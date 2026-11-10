Slavětín půjde k volbám znovu. Rozhodl tak soud po skandálu s letáky

S hlasovacími lístky se v městysu, kde je 517 voličů na seznamu, roznášely propagační materiály jedné z kandidujících stran.
Na soud se obrátil Daniel Peterka, lídr kandidátky hnutí Pro Slavětín, které získalo dva mandáty. Zbylých pět mandátů ve volbách má strana SNK Evropští demokraté. Jiná uskupení nekandidovala.
Navrhovatel uvedl, že 2. října roznášela zapisovatelka okrskové volební komise a zároveň zaměstnankyně úřadu městyse oficiální sady hlasovacích lístků do schránek obyvatel. Spolu s těmito lístky byly doručovány také propagační letáky kandidátní listiny SNK Evropští demokraté, jejímž lídrem je starosta Slavětína Jaroslav Jandl.
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Z volební dokumentace soud zjistil, že deset obyvatel městyse sepsalo s členkou okrskové volební komise stížnosti, jejichž předmětem byla shodně skutečnost, že uvnitř obálky s hlasovacími lístky obdrželi též letáček volební strany SNK Evropští demokraté.
Soud provedl dokazování čestným prohlášením, v němž 17 lidí prohlásilo, že obdrželo do poštovních schránek obálky, ve kterých byly vloženy jak hlasovací lístky, tak propagační (agitační) letáky volební strany SNK Evropští demokraté.
Soud shledal, že vložení propagačních materiálů jedné volební strany do obálky s hlasovacími lístky je v rozporu se zákony, které upravují volební proces.
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Uvedený postup je totiž v rozporu s principem rovnosti volebních stran a mohl ohrozit důvěru voličů v korektnost voleb. Takový postup podle soudu přímo naváděl k zaškrtnutí volební strany SNK Evropští demokraté. „Takové provádění volební kampaně považuje soud za nečestné a nepoctivé,“ uvedl. Porušen byl podle soudu zákon o volebních kampaních.
Ústecký krajský soud obdržel zhruba dvacítku podnětů ohledně voleb. Pouze v případě Moldavy a nyní Slavětína rozhodl o opakování hlasování. V případě Mostu rozhodl o změně získaných mandátů u jednotlivých stran a u Chomutova o změně náhradníků. Rozhodnutí soudu zatím chybí v případě Žiželic na Lounsku a Šluknova na Děčínsku.