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Senátní volby 2026: Hlasovací lístky pro druhé kolo vám domů nepřijdou. Kde je dostanete?

Matouš Waller
  9:00

Druhé kolo senátních voleb: kdy a kde dostanu hlasovací lístky? | foto: Anna Kristová, MAFRA

Na sadu hlasovacích lístků k nadcházejícímu druhému kolu voleb do Senátu budou voliči čekat marně. Do schránek vůbec nepřijdou. Voliči se k nim však bez problémů dostanou. Volby v pátek 16. a v sobotu 17. října 2026 proběhnou stejným způsobem, jako uplynulé první kolo. V každém z 22 volebních obvodů se bude vybírat vždy jen ze dvou kandidátů.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Úřady mají na natisknutí nové sady lístků pro celkem 22 volebních obvodů v nadcházejícím druhém kole senátních voleb pouhých několik dní. Na jejich distribuci do domácností tak jednoduše nezbývá dost času.

Voliči je tedy předem nedostanou do schránek jak jsou zvyklí u prvního kola. Volební lístky jim spolu s úřední obálkou, ve které se hlasy vhazují do uren, vydá až volební komise v okrskové místnosti. Předtím budou muset znovu prokazovat svou totožnost.

Kdy a kde bude druhé kolo?

Druhé kolo voleb do Senátu se bude konat v pátek 16. a sobotu 17. října 2026. Pravidla pro průběh voleb jsou stejná, jako pro uplynulé první kolo. Volební místnosti budou otevřené:

  • v pátek od od 14 do 22 hodin
  • v sobotu od 8 do 14 hodin

Adresy a rozčlenění volebních místností jsou stejné jako v prvním kolem. K volbám musí volič přijít s občanským průkazem nebo cestovním pasem, prokázat se může také prostřednictvím aplikace eDoklady.

Jak volit ve druhém kole senátních voleb

Způsob volby senátorů o nadcházejícím víkendu se nijak neliší od průběhu hlasování v uplynulém první kole. Senátní volby patří k nejjednodušším:

  • Jeden lístek odpovídá jednomu kandidátovi
  • Volič má jeden hlas – vybírá jeden lístek
  • Ve druhém kole vybírá ze dvou kandidátů
  • Lístek se nijak neoznačuje (žádné kroužky nebo křížky)

Za plentou tedy jen vybere lístek jednoho ze dvou kandidátů a vloží jej do úřední obálky. Pozor si musí dát pouze na to, aby se lístky náhodou neslepily k sobě. V takovém případě je totiž hlas neplatný.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Zajímavostí je, že zatímco v prvním kole voleb do Senátu, které se vždy koná zároveň s komunálními nebo krajskými volbami, hlasy vkládají do žluté obálky, ve druhém do šedé.

Právě záměna obálek v prvním kole senátních voleb způsobila velké procento neplatných hlasů v Pazderně na Frýdecko-Místecku. Ačkoliv tam v komunálních volbách kandidoval jen jediný subjekt, zhruba třetina lidí hlasovala neplatně. Podle starosty mohly voliče zmást rozdílné velikosti hlasovacích lístků a obálek.

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