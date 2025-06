Je to racionální volba, hájí pakt s komunisty šéfka SOCDEM Maláčová

Aktualizujeme 9:56

„Potřebujeme levicovou sílu, která bude hájit běžné lidi,“ vysvětluje šéfka SOCDEM Jana Maláčová rozhodnutí předsednictva strany jednat o společném postupu do voleb s komunisty, respektive s hnutím Stačilo!, do kterého se čeští komunisté ukryli, aby jim i při spolupráci s dalšími stranami ve volbách stačilo ke vstupu do Sněmovny překonat pět procent.