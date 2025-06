Do poslední chvíle byla ještě ve hře možnost, že se SOCDEM dohodne s hnutím Přísaha, které vede senátor Robert Šlachta.

Ani SOCDEM ani Přísaha přitom nyní podle průzkumů veřejného mínění nedosáhnou na hranici 5 procent, jejíž překročení je nutné pro zisk křesel ve Sněmovně.

Šlachta ale už v neděli v diskusním pořadu televize CNN Prima News řekl, že on sám bude kandidovat do Sněmovny, jen když půjde do voleb Přísaha sama. „Pokud půjdeme sami, tak budu kandidovat na jižní Moravě. Pokud ne, tak bych zůstal v Senátu, kam mě voliči zvolili,“ řekl Šlachta.

Špičky SOCDEM měly porady před pondělní tiskovou konferencí v neděli večer a Zaorálek řekl jen to, že postup grémium SOCDEM diskutuje i s členy předsednictva, aby ho širší vedení strany potvrdilo.

Byl to právě on, kdo v květnu pro iDNES.cz zpochybnil, že by sociální demokraté mohli jít do voleb do Sněmovny na kandidátkách opozičního hnutí ANO. „Jít na kandidátky ANO, to se mi zdá velmi pochybné. Na tom bychom se těžko shodli v předsednictvu,“ řekl iDNES.cz Zaorálek.

Řekl to krátce poté, co to šéf ANO Andrej Babiš v podstatě vyloučil v rozhovoru pro Deník. „Ne, prosím vás, to vůbec není na stole. My sestavujeme naše kandidátky, krajské sněmy proběhly,“ řekl Babiš.

SOCDEM se přitom kvůli možnosti spojenectví s ANO rozhodl opustit bývalý europoslanec Libor Rouček a stranu před touto variantou důrazně varoval i bývalý předseda strany i premiér, později eurokomisař Vladimír Špidla.

„Vstoupit na kandidátky ANO se mi jeví jako strategická chyba, která ohrožuje existenci strany, kterou nezničily ani nejpohnutější okolnosti,“ napsal Špidla stranickým kolegům.