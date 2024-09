PŘEHLEDNĚ: Egyptolog, politolog, režisér. Toto jsou noví senátoři

Sokolov Jana Mračková Vildumetzová (ANO)

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová získala mandát již v prvním kole senátních voleb voleb. Od prosince 2014 do listopadu 2016 byla náměstkyní ministra vnitra pro řízení sekce veřejné správy.

V letech 2016 až 2019 byla hejtmankou Karlovarského kraje. Od prosince 2016 do konce roku 2019 byla předsedkyní Asociace krajů ČR. Od října 2017 je poslankyně za hnutí ANO, od listopadu 2021 do konce září 2022 byla místopředsedkyní Sněmovny.

Chomutov Přemysl Rabas (za SEN21)

Senátorem ve volebním obvodu Chomutov bude opět ředitel zoologické zahrady se safari ve Dvoře Králové nad Labem Přemysl Rabas (SEN 21). Ve druhém kole senátních voleb porazil Jaroslava Komínka z KSČM.

Rokycany Miroslav Kroc (za STAN)

Miroslav Kroc je starosta Břas na Rokycansku, první místostarosta České obce sokolské. Do komunální politiky se poprvé zapojil v roce 1994, kdy byl jako nestraník za ODS na jedno období zvolen do zastupitelstva Břas.

Domažlice Jan Látka (ANO)

V politice se angažuje od druhé poloviny 90. let. V roce 1997 vstoupil do ČSSD (nyní SOCDEM), jejímž členem byl do roku 2022, poté vstoupil do ANO. Mezi roky 1998 a 2022 byl zastupitelem Domažlic, první dvě volební období působil jako starosta. V letech 2006 až 2012 zasedal ve Sněmovně, kde působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro životní prostředí.

České Budějovice Zbyněk Sýkora (ODS)

Zbyněk Sýkora je předsedou Českého paralympijského výboru. V senátních volbách 2024 vyhrál v obvodu České Budějovice první kolo, ve druhém se utkal s kandidátem hnutí ANO Ladislavem Ondřichem.

Praha 12 Pavel Fischer (za TOP 09)

Senátor Pavel Fischer obhájil senátorský mandát už v prvním kole. Je bývalý diplomat. Byl poradcem prezidenta Václava Havla. V letech 2003 až 2010 byl českým velvyslancem ve Francii a Monaku.

V lednu 2018 se v druhé přímé volbě neúspěšně ucházel o funkci prezidenta republiky. O post hlavy státu zabojoval i v lednu 2023, nepostoupil do druhého kola volby.

Praha 4 Jiří Drahoš (za STAN)

Jiří Drahoš se v lednu 2018 ucházel o post hlavy státu jako nezávislý kandidát. Ve druhém kole však prohrál s Milošem Zemanem. V senátních volbách 2018 vyhrál v Praze 4.

Fyzikální chemik Jiří Drahoš byl v letech 2009-2017 předsedou Akademie věd České republiky. V listopadu 2022 byl zvolen místopředsedou Senátu. Ve volbách 2024 vyhrál první kolo a následně i druhé.

Praha 8 Vladimíra Ludková (ODS)

Vladimíra Ludková vyhrála první kolo senátních voleb a následně i kolo druhé. Je místostarostkou Prahy 8 pro sociální oblast a zdravotnictví. Dříve pracovala jako sociální pracovnice.

Je zakladatelkou center pro seniory, věnuje se i otázkám duševního zdraví dětí. Mimo jiné byla koordinátorkou osobní asistence pro seniory v Gerontologickém centru v Praze 8 - Kobylisích. Je předsedkyní oblastního sdružení ODS v Praze 8.

Praha 2 Miroslav Bárta (za STAN)

Miroslav Bárta je egyptolog a archeolog. Od roku 2011 vede výzkum archeologické lokality Abúsír (Egypt).

Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. V senátních volbách 2024 kandidoval za STAN. V prvním kole byl sice až druhý, ale ve druhém kole dokázal porazit obhajujícího Marka Hilšera.

Litoměřice Ondřej Štěrba (ANO)

Senátorem ve volebním obvodu Litoměřice bude lékař a radní Litoměřic Ondřej Štěrba.

