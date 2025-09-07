Před čtyřmi lety propadlo u voleb přesně 1 069 359 hlasů. Tolik jich ve sněmovních volbách ještě nikdy nebylo. Do té doby propadlo nejvíce hlasů v roce 2010, a to více než 985 tisíc.
Podle odborníků v roce 2021 mohl sehrát svou roli i nový volební systém pozměňující pravidla pro koalice. Voliči s ním neměli totiž zkušenost. Dalším faktorem mohlo být také to, že podobně programově zaměřené strany mířily na stejně smýšlející voliče. Hlasy se pak mezi nimi tříštily. Voliči tak mnohdy dali hlasy stranám, které nepřekročily hranici nutnou pro přepočet hlasů na mandáty. Tím pádem jejich hlasy fakticky propadly.
Odborníci, které redakce iDNES.cz oslovila, nepředpokládají, že by k tak masivnímu propadu – jako před čtyřmi lety – došlo i při letošních volbách. Zároveň však upozorňují, že ve společnosti je v současné době značná část nerozhodnutých voličů.
Rozhodování na poslední chvíli
Podle analytika z výzkumné společnosti STEM Martina Kratochvíla jich nyní je zhruba třetina. „Jedna skupina z nich se rozhoduje, zda vůbec přijde volit, druhá koho,“ přiblížil s tím, že daný okamžik klidně může nastat až v době, kdy mají volební lístky v ruce.
Podobně situaci vnímá i Jakub Lysek z Katedry politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, který se mimo jiné zabývá datovou analýzou a volebním chováním. „Nerozhodnutí stojí před posouzením, zda hlas dají SPOLU, Pirátům či Starostům, nebo vůbec nepůjdou volit. Na druhé straně volí mezi Stačilo! a Andrejem Babišem, nebo mezi Motoristy a SPD,“ vysvětlil odborník s tím, že právě nerozhodnutí voliči ještě mohou zamíchat s mandáty.
„Klidně doslova na poslední chvíli rozhodnou třeba o tom, jestli Piráti přeskočí STAN a SPD. Teď to vypadá, že jim dynamika kampaně hraje do karet,“ uvedl Lysek s tím, že tak velký propad hlasů, jako tomu bylo při minulých sněmovních volbách, neočekává. „Není to pravděpodobné. Reálných by mohlo být zhruba 500 tisíc propadlých hlasů,“ doplnil Lysek.
Rovněž Otto Eibl, vedoucí Katedry politologie na Masarykově univerzitě v Brně, usuzuje, že letos se scénář s propadlými hlasy v tak velké míře – jako tomu bylo posledně – opakovat nebude. „Strany se integrovaly do jakýchsi pseudokoalic nebo ne-koalic. Voličům opozice to je sympatické, navíc jsou hodně mobilizovaní a naštvaní,“ podotkl.
I proto bude mít současný vládní tábor podle něj problém. „Především koalice SPOLU, od které odešla oproti minulým volbám část voličů mezi nevoliče, jelikož jsou zklamaní. Teď bude velmi těžké je získat zpátky. Pokud se tedy nestane něco mimořádného. Nebo v kampani nepřijdou s nějakým silným motivátorem,“ okomentoval Eibl.
Samotné nerozhodnuté voliče může pak dle Kratochvíla, analytika ze STEM, přimět jít volit vícero věcí. Svou roli prý budou hrát emoce, předvolební debaty, a také krize nebo kauzy, které se objeví na poslední chvíli. Klidně se může stát, že na jejich postoj bude mít vliv i to, co se jim přihodí ve volební den.
„Může se třeba stát, že potkají někoho, kdo jim ten den dá koblihu. Za plentou se mohou podívat na kandidátní listinu a na poslední chvíli se rozhodnou kroužkovat. Uvidí na kandidátce souseda a dají prefereční hlas jemu, protože je i starosta,“ přiblížil možné chování voličů Lysek. Zdůraznil přitom, že spousta lidí, kteří nejsou rozhodnutí, politiku třeba vůbec nesledují.
„Jsou ale třeba ideově ukotvení. Vědí, že budou volit Andreje Babiše nebo Kateřinu Konečnou, protože jim jsou ideově sympatičtí. Tak pak se rozhodnou pro jednoho z nich,“ dodal Lysek s tím, že zajímavé bude sledovat, kdo se ve volbách umístí na třetím a čtvrtém místě za očekávanými favority ANO a SPOLU. Zároveň i to, jaké menší strany se do Sněmovny nakonec dostanou.
Silná pozice hnutí ANO
Dotazovaní odborníci se přitom shodli, že silnou pozici před volbami má momentálně zejména hnutí ANO. „Ovlivnit by to mohla morálka ve volební docházce jejich voličů. Nicméně tím, že skoro 40 procent z nich je ze seniorské populace, tak to nelze příliš očekávat. Tito lidé jsou zvyklí chodit k volbám pravidelně,“ předeslal Eibl z brněnské Masarykovy univerzity.
Ten také podotkl, že ve špatné pozici nejsou ani Piráti, kteří – snad jako jediní – mohou získat nespokojené voliče z opozičního tábora hnutí ANO a dalších. „Nejsou to desetitisíce, které by výrazně ovlivnily volby, ale jestli někdo má šanci sáhnout si na ně, tak to jsou Piráti,“ podotkl.
Zajímavou skupinou voličů jsou pak dle expertů i takzvaní prvovoliči. Zároveň však dodávají, že tvoří zkrátka menšinu a drtivá většina programových bodů v kampani na mladší generaci necílí. „Možná v otázce bydlení. Spíše se ale mluví o ekonomických otázkách, důchodech nebo zdravotnictví. To jsou všechno témata, která jim jsou vzdálená,“ konstatoval Eibl.