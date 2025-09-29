Video z besedy na sociální síti X zveřejnil novinář Luboš Procházka. Ten je mimo jiné autorem knihy Spiknutí o okolnostech hospitalizace Miloše Zemana po volbách v roce 2021.
„Klídek, dokončím otázku,“ říká Sládek na začátku videa. Na to mu moderátorka akce odpověděla, že to stačilo. „No, stačilo. Já si taky myslím. Komunisté měli 40 let na to, aby předvedli, co umí. A za 40 let nepředvedli vůbec nic,“ pokračoval Sládek. Ochranka se mu následně snažila sebrat mikrofon z ruky.
„Pane Sládku, dovolte mi, abych vás pozdravil. Jsem velmi rád, že se po velmi dlouhé době opět vidíme,“ reagoval na Sládka exprezident Zeman. „Když jsem vás viděl naposledy, měl jste krásný černý vlas. Někteří tvrdili, ale to byli jistě jenom pomlouvači, že si ty vlasy barvíte. Ale mohu vám naprosto upřímně říct, že vám ty šediny, které mám i já, docela sluší,“ dodal.
|
Zeman se odvrací od ANO. Ve volbách podpořím Stačilo!, prozradil
Sládek svými slovy kritizoval Zemanovo dřívější prohlášení, že podpoří Stačilo! v říjnových sněmovních volbách. Zeman tak chce poděkovat za to, že se v hnutí spojují levicové síly, včetně KSČM a Sociální demokracie.
Šéf bývalých republikánů Sládek v současnosti kandiduje do Poslanecké sněmovny. Na zlínské kandidátce hnutí Ladislava Vrabela s názvem Česká republika republika na 1. místě! má číslo dva. Sládkově krajně pravicové Republikánské straně Československa soud předloni pozastavil činnost kvůli chybějícím finančním zprávám.