ANO vytáhlo před druhým kolem senátních voleb Dozimetr. Zoufalost, reaguje Rakušan

V 15.45 dnes dorazil do volební místnosti v kolínské mateřské škole Bachmačská předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Stejně jako před týdnem dal hlas svému nástupci ve funkci starosty polabského města a stranickému kolegovi Michaelu Kašparovi.
Ten se ve druhém kole senátních voleb utkává s bývalou poslankyní a manažerkou neziskových organizací Andreou Brzobohatou (ANO), která v úvodním klání získala 25,5 procenta hlasů, zatímco Kašpar 45,2 procenta.
„Pokud získáme alespoň osm senátorů, budu spokojený. Tento názor jsem nezměnil ani po minulém víkendu, který byl pro nás velice úspěšný,“ uvedl Rakušan.
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Zároveň upozornil, že jeho stranické kolegy čekají ve druhém kole náročné souboje. „Například Dvořáka v Hradci Králové,“ řekl.
Voliče také vyzval, aby k volebním urnám dorazili i ve druhém kole. „Chtěl bych požádat voliče, aby znovu přišli, protože se začíná opět od nuly,“ dodal.
Kašpar reagoval narážkou na Vildumetzovou
Předvolební souboj na Kolínsku a Nymbursku vyostřila plakátová kampaň hnutí ANO. To nechalo začátkem týdne vylepit plakáty na podporu Andrey Brzobohaté, na nichž je nad její fotografií a jménem nápis: „Nechceme senátora z Dozimetru. Chceme toho, který maká.“
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Hnutí tím naráží na kauzu Dozimetr, při níž byl zatčen také tehdejší náměstek pražského primátora Petr Hlubuček (STAN). V souvislosti s politickými aférami a kauzou Dozimetr média opakovaně zmiňovala také jméno Věslava Michalika (STAN), tehdejšího náměstka středočeské hejtmanky pro finance a strategii. Michalik však nebyl přímo obviněn při samotné policejní razii.
Kašpar se přitom do vedení Středočeského kraje dostal až půl roku po vypuknutí kauzy. Náměstkem hejtmanky pro oblast financí, dotací, ICT a digitalizace se stal 31. října 2022.
Na plakátovou kampaň reagoval sarkastickým komentářem pod příspěvkem s fotografií plakátu na facebookovém profilu Andrey Brzobohaté. „Není to trochu nekolegiální takhle veřejně se vymezovat proti paní Vildumetzové?“ napsal Kašpar.
Narážel tím na podnikatele Zakariu Nemraha, který byl v kauze Dozimetr obviněn a byl blízkým přítelem Jana Mračka, manžela Vildumetzové.
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Kampaň hnutí ANO kritizoval také Rakušan. „Vnímám to jako zoufalost hnutí ANO. Dozimetr vytahují naši oponenti před volbami už čtyři roky,“ řekl iDNES.cz. „Podle mě paní Brzobohatá nemá co jiného voličům nabídnout, protože ani v regionu není příliš známá,“ dodal předseda Starostů.
Starostové obhajují jedenáct mandátů
Do druhého kola senátních voleb postoupilo celkem 12 kandidátů hnutí STAN, které obhajuje 11 mandátů z roku 2020. Pět z nich postoupilo z prvního místa. Další dva kandidáti Starostů, Zbyněk Linhart na Děčínsku a Jan Sobotka na Trutnovsku, zvítězili již v prvním kole, když získali nadpoloviční většinu hlasů.
Kandidátům Starostů se ve druhých kolech senátních voleb dlouhodobě daří. V roce 2020 proměnili ve vítězství všech deset postupů do finálového souboje, v roce 2022 uspěli v jednom ze dvou případů a před dvěma lety zvítězili ve všech šesti soubojích.
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Ve třech ze čtyř volebních obvodů, které zcela nebo alespoň částečně zasahují do Středočeského kraje, postoupili kandidáti STAN z prvního místa.
Na Příbramsku zvítězil v prvním kole s náskokem téměř dvaceti procent obhajující senátor Petr Štěpánek. Ve druhém kole se utká s primářkou rehabilitačního centra v Příbrami Barborou Daňhovou (ANO).
Na Lounsku, kam spadá také Rakovnicko a část Kladenska, se o senátorské křeslo utkají obhajující senátor Ivo Trešl a podnikatel v zemědělství a automobilový závodník Jaroslav Mikoláš (ANO). Trešl získal v prvním kole 43,5 procenta hlasů, zatímco Mikoláš obdržel 25,5 procenta.