Strana kandiduje do Sněmovny už podruhé, před čtyřmi lety získala 16 823 (0,31 %) hlasů, a nezískala tedy ani jeden mandát. Úspěch nezaznamenala ani v jiných volbách. Volebními lídry strany jsou Tomáš Raždík, který vede kandidátku v Moravskoslezském kraji, a Pynelopi Cimprichová, lídryně strany v Praze.
Za velký vzor fungování státu si strana bere Švýcarsko, k jehož podobě by chtěla Česko přiblížit, například i prostřednictvím změny ústavy. Strana má v programu vystoupení z EU při zachování volného obchodu prostřednictvím členství v Evropském hospodářském prostoru po vzoru Lichtenštejnska nebo Norska.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Strana prosazuje i vystoupení z NATO a jeho nahrazení zavedením placené povinné vojenské služby, restrukturalizací armády a vyhlášením neutrality po vzoru Švýcarska.
Švýcarská demokracie je pravicové sociálně konzervativní hnutí založené v roce 2010 pod názvem Zdravé Hradiště. Sídlí v Ostravě, předsedou je Tomáš Raždík. Ideologicky prosazuje tvrdý euroskepticismus, přímou demokracii, konzervativní hodnoty a přijetí nové ústavy podle švýcarského vzoru.