Ve druhém kole senátních voleb porazil dosavadního senátora Ladislava Chlupáče z ODS. Štěrba je v politice zhruba deset let, je radním města Litoměřice.

Teplice Jan Schiller (ANO)

Jan Schiller ve druhém kole senátních voleb porazil dosavadního senátora Hynka Hanzu z ODS. V obvodu zvítězil v roce 2018 Jaroslav Kubera. Po jeho úmrtí v roce 2020 byl Hanza zvolen v doplňovacích volbách. Jan Schiller je od listopadu 2020 hejtmanem Ústeckého kraje. V říjnu 2017 byl za hnutí ANO zvolen poslancem, v lednu 2021 se mandátu vzdal.

Jablonec nad Nisou Lena Mlejnková (SLK)

Lena Mlejnková je od března 2015 starostkou Semil za hnutí Starostové pro Liberecký kraj, což je krajská varianta hnutí STAN. Ve druhém kole porazila Milana Kroupu z hnutí ANO.

„Chtěla bych, pokud se stanu senátorkou, dostarostovat jako neuvolněná, protože v Semilech jsou velké projekty, které bych ráda dokončila a vím, po vzoru Michaela Canova (senátor a starosta Chrastavy), že to lze skloubit časově i pracovně. V krajském zastupitelstvu bych chtěla být pouze řadovým členem,“ řekla před senátními volbami.

Mladá Boleslav Ondřej Lochman (STAN)

Jako poslanec byl Lochman zvolen v říjnu 2021 na kandidátce koalice PirSTAN za STAN.

Je zastupitele Středočeského kraje, předseda krajského výboru pro dopravu. Od roku 2014 starosta Mnichova Hradiště. Ve druhém kole porazil Igora Karena z hnutí ANO.

Benešov Zdeněk Hraba (ODS)

Zdeněk Hraba obhájil v druhém kole senátních voleb svůj mandát. Je advokát, od roku 2010 je členem zastupitelstva Říčan. V dubnu 2019 byl zvolen členem předsednictva STAN, v září 2022 hnutí opustil.

Odchod ze STAN tehdy zdůvodnil tím, že vládní hnutí se podle něj posunulo od hájení zájmů a řešení problémů běžných lidí k prosazování postojů v podstatě opačných, k aktivistické politice.

Chrudim Jan Tecl (ODS)

Jan Tecl dokázal obhájit svůj mandát, když ve druhém kole senátní volby porazil Vladimíra Slávku (ANO). Od roku 2016 je zastupitelem Kraje Vysočina. Od roku 2010 je starostou Havlíčkova Brodu, v letech 2006-2010 byl zastupitelem.

Náchod Martin Červíček (ODS)

Od roku 2020 je hejtmanem Královéhradeckého kraje. Ve druhém kole senátních voleb v Náchodě porazil Jana Borůvku. V letech 2012-2014 byl policejním prezidentem.

Svitavy David Šimek (za KDU-ČSL)

Starosta Svitav David Šimek se stane za stejné město i senátorem. Ve druhém kole porazil dosavadního senátora Michala Kortyše z ODS. Šimek je starostou města od roku 2010, o dva roky později se stal zastupitelem Pardubického kraje, od roku 2015 je místopředsedou politického hnutí Nestraníci. Do Sněmovny byl zvolen v říjnu 2021 na kandidátce koalice SPOLU za KDU-ČSL.

Třebíč Hana Žáková (za STAN)

Hana Žáková obhájila svůj post, když porazila Drahoslava Rybu (ANO). Žáková je první senátorkou, která dokázala v tomto obvodu svůj mandát obhájit, což považuje za velký úspěch.

Dalších šest let by chtěla působit v senátním výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. V letech 2004 až 2008 byla zastupitelkou Kraje Vysočina, od roku 2000 je starostkou obce Koněšín.

Břeclav Robert Šlachta (Přísaha)

Bývalý policista Robert Šlachta byl v letech 2008 až 2016 ředitelem Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ). Na svůj post rezignoval v roce 2016.

