Rozumím, konflikt prodává, řekla Maláčová. Označení „neschopná“ přešla

Místo toho se pochlubila, že má strana čerstvě schválený volební program, který obsahuje 400 bodů a který brzy strana zveřejní. Co však strana neví, je to, jak půjde do voleb.

„Až na začátku června. Do 1. června děláme kampaň intenzivně, asi jste ji zaznamenali, a v červnu se pak rozhodneme, v jakém formátu. A co se týká programu, tak jsme ho včera velkou většinou schválili. Mám z toho radost,“ řekla iDNES.cz Maláčová.

Dienstbier přemýšlí, zda to má ještě smysl

„Já jsem členem předsednictva SOCDEM a vůbec nevím, jak půjdeme do voleb. Program se schvaloval per rollam, já jsem pro něj nebyl,“ řekl iDNES.cz bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier, který také dorazil na Střelecký ostrov, kde SOCDEM i politici dalších levicových stran slavili 1. máj.

Přiznal, že již delší dobu zvažuje, zda to má ještě ve straně smysl a zda neudělá totéž co bývalý europoslanec Libor Rouček, který stranu opustil a kritizoval Maláčovou se Zaorálkem, že se snaží pro sebe vyjednat místa na kandidátkách hnutí ANO.

Neschopná Maláčová a všehoschopný Zaorálek, míní jediný senátor SOCDEM Vícha

Senátor Petr Vícha spolu s kolegy vyzval vedení strany, aby zvážilo rozpuštění bohumínské organizace.

V prohlášení, které shrnuje jeho frustraci z aktuálního směřování strany, poukazuje na nereálné sliby vedení týkající se státního bydlení, zdanění bank, příspěvků na kroužky nebo navyšování důchodů. „Neschopná předsedkyně Maláčová a všehoschopný místopředseda Zaorálek stranu zabíjí,“ kritizoval vedení SOCDEM Vícha.

„Já mám od prosince, to jsem ho dostala obrovskou většinou, mandát k vyjednávání ve třech scénářích, ten mandát stále platí. Uvidíme, jak si to všecko sedne. Rosteme teď v průzkumech, to jste zaznamenali, že,“ prohlásila Maláčová.

Sociální demokraté slibují zvýšení daňové slevy na poplatníka tak, aby zaměstnancům zůstalo každý měsíc o tisíc korun víc. Plánují razantnější růst minimální mzdy, která je letos 20 800 korun. Chtějí ji zvyšovat tak, aby v roce 2028 dosáhla 31 tisíc korun, což má vytvořit tlak na zvýšení ostatních mezd.

K vidění byla u jejich stánku na Střeleckém ostrově fialová kráva s nápisem „Nevěřte Fialovým kravinám!“ Pózoval u ní i místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek. Maketa bude v Lidovém domě, kde si ji má premiér Petr Fiala podle sociálních demokratů vyzvednout. Pokud to neudělá, sociální demokraté mu ji chtějí dovézt na Úřad vlády.