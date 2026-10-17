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STAN může ovládnout Senát, do druhého kola postoupilo 12 kandidátů

Robert Oppelt
Tereza Tykalová
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  13:00
Jiří Padevět ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení...

Jiří Padevět ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Karel Dvořák, Vít Rakušan, Pavla Pivoňka Vaňková a Jan Berki na tiskové...
Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové...
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít...
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít...
7 fotografií
Před šesti lety vítali v televizním studiu Víta Rakušana jako vítěze senátních voleb. Podaří se to hnutí STAN i letos? K úspěchu má dobře našlápnuto. Ve druhém kole usiluje o zvolení dalších jedenáct mužů a jedna žena. Dva senátory už hnutí získalo v prvním kole voleb.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Politologové i sázkové kanceláře ve druhém kole věří v úspěch hnutí STAN. Jeho výsledky o minulém víkendu překonaly všechna očekávání předsedy Víta Rakušana. Před volbami oznamoval, že by za úspěch považoval, pokud by se hnutí podařilo obhájit sedm až osm mandátů z jedenácti obvodů, které hnutí získalo v „covidových“ volbách v roce 2020.

Výsledky, rozložení Senátu a seznam zvolených senátorů zde.

Teď to vypadá, že hnutí tehdejší úspěch zopakuje, či překoná. Už v prvním kole získalo dva mandáty a ve druhém zabojuje o dalších dvanáct. „Nedůležitější pro mě bude, aby v Senátu zůstala demokratická většina,“ uvedl Rakušan.

Nechybělo moc a Starostové mohli mít vítězů prvního kola ještě víc, protože jak Jiří Padevět, tak David Smoljak získali v hlavním městě přes 48 procent odevzdaných hlasů.

Překvapivě dobře se vyvíjejí i šance Miroslava Plevného na Chebsku. Tam sice kandidátka ANO a manželka miliardáře Leona Tsoukernika Sandra Tsoukernik předvedla velkolepou předvolební kampaň, ve které ji podpořil koncerty i zpěvák Michal David, Plevný přesto postoupil do druhého kola z prvního místa.

Prestižní bude případné vítězství v České Lípě. Tamní starostka Jitka Volfová (ANO) v prvním kole porazila oblíbeného hejtmana Libereckého kraje Martina Půtu (SLK), bývalého předsedu hnutí STAN. Toho politici ANO často označují za symbol korupce. Půta ve druhém kole pravděpodobně získá hlasy voličů, kteří v prvním kole podpořili dosluhujícího senátora Jiřího Voseckého. Ten byl před šesti lety zvolen za stejnou stranu jako Půta.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb. Volební místnost ve školce Bachmačská v Kolíně, kde se rozhoduje mezi Michaelem Kašparem (STAN) a Andreou Brzobohatou (ANO). (16. října 2026)
Catering ve volebním štábu ODS. (17. října 2026)
Catering ve volebním štábu ODS. (17. října 2026)
U druhého kola senátních voleb odvolil i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). (16. října 2026)
63 fotografií

Nejzajímavější a nejvyrovnanější souboje druhého kola ale budou ty, kde proti sobě stojí dva představitelé sněmovní opozice. Takový volební souboj nabízí Hradec Králové, kde proti sobě stanou bývalý ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (ANO).

Antikampaň hnutí ANO nám paradoxně pomohla, chválí Starostové výsledky voleb

Dvořák sice nakonec s více než tříprocentním náskokem vyhrál, ale dlouho byl výsledek velmi těsný. Podobný příběh čeká i Zlín, kde se střetne Tomáš Goláň (ODS) s Ivo Mitáčkem (STAN) a v Brně Zdeněk Papoušek (ODS) s Karlem Zitterbartem (STAN).

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