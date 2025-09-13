Jak zajistit fér školství? Politici v anketě iDNES.cz představili své recepty

Rozdíly jsou velké nejen na úrovni krajů nebo okresů, ale často bývají propastné mezi takzvanými mikroregiony čili obcemi s rozšířenou působností.
Jak mohou takové rozdíly vypadat? Základní školu nedokončí v Česku v průměru tři procenta dětí. Ovšem v některých místech, v takzvaných znevýhodněných lokalitách jde klidně až o desetinu. Obří rozdíly panují také v propadání nebo množství zameškaných hodin.
„Nejvyšší míru vzdělávací neúspěšnosti stále nalezneme ve znevýhodněných krajích a na periferiích krajů a republiky. Tady ale také nejčastěji najdeme příklady, kde se povedlo nepříznivé sociální podmínky překonat. V některých krajích spolu přímo sousedí problémové a úspěšné oblasti. Může jít o Vítkov a Opavu v Moravskoslezském nebo Přeštice a Stod v kraji Plzeňském,“ popisuje analytik Jan Zeman z organizace PAQ Research.
„Systémově se zatím nedaří vzdělávací nerovnosti zvrátit. Sledujeme spíš společné úsilí jednotlivých škol, měst a regionů,“ přibližuje Zeman, který se na vzdělávací nerovnosti zaměřuje.
Peníze tam, kde jsou problémy
Liší se také znalosti a schopnosti, které děti získají. „Rozdíl ve vzdělávacích výsledcích žáků z Prahy-východ a Sokolova je několik školních let. Je to, jako bychom srovnávali výsledky různých států, a to ještě možná z různých kontinentů,“ posteskl si nedávno ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.
Redakce iDNES.cz se ptala politických stran s největšími volebními preferencemi, co by pro snížení nerovností ve vzdělání udělaly, pokud by byly ve vládě. Většina z nich se shoduje na tom, že bez peněz k žádnému smazání rozdílů nedojde. A to i v souvislosti s tím, že od ledna má ve školách podle zákona přibýt školních psychologů a sociálních a speciálních pedagogů. Na ty je ovšem potřeba najít peníze.