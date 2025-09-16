Pevnost Česko! SPD slibuje vojáky na hranicích, billboard opisuje ve Španělsku

  16:03
Hnutí SPD spustilo novou billboardovou kampaň Pevnost Česko. Dominují mu dvě ženy - jedna zahalená nikábem a doplněná logy ODS, STAN a Pirátů, druhá je plavovlasá v tílku a s logem SPD. Konfrontační billboard je věrnou kopií plakátů, které ve Španělsku používala krajně pravicová strana Vox. Za předchozí billboardy s „chirurgem z dovozu“ černé pleti čelí Tomio Okamura a SPD obžalobě.
SPD spustilo billboardovou kampaň Pevnost Česko!

SPD spustilo billboardovou kampaň Pevnost Česko! | foto: Facebook Tomio Okamura

Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové...
Hnutí SPD spustilo novou kampaň.
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí SPD. (9. září 2025)
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí SPD. (9. září 2025)
24 fotografií

Šéf hnutí Tomio Okamura při prezentaci billboardu na sociálních sítích uvedl, že přes české hranice nepronikne ani jeden migrant. „Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní,“ uvedl dále šéf SPD.

„Pokud s námi souhlasíte, foťte se u tohoto billboardu a fotku dejte na své sociální sítě. Dejte najevo, jaké Česko chcete,“ vyzývá v příspěvku na sociální síti Okamura. K němu přidal také hashtagy, které mají lidé ke snímkům přidávat, když se u billboardu vyfotí.

Pevnost Česko! je podle něj plán SPD, který zajistí ochranu hranic v případě potřeby. „Přes naše hranice nepronikne ani jeden migrant. Naše země, naše pravidla. Budete v bezpečí, vojáci ochrání naše klidné spaní,“ slibuje dále předseda SPD.

Krajní pravice do vlády. Nad španělskými volbami se vznáší stín diktátora Franka

Podle něj hnutí povede všestrannou diplomacii, která bude konfliktům předcházet, nikoliv je vytvářet. „O tom, kdo bude v této zemi žít, rozhodneme my, Češi a ne Brusel. SPD ve vládě je záruka ochrany národních zájmů. Žádné uhýbání. Česká republika na prvním místě!,“ dodal Okamura.

Podobný billboard byl již využit například před parlamentními volbami ve Španělsku, kde se jím prezentovala ultrapravicová strana Vox.

Billboard porušuje podle Hřiba zákon

Na billboardu pod zahalenou ženou jsou vyobrazeny také tři strany, a to ODS, Starostové a Piráti. Podle předseda Pirátů Zdeňka Hřiba je daný billboard porušením zákona o volbách, protože na něm není viditelně uveden zadavatel ani zpracovatel, což je podle něj zákonná povinnost.

„Nevidíme tedy důvod se jakkoliv vyjadřovat k obsahu nelegálních billboardů jiných stran. Věc proto považujeme za záležitost pro příslušné orgány, které by měly porušení zákona řešit,“ uvedl Hřib.

Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že SPD straší migrací a islámem už od doby svého vzniku. „Já se soustřeďuju na to, abych nelegální migraci a problémy s ní související řešil. A to hodlám dělat i nadále - budu na rozdíl od populistů řešit to, co trápí naši zemi a lidi, nikoliv jejich hloupý billboard,“ doplnil.

Hnutí SPD na sebe strhlo pozornost s billboardy již v minulosti. Státní zástupce dokonce na Okamuru a hnutí SPD podal obžalobu za podněcování k nenávisti.

Kauza souvisela s dvěma loňskými předvolebními plakáty, na kterých se objevovaly fotomontáže lidí černé pleti s nožem v ruce. V případě prokázání viny mu hrozí šest měsíců až tři roky vězení. Okamura v minulosti uvedl, že to považuje za pokračující snahu vládní koalice kriminalizovat jeho i SPD.

