Úřady mají na natisknutí nové sady lístků pro celkem 22 volebních obvodů v nadcházejícím druhém kole senátních voleb pouhých několik dní. Na jejich distribuci do domácností tak jednoduše nezbývá dost času.
Voliči je tedy předem nedostanou do schránek jak jsou zvyklí u prvního kola. Volební lístky jim spolu s úřední obálkou, ve které se hlasy vhazují do uren, vydá až volební komise v okrskové místnosti. Předtím budou muset znovu prokazovat svou totožnost.
Kdy a kde bude druhé kolo?
Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. Pravidla pro průběh voleb jsou stejná, jako pro uplynulé první kolo. Volební místnosti budou otevřené:
- v pátek od od 14 do 22 hodin
- v sobotu od 8 do 14 hodin
Adresy a rozčlenění volebních místností jsou stejné jako v prvním kolem. K volbám musí volič přijít s občanským průkazem nebo cestovním pasem, prokázat se může také prostřednictvím aplikace eDoklady.
Jak volit ve druhém kole senátních voleb
Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. Senátní volby patří k nejjednodušším:
- Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
- Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
- Ve druhém kole vybírá ze dvou kandidátů
- Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)
Za plentou tedy jen vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží jej do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.
Volby 2026 OBRAZEM
Zajímavostí je, že zatímco v prvním kole voleb do Senátu, které se vždy koná zároveň s komunálními nebo krajskými volbami, hlasy vkládají do žluté obálky, ve druhém do šedé.
Právě záměna obálek v prvním kole senátních voleb způsobila velké procento neplatných hlasů v Pazderně na Frýdecko-Místecku. Ačkoliv tam v komunálních volbách kandidoval jen jediný subjekt, zhruba třetina lidí hlasovala neplatně. Podle starosty mohly voliče zmást rozdílné velikosti hlasovacích lístků a obálek.