Sládek na besedě se Zemanem kritizoval Stačilo!. Zasáhnout musela ochranka

Autor:
  20:02
Šéf bývalých republikánů a kandidát do Sněmovny Miroslav Sládek v pondělí zkritizoval hnutí Stačilo!, jehož součástí je také KSČM. Na besedě s exprezidentem Milošem Zemanem v Táboře řekl, že komunisté za 40 let nepředvedli vůbec nic. Ochranka mu následně sebrala mikrofon. Zeman pak Sládkovi pochválil šediny.
Miroslav Sládek (8. května 2025)

Miroslav Sládek (8. května 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Miroslav Sládek (8. května 2025)
Miroslav Sládek (8. května 2025)
Miroslav Sládek (8. května 2025)
Miroslav Sládek (8. května 2025)
10 fotografií

Video z besedy na sociální síti X zveřejnil novinář Luboš Procházka. Ten je mimo jiné autorem knihy Spiknutí o okolnostech hospitalizace Miloše Zemana po volbách v roce 2021.

„Klídek, dokončím otázku,“ říká Sládek na začátku videa. Na to mu moderátorka akce odpověděla, že to stačilo. „No, stačilo. Já si taky myslím. Komunisté měli 40 let na to, aby předvedli, co umí. A za 40 let nepředvedli vůbec nic,“ pokračoval Sládek. Ochranka se mu následně snažila sebrat mikrofon z ruky.

„Pane Sládku, dovolte mi, abych vás pozdravil. Jsem velmi rád, že se po velmi dlouhé době opět vidíme,“ reagoval na Sládka exprezident Zeman. „Když jsem vás viděl naposledy, měl jste krásný černý vlas. Někteří tvrdili, ale to byli jistě jenom pomlouvači, že si ty vlasy barvíte. Ale mohu vám naprosto upřímně říct, že vám ty šediny, které mám i já, docela sluší,“ dodal.

Zeman se odvrací od ANO. Ve volbách podpořím Stačilo!, prozradil

Sládek svými slovy kritizoval Zemanovo dřívější prohlášení, že podpoří Stačilo! v říjnových sněmovních volbách. Zeman tak chce poděkovat za to, že se v hnutí spojují levicové síly, včetně KSČM a Sociální demokracie.

Šéf bývalých republikánů Sládek v současnosti kandiduje do Poslanecké sněmovny. Na zlínské kandidátce hnutí Ladislava Vrabela s názvem Česká republika republika na 1. místě! má číslo dva. Sládkově krajně pravicové Republikánské straně Československa soud předloni pozastavil činnost kvůli chybějícím finančním zprávám.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Rakušan v Rozstřelu: Bek zklamal, ministrem školství za STAN už nebude

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za více než 15 tisíc eur. Téma utrácení, jež v době konsolidace pobouřilo Slováky, se v úterý přeneslo i...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Sládek na besedě se Zemanem kritizoval Stačilo!. Zasáhnout musela ochranka

Šéf bývalých republikánů a kandidát do Sněmovny Miroslav Sládek v pondělí zkritizoval hnutí Stačilo!, jehož součástí je také KSČM. Na besedě s exprezidentem Milošem Zemanem v Táboře řekl, že...

29. září 2025  20:02

Miliony z byznysu s benzinem i kamerami. Kdo před volbami obdaroval české strany

Premium

Účty politických stran krátce před finální fází volební kampaně nabobtnaly o miliony korun. Nejvyšší dary od vlivných podnikatelů obdrželi Motoristé sobě, hnutí STAN či Přísaha Roberta Šlachty. Velcí...

29. září 2025

Válka jako marketing. Ruské zbrojení s mírem neskončí, naopak, varují experti

Ani po skončení války na Ukrajině ruský prezident Vladimir Putin pravděpodobně neomezí význam armádního průmyslu. Naopak se stane neoddělitelnou součástí ruské ekonomiky, varují experti. Zbraně,...

29. září 2025

Trump jedná s Netanjahuem. V Bílém domě proberou americký plán pro Gazu

Americký prezident Donald Trump v pondělí přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednají o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy, kde Izrael vede válku od teroristického...

29. září 2025  18:11,  aktualizováno  19:56

Korunovační klenoty se vrátily do katedrály. Prohlédl si je rekordní počet lidí

Rekordní množství lidí letos přišlo na Pražský hrad na výstavu korunovačních klenotů. Bylo jich více než 51 tisíc. Svatováclavská koruna, jablko a žezlo byly vystaveny od čtvrtka 18. do pondělí 29....

29. září 2025  16:53,  aktualizováno  19:42

Policie pátrá po dvanáctileté dívce z Prahy, kamarádkám poslala znepokojivou zprávu

Policie hledá dvanáctiletou Innu Ontkovou z Prahy. Dívka v pondělí po poledni odešla z domova v Praze 9 a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Není známo, kde se nachází. Kvůli nemoci nebyla ve škole...

29. září 2025  19:18

Protivládní protesty na Madagaskaru nabývají na síle. Dvě desítky lidí zemřely

V hlavním městě ostrova Madagaskar se v pondělí sešly tisíce protestujících proti vládě kvůli častým výpadkům vody a elektřiny. Někteří požadovali i její odstoupení. Převážně mladí demonstranti se...

29. září 2025  18:39,  aktualizováno  19:15

ANO versus SPOLU. V předvolebním duelu budou diskutovat Kupka a Havlíček

Kandidáti hnutí ANO a koalice SPOLU se zúčastní předvolebního duelu České televize. Ministr dopravy za ODS a lídr ve Středočeském kraji Martin Kupka bude zastupovat koalici SPOLU, debatovat s ním...

29. září 2025

Hřib, Konečná a Macinka se utkají v debatě stran potřebných pro vládní většinu

V předvolební debatě se střetnou lídři stran, jejichž hlasy ve Sněmovně budou nejspíš hlavní adepti na premiéra potřeboval k většině v dolní komoře parlamentu. Na CNN Prima News se od 21 hodin utkají...

29. září 2025

Královnin věnec i trafika Roda Stewarta. York láká na jedinečné muzeum železnice

V Yorku znovuotevřela své brány jedna z hal tamějšího Národního železničního muzea, které o víkendu oslavilo 50. výročí svého založení. Nově zrekonstruovaná budova bývalé železniční stanice byla více...

29. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zloději paralyzovali MHD v Trenčíně, z autobusů ukradli katalyzátory

Krádež katalyzátorů z autobusů vyřadila z provozu část vozidel městské hromadné dopravy ve slovenském Trenčíně. Podle policie zloději ukradli součástky z autobusů na parkovišti vozidel MHD. Případ...

29. září 2025  10:26,  aktualizováno  17:38

Z kontejneru trčely jen nohy. Muž hledal v elektroodpadu mobil, strážníkům se chlubil

Pomoci muži, který se zabořil do kontejneru s elektroodpadem, z něhož mu trčely jen nohy, a vyšetřit jeho počínání vyrazili o víkendu strážníci z Prahy 4. Přes svízelně vyhlížející situaci muž...

29. září 2025  17:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.