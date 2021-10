Esemesková kampaň kritizující ANO zkusila ovlivnit voliče, autor není znám

„Korupce a nepotismus? ANO!!!“ Tak zní jedna ze SMS zpráv, které od úterního večera začaly bombardovat uživatele po celé České republice.

Odesílatelé jsou mnozí. Jde o běžná telefonní čísla, v jiným případech zprávy chodí z čísel začínajících devítkou, které se často využívají k obchodním účelům. Zprávy přišly také z čísel s dvojkou na začátku, ze kterých jsou v běžných případech odesílány autorizační kódy například při platbách.

Mechanismů, jak hromadné zprávy rozesílat, existuje mnoho. „Do desíti až stovky tisíc zpráv to je možné dělat v podstatě na koleni, například pomocí předplacených SIM karet a přes program na počítači, který generuje uživatele a zprávy rozesílá,” vysvětlil telekomunikační redaktor iDNES.cz Jan Matura.

Nakoupení SIM karet je i podle mluvčí společnosti O2 Kateřiny Mikšovské skutečně jednou z cest, nezvyklé počínání by operátor odhalil, až kdyby zpráv odešly desetitisíce z jednoho čísla. Zastavení takové činnosti je možné, pouze pokud by došlo k trestné činnosti.

Redakce iDNES.cz prověřila dvě osobní čísla, ze kterých zprávy přišly. Jedno z nich je nyní nedostupně a druhé již neexistuje. Obě byly registrovány u mobilního operátora 02. To nicméně nemusí nutně znamenat, že sdělení pochází od uživatele O2, jelikož i číslo odesílatele je možné přesměrovat.

Společnost 02 v rámci svých služeb možnost hromadného rozesílání zpráv nabízí, avšak nikoli s politickým obsahem. „V interních kodexech máme, že žádné politické zprávy v rámci kampaní neposíláme, odesílatel musí uvést svou identitu, účel sdělení a respektovat další předpisy. Mohu proto vyloučit, že by zprávy šly přes nás,“ sdělila mluvčí O2 Mikšovská.

Nadměrné počty odeslaných zpráv či stížnosti od uživatelů neeviduje ani společnost T-Mobile. „Pokud by někdo rozesílal extrémní množství SMS a porušoval naše podmínky, tak proti podobnému chování zakročíme,“ uvedla manažerka externí komunikace Zuzana Svobodová.

Druhou možností šíření zpráv, vedle nákupu množství SIM karet, je využití firem, které nabízí SMS brány. Tomuto scénáři odpovídají i komerční čísla, ze kterých zprávy chodí. Proto je možné, že rozesílatelé využili obě možnosti. „Zjistit v tuto chvíli, kdo esemesky rozesílal, je téměř nemožné. Technicky to totiž není komplikovaná věc a jde uskutečnit mnoha způsoby,” řekl Matura.

Politická kampaň?

SMS zprávy mají silný politický náboj, je tak pravděpodobné, že jsou součástí předvolebního boje. Podle politologa Jana Kubáčka nicméně taková SMS zpráva nemůže mít reálný dopad na volby.

Redakce iDNES.cz v souvislosti s SMS zprávami oslovila hnutí ANO a žádala jej o vyjádření. Mluvčí Martin Vodička uvedl, že hnutí kauzu nebude komentovat.

„SMS vzkazy spíše fungují tak, že stoupence i odpůrce utvrdí v jejich názoru. Nezažil jsem, že by to dramaticky zviklalo ty váhavé. Na ně mnohem více fungují debaty nebo nějaké zjištění, která se objeví v médiích, na internetu. To je pro ně mnohem hodnotnější. SMS vnímají jako nátlak, anonymní manipulaci nebo nevyžádaný marketing,“ popsal odborník.



Zároveň připomněl kauzu z roku 2017, kdy se jen několik desítek hodin před volbami řešila SMS, která přišla od společnosti O2. Ta rozeslala některým klientům zprávu, kterou je lákala ke koupi knihy Boss Babiš novináře Jaroslava Kmenty. Stalo se tak poté, co šéf ANO Andrej Babiš kritizoval nedávno zesnulého nejbohatšího Čecha Petra Kellnera - majitele O2 - kvůli jeho nadaci a soukromé škole. „To tehdy vyvolalo pozdvižení a zájem,“ dodal Kubáček.