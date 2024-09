Hilšer po prohře: pohádky o Egyptu porazily boj proti korupci, je to smutné

Bárta zvítězil ve druhém kole s 55 procenty. Hilšer prý podobný výsledek očekával. „Když se postavíte pražské developerské mafii a velkým oligarchům, tak s tím může občanský kandidát bojovat těžko. Ale nesmíme se vzdávat,“ prohlásil.

V kampani ničeho nelituje. Voliče se snažil oslovit zejména tématem bojem proti korupci a klientelismu. „V tomto obvodu historicky moc kandidátů mandát neobhájilo. Říkalo se, že tu v minulosti vítězila i raketa Václava Klause, dnes bohužel pohádky o Egyptu,“ řekl dosluhující senátor.

Za volební prohru podle něj mohou i útoky některých mediálně známých osobností, jmenoval třeba moderátora a tvůrce podcastů Michala Půra. „Několikrát o mně lhal. Celkově proti mně byla taková skupinka hybridních novinářů a plagiátorů, kteří tady v minulosti leštili Čínu v očích české veřejnosti a tahali ji na univerzitu. Tahle partička bohužel vyhrála,“ doplnil.

Nepomohlo mu prý ani to, že kandidoval s podporou Pirátů, kterým v uplynulém týdnu rezignovalo celé vedení a jsou na odchodu z vlády. „Všechny tyhle věci nějaký vliv měly, určitě mi nepomohly. Ale těžko to měřit. My jsme bojovali poctivě a za to jsem rád,“ konstatoval.

Budoucnost nechává otevřenou

Zda bude po konci v Senátu pokračovat v politické kariéře, zatím neví. Má ale několik nabídek od různých politických subjektů. „Musím si to všechno rozmyslet. Protože nevím, jestli ještě chci bojovat za veřejný zájem, nebo se spíš už věnovat rodině a svému řemeslu,“ vysvětlil Hilšer, který vystudoval medicínu a na lékařské fakultě také vyučuje.

Pokračování v politice ale kategoricky nevyloučil. „Vždycky mě lákalo mluvit s lidmi a myslím, že na té ulici se to i projevovalo. Ať už v senátních nebo prezidentských kampaních,“ rekapituloval Hilšer.

Před týdnem vyhrál první kolo s 29 procenty hlasů před Bártou, který získal 27,5 procenta. Třetí skončila s 23 procenty předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová, která kandidovala jako nestranička za ODS. Před druhým kolem podpořila právě Bártu. V Senátu byl Hilšer od roku 2018, kdy byl zvolen stejně jako další neúspěšní prezidentští kandidáti Jiří Drahoš a Pavel Fischer. Oba dva však na rozdíl od něj v letošních senátních volbách mandát uhájili.