Později nastoupil do funkce náměstka generálního ředitele Celní správy pro oblast pátrání, kde pracoval do konce listopadu 2019. V lednu 2021 s bývalými kolegy založil hnutí Přísaha. V září 2022 vyhrálo hnutí volby v jeho domovských Pohořelicích na Brněnsku a Šlachta se stal zastupitelem.

Brno-město Břetislav Rychlík (za TOP 09)

Scénárista, herec a režisér porazil ve druhém kole senátních voleb náměstkyni brněnské primátorky Karin Podivinskou (ANO). Dosavadní senátor, ministr školství Mikuláš Bek (za STAN) letos nekandidoval.

Mezi témata, kterým se chce Rychlík věnovat v Senátu, jsou ta, jimž se věnuje dlouhodobě. „Počínaje ochranou životního prostředí. Měli jsme tu třetí stoletou vodu za 30 let a je zřejmé, že klima nějakou ochranu potřebuje,“ uvedl Rychlík.

Prostějov František Jura (ANO)

František Jura je od roku 2018 primátor města Prostějov. V letech 1992 až 2000 pracoval u Městské policie v Prostějově a v letech 2000 až 2010 ve Vězeňské službě České republiky.

Jako fotbalista působil v menších klubech na Prostějovsku. Dlouhodobě působí ve vedení fotbalového klubu 1. SK Prostějov, kde byl do letošního dubna předsedou klubu a nyní je členem představenstva. V letech 2016 až 2018 byl náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, v letech 2018 až 2020 byl krajským radním.

Šumperk Stanislav Balík (NK)

Politolog, děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, ve druhém kole senátních voleb jako nezávislý kandidát porazil dosavadního senátora Miroslav Adámka (ANO). Je zastupitelem města Bludov.

Opava Tomáš Navrátil (ANO)

Tomáš Navrátil je od roku 2018 primátorem Opavy. V senátních volbách 2024 vyhrál první a následně i druhé kolo voleb. Kvůli ničivým povodním přitom původně žádal odklad hlasování, ale neúspěšně.

Do zastupitelstva Opavy byl Navrátil zvolen v roce 2014 ještě za ČSSD, kdy byl dvojkou kandidátky. V březnu 2017 se ale po názorových sporech s vedením Opavy rozhodl ukončit své členství v sociální demokracii. V zastupitelstvu poté působil jako nezávislý, později se stal členem ANO.

Ostrava-město Martin Bednář (ANO)

Martin Bednář je starostou městského obvodu Ostrava-Jih. V senátních volbách získal post senátora už v prvním kole. Bednář by v Senátu rád pracoval v hospodářském výboru a zabýval se i sociálními otázkami.

„Jednou z mých priorit je omezení obchodu s chudobou, což je v našem městském obvodu velký problém,“ prozradil.

Karviná Petr Vícha (SOCDEM)

Senátor Petr Vícha obhájil svůj senátorský mandát za SOCDEM už v prvním kole. Vícha je senátorem v obvodu 74 Karviná od roku 2006, zahájí tedy již čtvrté volební období.

Od roku 1994 je starostou Bohumína. V letech 2000-2008 byl zastupitelem Moravskoslezského kraje. Jde o jediného zástupce sociální demokracie v parlamentu.

Vsetín Jiří Čunek (KDU-ČSL)

Senátor Jiří Čunek obhájil stejně jako před šesti lety svůj mandát za KDU-ČSL už v prvním kole. V letech 2016 až 2020 byl hejtmanem Zlínského kraje. V letech 2000 až 2008 byl zlínským krajským zastupitelem, v roce 2012 se do zastupitelstva opět vrátil.

V letech 1994-2017 byl zastupitelem Vsetína, v letech 1998-2007 a 2014-2017 byl jeho starostou. V letech 2007-2009 byl ministrem pro místní rozvoj.

Zlín Oldřich Hájek (ANO)

Senátor, ekonom a včelař Oldřich Hájek je děkanem Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, porazil dosavadního senátora Patrika Kunčara (KDU-ČSL).

Úspěch ve druhém kole přičítá své kontaktní kampani. „V Senátu bych se chtěl věnovat jak ekonomickému, tak společenskému programu, který jsem voličům představil,“ sdělil.