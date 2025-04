Sociální demokraté zahájili kampaň. Místo nákupu stíhaček F-35 chtějí stavět byty

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová a místopředseda Lubomír Zaorálek řekli, že nezpochybňují potřebu investic do armády na úrovni dvou procent, jak zní závazek vůči spojencům v NATO. Tři procenta, která slíbila současná vláda, ale odmítají vzhledem k tomu, že vláda podle nich neřekla, na úkor čeho potřebných 80 miliard korun v rozpočtu najde.

SOCDEM tvrdí, že se tak stane na úkor životní úrovně, nákladů do zdravotnictví či důchodového systému. Další investice do armády navíc zpochybňují sociální demokraté nízkou efektivitu nákupů. U stánku, se kterým se vydají do ulic sbírat podpisy, vystavili plakát s nápisem „Za cenu jedné stíhačky F-35 můžeme postavit 5 tisíc bytů“.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) podle Zaorálka udělala ze zbrojení náboženství a nevěnuje se „banálním problémům“, jako je cena vajec, nedostupnost bydlení či náklady na výchovu dětí. Sociální demokraté podle něj nezpochybňují turbulentní mezinárodní situaci, je ale o to důležitější držet společnost soudržnou, k čemuž současný kabinet nepřispívá.

Co je třeba udělat, SOCDEM shrnula do sedmi bodů - sedmi programových jistot, které nabídne voličům. Slibuje vyšší výplaty, peníze na kroužky, levnější energie či dřívější odchod žen do důchodu podle počtu vychovaných dětí. S kým kdysi silná strana do voleb půjde, nebo zda bude kandidovat sama, není podle Zaorálka a Maláčové zatím důležité. SOCDEM podle Maláčové stále jedná s několika subjekty, zda jde i o hnutí ANO nepotvrdila.

Případný volební partner SOCDEM podle Maláčové musí souznít se souhrnem programových priorit strany. Je proto podle ní důležité voliče nejprve seznámit s programem. Že není kam spěchat ukazuje podle ní i prezident Petr Pavel tím, že termín hlasování ještě nevypsal. Sílu svého volebního programu chce SOCDEM vyzkoušet formou petice, se kterou straníci vyrazili v pondělí do ulic a je k dispozici na webu.

V polovině dubna SOCDEM oznámila, že stát by měl ročně postavit 20 tisíc bytů, na řešení problematiky bydlení by měl dávat jedno procento hrubého domácího produktu (HDP) ročně. Zaplatit výstavbu chce bývalá vládní strana z peněz ušetřených na dávkách na bydlení, z úvěrů od Evropské investiční banky, až stoprocentního zdanění prodeje nemovitostí cizincům či sektorové daně zaměřené na zisky nadnárodních korporací.

Sociální demokraté, kteří v posledních volbách vypadli ze Sněmovny, se chtějí v případě opětovného vstupu do dolní komory Parlamentu vrátit ke své předloze o veřejně prospěšných bytových společnostech. Poslanecká novela umožňující obcím založit veřejně prospěšnou společnost, která by si vzala úvěr na výstavbu, dospěla v minulém volebním období do druhého čtení. Kritizovaly ji nynější vládní strany, ale také tehdy koaliční ANO.