Koalici SPOLU tak ve své „domovině“ opět povede premiér Petr Fiala (ODS) a do čela ANO se postaví šéfka poslaneckého klubu hnutí Alena Schillerová.

Nové tváře se však staví na pozici lídrů u menších partají, které se objevují v předvolebních průzkumech a mají reálnou šanci do Sněmovny proniknout.

„U těch dvou hlavních uskupení bylo nasazení stejných jmen očekávatelné, protože tam se moc alternativ nenabízí. U dalších stran bude hlavně záležet na situaci ke dni voleb, protože všechny se pohybují kolem pětiprocentní hranice, takže se uvidí až časem, jestli se jejich sázka na lídra vyplatila,“ poznamenal brněnský politolog Michal Pink.

Zatímco ANO si finální pozice na kandidátce schválí až v květnu, ve SPOLU budou Fialovi krýt záda dva jeho ministři – dvojku obsadí lidovec Petr Hladík, jenž po letech v brněnské komunální politice nyní řídí resort životního prostředí, trojkou bude stejně jako před čtyřmi lety ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Oproti roku 2021 tak vepředu nastala jediná změna, kdy Hladík vystřídal spolustraníka Jiřího Horáka. „Není se čemu divit, když se starosta Bučovic nedokáže mentálně přenést ze svého regionu na vyšší úroveň,“ zkritizoval politolog Horákovu kumulaci funkcí.

Svěží vítr u Starostů i Pirátů

Velké strany sází na osvědčené tváře, naopak menší uskupení dají volbám šmrnc novoty. Starostové vsadili na poslance Josefa Fleka, který díky kroužkování na společné kandidátce s Piráty před čtyřmi lety vystřelil do Sněmovny z desátého místa.

„Kandiduji, protože věřím, že slušnost, odbornost a odhodlání mají stále v politice své místo. Jsem připravený přinést energii, tah na branku a věcnost tam, kde to často skřípe,“ prohlásil zdravotník z Tišnova na Brněnsku, jenž se chlubí tím, že mimo jiné prosadil návrat předčasných důchodů pro záchranáře.

Lídryně STAN dvou minulých voleb, poslankyně Jana Krutáková, už podle svých slov o nejvyšší post neusilovala a chtěla jej přenechat někomu novému a mladšímu. Kandiduje však na druhém místě.

Skomírající Piráti chtějí přivábit voliče na Michala Švagerku. Nejde o příliš známého politika, jeho jméno znají hlavně v podnikatelských kruzích na Hodonínsku, kde zastával post šéfa okresní hospodářské komory, a v šestitisícových Dubňanech, kde je tři roky starostou. Minulý lídr Radek Holomčík, který křeslo ve Sněmovně neobhájil, letos nekandiduje. Svůj čas chce věnovat především péči o rodinu.

Hnutí SPD, které se spojilo s Trikolorou, Svobodnými a PRO, již nemusí vést dlouholetý politik Jan Hrnčíř, který byl dosud pokaždé jedničkou, ale jihomoravský šéf Trikolory a někdejší poslanec ČSSD Zdeněk Koudelka. Ten uskupení těchto čtyř stran vedl i loni do krajských voleb a získal čtyři mandáty. „Má o to zájem,“ řekl iDNES.cz Hrnčíř. Jasno má být během dubna.

Předseda Motoristů se postaví Fialovi

Na volby se logicky těší i nováčci, kteří chtějí navázat na „jízdu na vlně“. Do čela Motoristů, kteří loni uspěli v evropských volbách, se postaví na jihu Moravy přímo předseda strany Petr Macinka. Poslední roky je známý hlavně v Praze, kde žije, pochází však z Břeclavi. Nemusí jít nutně o sázku na rodáckou linku, ale kalkul postavit se v regionu přímo premiérovi.

„Zároveň je třeba se dívat na velikost krajů, protože na jihu Moravy se stejně jako v Praze nebo ve Středočeském a Moravskoslezském kraji rozděluje nejvíc mandátů, takže je pro strany důležité nasadit tam výraznou tvář,“ upozornil politolog Pink. Ostatně také šéf ANO Andrej Babiš si ani tentokrát nevybral jemu málo nakloněné střední Čechy, kde žije, ale kampaň už několik týdnů vede na Ostravsku.

Kdy se půjde k urnám? Nejpozději začátkem října Prezident Petr Pavel stále nerozhodl o konkrétním termínu voleb, datum musí vyhlásit nejpozději 90 dnů předem, takže ze zákona má čas až do června. Otálení kritizují opoziční politici slovy, že tím nahrává koalici SPOLU. Vyhlášením termínu se totiž pro jednotlivá uskupení svazují ruce v tom, kolik mohou utratit za kampaň. Jasné je jen jedno, Češi půjdou hlasovat nejpozději 3. a 4. října, což je poslední pátek a sobota před uplynutím mandátu současných poslanců.

Naopak Přísaha, s níž tvořili Motoristé v loňských eurovolbách koalici, zatím neví, jak se ke sněmovním volbám postaví. Poslední průzkumy jí příliš nevěří. Před čtyřmi roky hnutí na jihu Moravy vedl zakladatel a šéf Přísahy Robert Šlachta, který žije v Pohořelicích na Brněnsku a loni se stal senátorem. Není vyloučené, že bude nově usilovat o křeslo poslance. Pokud by ale uspěl, musely by se v jeho regionu konat doplňovací volby do Senátu.

„Přísaha stále neuzavřela předvolební vyjednávání, a tím pádem ani kandidátní listiny,“ sdělil mluvčí hnutí Ondřej Požár. Podobně ani Sociální demokracie zatím nemá ohledně voleb jasno, natož kdo ji povede na jihu Moravy.

Komunisti vsadili na dezinformátora

S velkými ambicemi chtějí do Sněmovny zpět komunisté. Plánují těžit z loňských úspěchů, kdy se pod značkou Stačilo! dostali do europarlamentu i jihomoravského zastupitelstva. Nepostupují však formou koalice, aby na ně nespadla nutnost splnit pro zisk mandátů vyšší volební hranici, než je pět procent.

Nicméně bloger Daniel Sterzik, který si říká Vidlák a žije v Miroslavi na Znojemsku, založil politické hnutí s tímto názvem. Na jeho kandidátky pak zástupci jednotlivých stran, dominantně právě KSČM, nominují své zástupce.

Právě Sterzik, známý agresivní rétorikou a šířením dezinformací, se postaví do čela na jižní Moravě. „Za šest měsíců si vezmeme tuto zemi zpět a začneme znovu,“ burcoval na nedávném představení jednotlivých krajských lídrů v Ostravě.