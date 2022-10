KOMENTÁŘ: Fialova vláda může být dva roky v klidu, pokud si to sama nezkazí

Jednak by i při maximálním opozičním úspěchu vláda v Senátu uhájila většinu. A jednak i v ryze teoretické variantě, že by snad v Senátu o většinu přišla, by vláda díky znatelné převaze ve Sněmovně v pohodě vládla dál.

Senátní volby, zejména jejich druhé kolo, bylo jen bitvou o konečnou interpretaci celých podzimních voleb, tedy komunálních i senátních. Hnutí ANO vůbec poprvé ve své historii vstupovalo do voleb v roli opoziční strany, nota bene šlo o tzv. volby nižšího řádu (tedy nikoli volby sněmovní), v nichž celkem pravidelně opozice trestá úřadující vládu.

Do toho se přidaly všechny problémy, které vládu Petra Fialy provázejí: inflace, drahota, válka na Ukrajině, energetická krize, uprchlická vlna… A jejich mnohdy ne úplně brilantní řešení. To dalo opozici křídla k tomu, aby vyhlásila ono volební „referendum o vládě“. Jak tedy dopadlo?

Už vzkaz z minulého víkendu nebyl nikterak ostrý. Byl to pro vládu pohlavek, nikoliv knokaut. Hnutí ANO sice ovládlo okresní a některá krajská města a do většiny důležitějších zastupitelstev proniklo hnutí SPD, ale ztráta vládních stran nebyla tak silná, aby šly politicky do kolen. I proto se čekalo, jaká bude tečka tohoto vzkazu ze senátního dojezdu o tomto víkendu.

ANO do něj vstupovalo v nevídaně dobré kondici: jednoho senátora utrhlo už v prvním kole a do druhého kola se dostalo hned 17 jeho kandidátů. Kdyby vládní kandidáty rozdrtili, byl by to významný, vpravdě „fialovský“ signál. Ale stal se opak, triumfovali zejména kandidáti koalice SPOLU, naopak ANO dokázalo ve druhém kole vyhrát jen tři souboje, SPD žádný.

Symbolické byly prohry ve dvou nejexponovanějších obvodech. V Jihlavě, kde se úplně neznámá spolupracovnice Andreje Babiše Jana Nagyová pokoušela o skalp zkušeného šéfa komory Miloše Vystrčila, ale ani celý aparát hnutí ANO to zařídit nedokázal. A v Jičíně, kde kandidoval jediný vysoký funkcionář některé z vládních stran, místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin: i přes svou nevýraznost si se soupeřem z ANO snadno poradil.

Většinový, hodně personalizovaný systém voleb, užívaný v senátním klání, hnutí ANO dlouhodobě nesvědčí. Andreji Babišovi se navíc před druhým kolem nepodařilo zmobilizovat jeho voliče, jak dosvědčuje volební účast 19,44 procenta, tedy nijak výrazně nad dlouhodobým průměrem. A není divu: voliči ANO i SPD obecně Senát neuznávají a moc na tom nezmění ani to, když je najednou mobilizuje člověk, který jinak sám o Senátu mluví jako o odkladišti vysloužilých politiků.

Co tedy říká celkový vzkaz z podzimních voleb, nyní už i se senátní tečkou? Vláda trochu ztratila v komunále, opozice neuspěla v Senátu a Babiš fakticky prohrál „referendum“, které sám vyhlásil. Dopad na pozici Fialovy vlády je tedy mizivý, kabinet jede dál, se silnou oporou v obou komorách parlamentu. Pokud si pod sebou nepodřízne větev sám vnitřními spory, může být další dva roky v klidu.