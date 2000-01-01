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Druhé kolo senátních voleb rozhodlo o podobě horní komory na další dva roky. Starostové slavili, šéf hnutí ANO Andrej Babiš označil výsledek svého hnutí za katastrofální. Václav Láska po vítězství vyrazil za soupeřem, David Smoljak završil senátní hattrick. Podívejte se, jak volební odpoledne zachytili fotoreportéři portálu iDNES.cz.
Autor: Petr Eret, MAFRA
Václav Láska sledoval sčítání hlasů v rodinném kruhu ve své kanceláři na pražském Smíchově. V obvodu Praha 5 obhájil senátorský mandát se ziskem 53,21 procenta hlasů. „Asi to byla moje nejtěžší obhajoba,“ řekl pro iDNES.cz.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Pro naše hnutí je výsledek katastrofální.“ Třináct kandidátů ve druhém kole, ale ani jeden získaný mandát. Tak skončily senátní volby pro hnutí ANO, jehož předseda Andrej Babiš na tiskovou konferenci dorazil v šedém tričku s nápisem „Sorry jako!“
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Zuzana Ceralová Petrofová po vítězství na Hradecku přijímala gratulace. „Jsem nesmírně šťastná a jsem ráda, že vyhrál férový styl kampaně,“ řekla po sečtení výsledků. Poděkovala rodině, podporovatelům i voličům napříč stranami.
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Důvod k oslavám měli po sečtení výsledků také David Smoljak a Jiří Padevět. Oba kandidáti STAN v pražských obvodech přesvědčivě zvítězili. Oběma úspěch už v prvním kole přitom unikl jen těsně.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Senátorka Miroslava Němcová s předsedou ODS Martinem Kupkou společně vystoupili na tiskové konferenci k výsledkům voleb. Kupka je označil za úspěch a vyzdvihl roli horní komory jako protiváhy vlády. „Senát zůstává pojistkou demokracie,“ řekl.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
„Vítej, zlatý hattricku,“ přivítal předseda Starostů Vít Rakušan Davida Smoljaka, který se stal senátorem potřetí. V Praze 9 porazil operní pěvkyni Dagmar Peckovou, kandidující za ODS.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Zpočátku vyrovnaný souboj na Českolipsku rozhodl ve svůj prospěch hejtman Martin Půta, na snímku uprostřed. Zhruba v polovině sčítání se odpoutal od starostky České Lípy a poslankyně ANO Jitky Volfové. Zvolení do horní komory pro něj znamená odchod z čela Libereckého kraje. Obě funkce podle něj nelze odpovědně vykonávat současně.
Autor: Ota Bartovský, MAFRA
Spisovatel Jiří Padevět proměnil náskok z prvního kola v senátorský mandát. V obvodu Praha 1 porazil starostu Prahy 7 Jana Čižinského. Už před týdnem přitom Padevěta od zvolení v prvním kole dělily jen desetiny procentního bodu.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Miloš Vystrčil je připraven znovu usilovat o funkci předsedy Senátu. U nově zvolených senátorů ocenil životní zkušenosti i vztah k hodnotám, které podle něj horní komora představuje.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
Předseda senátorského klubu STAN a vrchlabský starosta Jan Sobotka už měl své zvolení jisté v prvním kole. V sobotu se rozhodovalo o dalších kandidátech Starostů, které sám Sobotka ve štábu hnutí podpořil. Hnutí letošní senátní volby zakončilo s deseti získanými mandáty.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Jedny z prvních kroků Václava Lásky po obhájení mandátu vedly za poraženým soupeřem Radkem Sáblíkem. U kostela svatého Václava na pražském Smíchově si podali ruce. „Můj vyzyvatel dodržel, na čem jsme se před několika měsíci domluvili. Kampaň vedl čestně a férově od začátku až do konce,“ řekl Láska.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Předseda Starostů Rakušan na tiskové konferenci pak prohlásil, že hnutí senátní volby vyhrálo. Dodal, že chce být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO v příštích volbách. Starostové získali dva senátory už v prvním kole a dalších osm kandidátů uspělo ve druhém. „Přátelé zapište si: STAN versus ANO - 10:0,“ řekl neúspěšný kandidát na senátora v Hradci Králové Martin Dvořák.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA