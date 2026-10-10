Naše Česko má nakročeno do Sněmovny, věří znovu zvolený senátor Fiala

Už nyní můžeme s téměř jistotou říct, že jste byl zvolen v prvním kole senátorem a obhájil jste tak svůj mandát na Strakonicku. Co na takový výsledek říkáte?
Já si toho velmi vážím a svým voličům velmi děkuji, a je to pro mě velká čest, protože tajná volba je ten nejvyšší stupeň demokracie.
Kde a s kým jste sčítání sledoval? Protože do štábu Našeho Česka v Českých Budějovicích jste dorazil až před 19. hodinou.
Chvíli jsem byl doma, potom jsem se stavil ve strakonické nemocnici a nakonec jsem vyrazil sem. Strakoničtí členové Našeho Česka jsou v jedné restauraci, kam se teď budu ještě znovu vracet.
I když proti vám stáli dva další kandidáti, zvítězil jste už v prvním kole. Co čtete z takového výsledku?
Myslím si, že to je o regionální práci celých uplynulých šest let. Podpora vysokých desítek starostek a starostů z regionu mě mimořádně těší. Je to také o podpoře jejich projektů, je to o aktivitách, které jsme vyvíjeli.
A potom je to o českém zdravotnictví, respektive jihočeském zdravotnictví. Moje práce ve zdravotním výboru Senátu, přičemž jsem poslední dva roky fungoval jako jeho předseda, prostě přináší určité ovoce a určité úspěchy v pozici malých a středních nemocnic, kompetencích jednotlivých zdravotnických pracovníků a řešení některých krizových situací ve zdravotnictví. Tohle vše se do výsledku projektuje.
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Jakou část práce byste „vypíchl“ za tu nejdůležitější, kterou jste v Senátu odvedl?
Podle mě to hlavní bylo v posledním roce ve spolupráci s mým místopředsedou zdravotního výboru, kolegou senátorem Ondřejem Šimetkou, který shodou okolností taky kandiduje v tuto chvíli v Ostravě. Podařilo se nám zajistit pro matky-rodičky, že porodní asistentka může docházet do jejich přirozeného sociálního prostředí za nimi domů. V jejich prostředí se tak mohou postarat o matku a novorozence.
Tomáš Fiala
Ono totiž jde o to, že asi 24 procent matek-rodiček má těžké psychické problémy související s porodem, se sociální situací v rodině, s partnerskými vztahy a nejistotou kolem péče o novorozence.
Zatím to vypadá, že za Naše Česko budete v Senátu jen se Zbyňkem Sýkorou, který už tam je od roku 2024 (zvolen za ODS) za českobudějovický obvod. Další vaši spolukandidáti z Našeho Česka na Kladensku, Královéhradecku a Chebsku se pravděpodobně do horní komory nedostanou. Jak se tím komplikuje složení senátorského klubu, ke kterému potřebujete alespoň pět lidí?
Ono nejde jenom o mě a o Zbyňka Sýkoru. Vím, že k potenciálnímu klubu se hlásí i někteří další senátoři a senátorky z jiných už vzniklých klubů. Uvidíme, jak to bude fungovat dál. Potenciál pro sestavení tam ale určitě je.
Vy jste byl předtím byl zvolen za občanské demokraty, pak jste přestoupil do Našeho Česka. Čím vás Martin Kuba přesvědčil?
Jednak jeho fungováním v jihočeském, respektive českém zdravotnictví, ale především fungováním Jihočeského kraje. Přesvědčilo mě to zaměření na výsledek, na měřitelnost a ukotvení pravostředového hnutí i v mezinárodní politice do budoucna. Důležité pro mě je také určitě transatlantické směřování a podpora Ukrajiny.
A to podle vás v ODS chybělo?
Chyběla ta měřitelnost. To, co se mi líbí, je, že není potřeba po každých volbách začínat znova, ale je třeba navázat na to dobré, co z minulého období bylo uskutečněno, a fungovat tak dál.
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Jaký signál vyslaly výsledky voleb Našemu Česku i co se týče celostátní politiky?
Tímto se Naše Česko stává parlamentní stranou. Vím, že vedení Našeho Česka, a nejde jenom o hejtmana Martina Kubu, má nakročeno na poslanecké volby 2029, a je to určitá evoluce. Není to konjunkturální strana, která vzniká těsně před sněmovními volbami, ale chce se postupně rozvíjet a rozšiřovat se.
Občas se ozývá kritika, že se hnutí hodně zakládá právě na osobnosti Martina Kuby, který byl doposud známý zejména na jihu Čech. Co na to říkáte?
Martin Kuba je lídr a vždycky někdo lídrem být musí. Ale já myslím, že má velmi dobré a orientované spolupracovníky, kteří jsou angažováni.
Jak budete vítězství slavit?
Asi střídmě. Myslím, že se stavím ještě za kolegy ve Strakonicích a pak si odpočinu.