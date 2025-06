SOCDEM chce jít do voleb do Sněmovny spolu s komunisty v hnutí STAČILO!

Zato hnutí STAČILO!, do nějž se skryli komunisté, má podle průzkumů šanci, že se do Sněmovny dostane. Průzkumy mu vesměs přisuzují šanci získat těsně více než potřebných pět procent, což by znamenalo návrat KSČM (a nově možná i SOCDEM) do Sněmovny.

Obě strany z dolní komory parlamentu po volbách v roce 2021 vypadly.

„Předsednictvo SOCDEM vyzývá hnutí Stačilo! ke společnému postupu do voleb. Spojme síly proti šíleným vládním záměrům, jinak budeme brzy čelit rozvráceným státním financím, zmrazeným důchodům, zvýšeným daním, privatizaci a návratu poplatků ve zdravotnictví a dalším vlnám zdražování,“ oznámila ve středu večer SOCDEM v tiskové zprávě.

Již pár minut před tím se iDNES.cz špiček sociálních demokratů na možný společný postup s hnutím STAČILO ptal.

„Žádná jednání mezi hnutím STAČILO! a sociálními demokraty neprobíhají. Hnutí je ovšem otevřeno jednání v případě, že o něj SOCDEM požádá,“ sdělil iDNES.cz mluvčí komunistů Roman Roun, lídr kandidátky STAČILO! v Pardubickém kraji.