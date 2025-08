Bude vládnout devítikoalice? Ve Sněmovně může zasednout rekordních 16 partají

Můžou za to zejména nepřiznané koalice. Na kandidátce SPD mají kromě straníků Tomia Okamury reálnou šanci na poslanecký mandát také předsedové Trikolory, Svobodných a PRO. A v rámci uskupení Stačilo! zase kromě komunistů mohou uspět i zástupci SOCDEM, SD-SN a ČSNS. S „nekoalicí“ to zkoušejí i Piráti, kteří mají na kandidátce několik zástupců Strany zelených.

Přiznaná koalice (třeba Spolu) má sice ve volbách vyšší laťku (musí mít přes osm procent), ale každá z jejích stran pak může mít vlastní poslanecký klub, plný sněmovní servis a přednostní práva.

Skrytá koalice má svoje nevýhody. „V případě hostování na kandidátkách jiné strany je sice laťka na pěti procentech, ale rozchod do různých klubů jednací řád ztěžuje. Takto vzniklé kluby nemají nárok ani na standardní servis, ani na přednostní práva,“ vysvětlil politolog Lukáš Jelínek.

Podle politologů může rekordní roztříštěnost Sněmovny přinést další zpomalení a průtahy při schvalování zákonů.

„Čím víc stran, tím víc receptů na kdeco. Konsenzus se bude hledat ještě hůř než dnes. A to je co říct,“ říká Jelínek.

Jak to ovlivní vládu?

Rekordní počet stran ve Sněmovně podle politologů výrazně ovlivní i chod vlády. Už pětikoalice Petra Fialy (ještě s Piráty) byla často kritizována, že kvůli neustálé potřebě najít kompromis neplní svůj program.

Podle průzkumů je přitom jednou z reálných variant po volbách i scénář, při kterém by Andrej Babiš potřeboval pro nadpoloviční většinu ve Sněmovně dohodnout vládu s SPD i Stačilo! současně. A ta by se v krajním případě mohla skládat ze zástupců až devíti stran.

„Pokud budou malé strany jazýčkem na vahách, pro budoucí vládu to především znamená nutnost dohod někdy i pouze s jednotlivými poslanci. Není to nic, co by v našem prostředí bylo neznámé. Patová situace po roce 2006 už ukázala, jaká je síla takových dohod a jak mohou být nestabilní a krátkodobé,“ připomíná politolog Aleš Michal.

Politolog Jelínek v této souvislosti varuje před stejnou situací, která panuje na Slovensku. „Malé strany, i jednotliví poslanci, pokud na nich bude stát vláda, mohou přistoupit k vydírání, jaké vidíme na Slovensku. Varovným příkladem jsou zástupci malých stran zvolení na kandidátkách Slovenské národní strany (rebelující poslanci si tam vytrucovali místa na ministerstvech výměnou za podporu Ficova kabinetu – pozn. red. ),“ doplnil Jelínek.

Nepřiznanými volebními koalicemi se budou s nejvyšší pravděpodobností zabývat také soudy. Ne příliš známé progresivní hnutí Volt (v loňských eurovolbách získalo 0,33 procenta hlasů – pozn. red. ), za které do Sněmovny kandiduje třeba bývalý europoslanec Pirátů Mikuláš Peksa, v týdnu oznámilo, že podá návrh na zrušení registrace kandidátek SPD a Stačilo!

„Nepřiznané koalice jsou podvodem na voličích. Není překvapením, že strany, které nemají respekt k ústavě a demokratickým hodnotám, se pokoušejí ohýbat pravidla ve svůj prospěch. Proto tuto situaci spolu s našimi právníky vyhodnocujeme a připravujeme žalobu,“ uvedl předseda Voltu Adam Hanka.

V reakci na to se s žalobou rozhodl přispěchat i senátor a šéf Přísahy Robert Šlachta. Ten ale chce cílit na „nekoalici“ Pirátů se Zelenými. „Zaznamenal jsem, že strana Volt bude podávat žaloby! My jsme takovéto žaloby podávat nechtěli. Nicméně pokud budou tyto žaloby podány, podáme žalobu na pseudokoalici Pirátů a Zelených. Když prověřit, tak všechny. Žádný dvojí metr. Stejná pravidla pro všechny. O tom je Přísaha,“ prohlásil Šlachta.

Odborníci však takovým žalobám moc šancí nedávají. „Vše je v rámci zákona, stejně jako když ODS kandidovala s podporou Strany podnikatelů,“ připomíná politolog Jelínek.