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Výsledky voleb: Češi vybírali třetinu senátorů. Aspoň jednoho zvolili už dnes

Matyáš Müller
  14:00aktualizováno  14:19

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Česká republika vybírala své zástupce do Senátu v celkem 27 obvodech. Volební místnosti byly otevřeny do dnešních 14 hodin, momentálně se sčítají hlasy. V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů, bude se přesně o týden později konat druhé kolo. Minimálně v Rychnově nad Kněžnou ale k tomuto scénáři nedojde. Je to jediný obvod, kde jsou pouze dva kandidáti a senátor tu tak bude znám jistě už dnes.

Výsledky voleb 2026

Favoritem je zde kandidát TOP 09 Jan Grulich. Odborníci a bookmakeři ale vítězství již v prvním kole předpovídají také hejtmanovi Jihomoravského kraje Janu Grolichovi z Lidovců. Ten kandiduje proti Petře Absolonové (ANO) a Jaroslavu Fládrovi (Přísaha) ve Vyškově.

Velkým favoritem je podle bookmakerů za Naše Česko ve Strakonicích i Tomáš Fiala, v Příbrami je to Petr Štěpánek za hnutí STAN, které letos celkově obhajuje 11 mandátů v horní komoře.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)
Vysypáváni volební urny ve volební místnosti. (10. října 2026)
V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Plzni na Slovanech. (10. října 2026)
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Jinde se očekávají dvoukolová klání. Opakem Rychnova nad Kněžnou co do počtu kandidátů je senátní obvod Praha 1, kde je ale i kus městské části Praha 7 a Praha-Troja. Zde je kandidátů hned devět. Mezi nejvýraznější tváře patří spisovatel Jiří Padevět, který se těší podpoře hnutí STAN. Dále pak tento obvod uvidí i souboj bratří Čižinských.

Zajímavý souboj se čeká i v Plzni. Tam jde s podporou hnutí STAN do boje bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky Karel Řehka. A to i přes dohodu s ODS, v rámci které mělo hnutí STAN slíbit, že svého kandidáta nenasadí. Za Občanské demokraty v krajském městě totiž kandiduje oblíbený senátor Lumír Aschenbrenner. Sám předseda ODS Martin Kupka pro iDNES.cz řekl, že tento krok hnutí STAN ho mrzí.

Výsledky voleb do Senátu

Jednu z nejvýraznějších kampaní měla kandidátka hnutí ANO v Chebu Sandra Tsoukernik. Tam ji přijel podpořit sám Andrej Babiš a na akci vystoupil i zpěvák Michal David. Ten podle sázkových kanceláří dokonce zahýbal kurzy. Kandidát hnutí STAN Miroslav Plevný se podle bookmakerů dostal z pozice jasného favorita do pozice outsidera.

Výsledky voleb 2026: Kdo ovládne obce a klíčová města? Sčítání výsledků začalo

V Kladně je zase výrazným kandidátem bývalý ústavní soudce Aleš Gerloch. Ten se dokonce dočkal i podpory bývalého prezidenta Miloše Zemana už před volbami, včera ho Zeman ho v Lánech podpořil i svým hlasem. Zároveň po své volbě uvedl, že by Senát zrušil. Zemanovy podpory se dočkal i Milan Loprais v obvodu Ostrava-město. Loprais kandiduje za hnutí PRO Jindřicha Rajchla a kandiduje i proti kandidátce hnutí ANO Lucii Baránkové Vilamové.

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