Jak zajistit fér školství? Politici v anketě iDNES.cz představili své recepty

Markéta Lankašová
  14:00
Schopné a chytré dítě – automaticky adept na úspěšného vědce nebo lékaře? V Česku to ani zdaleka neplatí. Děti z různých částí země nemají šanci na stejně kvalitní vzdělání. A od něj se pak odvíjí i jejich uplatnění v životě. Redakce iDNES.cz přináší anketu mezi politickými stranami, ve které jejich experti na školství vysvětlují, jaké kroky by podnikli ke zlepšení situace v českých školách.
Část 1/8

Rozdíly jsou velké nejen na úrovni krajů nebo okresů, ale často bývají propastné mezi takzvanými mikroregiony čili obcemi s rozšířenou působností.

Jak mohou takové rozdíly vypadat? Základní školu nedokončí v Česku v průměru tři procenta dětí. Ovšem v některých místech, v takzvaných znevýhodněných lokalitách jde klidně až o desetinu. Obří rozdíly panují také v propadání nebo množství zameškaných hodin.

Základka osm let a povinná střední. Změny ve školství teď nedávají smysl, říkají kritici

„Nejvyšší míru vzdělávací neúspěšnosti stále nalezneme ve znevýhodněných krajích a na periferiích krajů a republiky. Tady ale také nejčastěji najdeme příklady, kde se povedlo nepříznivé sociální podmínky překonat. V některých krajích spolu přímo sousedí problémové a úspěšné oblasti. Může jít o Vítkov a Opavu v Moravskoslezském nebo Přeštice a Stod v kraji Plzeňském,“ popisuje analytik Jan Zeman z organizace PAQ Research.

„Systémově se zatím nedaří vzdělávací nerovnosti zvrátit. Sledujeme spíš společné úsilí jednotlivých škol, měst a regionů,“ přibližuje Zeman, který se na vzdělávací nerovnosti zaměřuje.

Peníze tam, kde jsou problémy

Liší se také znalosti a schopnosti, které děti získají. „Rozdíl ve vzdělávacích výsledcích žáků z Prahy-východ a Sokolova je několik školních let. Je to, jako bychom srovnávali výsledky různých států, a to ještě možná z různých kontinentů,“ posteskl si nedávno ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Kvůli válce jsme nesplnili vládní sliby ve školství, přiznává v Rozstřelu Bek

Redakce iDNES.cz se ptala politických stran s největšími volebními preferencemi, co by pro snížení nerovností ve vzdělání udělaly, pokud by byly ve vládě. Většina z nich se shoduje na tom, že bez peněz k žádnému smazání rozdílů nedojde. A to i v souvislosti s tím, že od ledna má ve školách podle zákona přibýt školních psychologů a sociálních a speciálních pedagogů. Na ty je ovšem potřeba najít peníze.



