SOCDEM jste úplně zdiskreditovali, vzkazují Maláčové bývalí členové strany

Dominika Hejl Hromková
  15:05
Pro SOCDEM volby dopadly fiaskem. Předsedkyni Janě Maláčové se spojení se Stačilo! nevyplatilo. Odešlo kvůli němu spoustu výrazných tváří a strana se nedostala do Sněmovny. „Je to debakl za cenu zdiskreditování značky Sociální demokracie v očích naprosté většiny občanů,“ hodnotí výsledek Tomáš Petříček, jeden z bývalých členů. A přidávají se k němu další. Maláčová v pondělí oznámila, že v čele SOCDEM skončí.
Jiří Dienstbier a Jana Maláčová.

Jiří Dienstbier a Jana Maláčová. | foto: Koláž iDNES.cz

Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
Volební štáb Stačilo v hotelu Vista v Ostravě sleduje výsledky. Jana Maláčová....
29 fotografií

„Sama účast na kandidátce Stačilo! byla zostuzením Sociální demokracie. Byl to ostudný krok, který ani nevedl k úspěchu. Nikdo ze sociálních demokratů není ve Sněmovně a to je katastrofální výsledek strategie současného vedení strany,“ řekl Jiří Dienstbier, bývalý ministr pro lidská práva a rovné příležitosti ve vládě Bohuslava Sobotky, který kandidoval i v první přímé prezidentské volbě. Ze SOCDEM odešel právě kvůli vyjednávání o společné kandidátce s komunisty pod hlavičkou Stačilo!

Ze stejného důvodu stranu opustil její bývalý předseda Michal Šmarda.„Myslím, že se ukázalo, že v České republice není poptávka po proruské a protievropské levicové politice, to je zcela jasné,“ komentoval pak neúspěch sociálních demokratů Šmarda v rozhovoru pro iDNES.cz.

Všichni tři se shodují, že by z vedení strany měla odejít Maláčová i Lubomír Zaorálek a měli by se odstřihnout od Stačilo! Pak by podle nich mohla existovat šance, že se strana ještě zmátoří. „Prostor pro to je, ale nepůjde to ve spolupráci s extremisty, dezinformátory, konspirátory a krajní pravicí,“ myslí si bývalý ministr zahraničí Petříček.

On ani Šmarda ale nepředpokládají, že by se do SOCDEM vraceli. Podobně to má také další bývalý sociální demokrat a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Pro mě je to uzavřená kapitola. Dvakrát člověk nevstoupí do stejné řeky. Jsem již tři měsíce regionální politik jako nestraník. Tato práce mi dává smysl,“ sdělil Netolický.

Maláčová i Zaorálek skončí v čele SOCDEM, svolávají sjezd

Dienstbier naopak návrat nevylučuje. „Napřed by ale ve straně muselo dojít ke změnám. Myslím si, že je poptávka po tom, aby tady byla moderní sociální demokracie evropského střihu. Měla by být pokroková, dnes se tomu říká progresivní. To je ten směr, který sociální demokracie historicky reprezentovala,“ nastínil Dienstbier.

Maláčová se Zaorálkem skončí

Hnutí Stačilo! ve volbách získalo 4,3 procenta. V Praze, kde kandidátku vedla Maláčová, mělo hnutí jen 2,7 procenta. Zaorálek kandidoval jako dvojka v Moravskoslezském kraji, tam hnutí Stačilo! získalo 5,5 procenta.

Maláčová v pondělí odpoledne na sociální síť X napsala, že ona a Zaorálek skončí v čele strany a svolají mimořádný sjezd. Na něm rezignuje celé grémium strany. To má teď čtyři členy. Donedávna jich bylo pět. Ten pátý místopředseda, brněnský sociální demokrat Jiří Oliva už však funkci položil. Taky mu vadilo spojení s komunisty a o víkendu dokonce kvůli tomu volil hnutí ANO.

Místopředseda SOCDEM volil ANO, pak rezignoval. Naše strana je pohřbená, tvrdí

„Od Sobotky všichni předsedové tu stranu předávali v horším stavu, než ji přebírali. Tento trend bohužel pokračuje i s Janou Maláčovou,“ popsal Oliva.

„Jediným rozumným řešením je svolat do měsíce sjezd. Není obhajitelné, aby tam (Maláčová se Zaorálkem) dál zůstávali,“ řekl Oliva redakci iDNES.cz chvíli před tím, než Maláčová oznámila svoji rezignaci.

Jestli se straně podaří ještě někdy přesvědčit dostatečný počet voličů pro vstup do Sněmovny, si ovšem Oliva není jistý.

Schillerová popsala, kde ANO vezme peníze do rozpočtu. Stanjura: Je to daňový džihád

6. října 2025  15:05

