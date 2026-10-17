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Přehledně: Kdo posílil a kdo ztratil. Jak volby přepsaly křesla v Senátu

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  20:09
Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Nové rozložení sil v horní komoře Parlamentu ČR po druhém kole senátních voleb....
Tisková konference hnutí ANO. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš (ANO). (17....
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku vlevo...
Do volebního štábu ODS dorazil předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš...
13 fotografií
Volby do třetiny horní komory Parlamentu jsou u konce. Vládní koalice v nich vyhořela, opozice naopak slaví. Celková rovnováha sil v Senátu se tak dramaticky nepřevrátila, ale skýtá pár překvapení. Podívejte se na nové rozložení sil v Senátu o 81 křeslech.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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V letošních senátních volbách bylo ve hře tradičních 27 mandátů, tedy přesně jedna třetina horní komory. Vládní strany nezískaly ani jedno nové křeslo a opoziční formace uhájily drtivou většinu svých dosavadních pozic.

Nejsilnějším uskupením v horní komoře zůstává i nadále společný klub ODS a TOP 09. Z původních třiceti senátorů jich má nově 29, což znamená ztrátu jediného křesla. Občanští demokraté s partnerem si tak udrží klíčové slovo při vyjednávání o budoucím vedení Senátu.

Jen o stupínek níže se drží jejich „vyzyvatelé“ o čelo opozice, klub Starostů a nezávislých. Ačkoliv slavili řadu vítězství, jejich celková bilance zůstává na osmnácti senátorech, tedy na stejném čísle jako před volbami. Z jedenácti obhajovaných křesel Starostové přímo udrželi deset, klubové počty jim ale dorovnává staronový senátor Marek Ošťádal, který kandidoval za hnutí 24/7, ale bude součástí klubu Starostů.

Zatímco opoziční tábory své pozice bez potíží uhájily, pro vládní hnutí ANO znamenaly volby podle jeho předsedy Andreje Babiše „katastrofu“. Přestože do druhého kola poslalo třináct kandidátů, ve finále nezískalo ani jeden mandát. Hnutí před volbami obhajovalo jediný mandát – na Karvinsku. Protože neuspělo ani v tomto obvodu, klub ANO v horní komoře klesl z patnácti na čtrnáct senátorů.

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Klub KDU-ČSL a nezávislých si drží stabilní pozici s dvanácti křesly, přičemž výraznou posilou je jihomoravský hejtman a šéf lidovců Jan Grolich. Zbývající křesla si pak dělí menší subjekty a nezařazení, jejichž řady po letošních volbách narostly na osm senátorů.

V horní komoře totiž po neúspěchu Jana Holáska a Adély Suchardy Šípové zanikl klub SEN 21, který nenaplnil zákonné minimum pěti členů. Potřetí v řadě zvolený senátor Václav Láska sice avizoval snahu klub obnovit, ani s původními členy Martinem Krskem a Přemyslem Rabasem či případným zapojením Petra Kazíka (OK) to však početně nevychází. Všichni tak prozatím zůstávají formálně nezařazení – po boku dosud jediné nezařazené senátorky Daniely Kovářové i nově zvoleného Tomáše Fialy na Strakonicku, který o svém budoucím klubovém angažmá teprve rozhodne.

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