDNES.cz Michal Šmarda, bývalý předseda SOCDEM a starosta Nového Města na Moravě.

Odmítá smířit s tím, že by nejstarší demokratická strana v zemi měla postupovat podle názoru 24 lidí z předsednictva strany, kteří vyzvali hnutí Stačilo! k obnovení jednání o tom, že by vybraní jedinci ze SOCDEM kandidovali na podzim za hnutí Stačilo!

Podle Šmardy by si nespokojení sociální demokraté ještě mohli vynutit mimořádný sjezd, který by kolaborantské rozhodnutí kandidovat za extrémisty přehodnotil. O tom by ale muselo rozhodnout opět předsednictvo strany.

Druhou věcí je to, že by setkání mohlo vést k formování nového politického uskupení, které půjde do komunálních voleb. To iDNES.cz řekl svolavatel akce Lukáš Sedlář z Moravskoslezského kraje, který působil u Mladých sociálních demokratů. Na Facebooku je už k chystanému protestu proti kandidatuře na kandidátce Stačilo! založena i událost Hrdě proti Stačilo! aneb Nechceme Fierlinger party!

„Takhle fatální rozhodnutí se stalo v roce 1921, v roce 1948 a v roce 1990. Tohle byly ty tři klíčové milníky a tohle je čtvrtý,“ řekl iDNES.cz bývalý šéf sociálních demokratů Šmarda. V roce 1921 se od sociálních demokratů odštěpila KSČ, která je po 25. únoru 1948 pohltila právě zásluho prokomunistického křídla sociální demokracie v čele s Fierlingerem. V roce 1990 začala sociální demokracie znovu působit v Československu, když navázala na činnost lidí, kteří stranu udržovali v exilu.

„Když se jednalo o věcech, jako jestli mají být kvóty na kandidátce, tak k tomu bylo vnitrostranické referendum, když se hlasovalo o vstupu do jedné z vlád, tak k tomu bylo vnitrostranické referendum, dokonce my, když jsme se rozhodovali o tom, jestli máme podpořit v prezidentských volbách pana Pavla, pana Babiše nebo někoho, tak jsme k tomu zorganizovali anketu, ve které se k té věci vyjádřilo kolem dvou tisíc lidí. Vzdát to mně připadá to nejhorší, co člověk vlastně může udělat,“ uvedl v pondělí pro iDNES.cz Michal Šmarda.