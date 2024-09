Politologové: Vzkříšení Pirátů bude náročné, potřebují výrazný program

„Bude to pro ně velmi obtížné, protože k tomu, aby dokázali oslovit voliče, tak potřebují mít nějaký výrazný program, nejlépe protestní, který budou zvedat proti všem ostatním politickým stranám. Toho ale Piráti nebudou schopni, pokud budou součástí Fialovy vlády,“ uvedl k volebním výsledkům politolog Lukáš Jelínek.

Dodal, že z vlády ale Piráti odcházet nechtějí, protože by jejich čtyři poslanci poté nebyli už vůbec vidět. „Jsou v tuto chvíli v situaci, která je téměř bezvýchodná.“

S tím, že si Piráti nevedli v senátních a krajských volbách vůbec dobře, souhlasí i politolog z České zemědělské univerzity Milan Školník. „Problém jsme už viděli v evropských volbách, kde ze tří mandátů klesli na jeden. To, že tento trend pokračuje, je pro ně žalostné. Velké zklamání je v tom, že když takto vyklidí kraje, tak budou personálně destabilizovaní pro volby do Sněmovny, protože už nebudou mít zázemí v podobě krajských politiků,“ vysvětlil.

Podle Jelínka je zajímavé, že Piráti neměli dobré výsledky například ani v Plzeňském kraji, kam se letos do zastupitelstva dostali jen těsně a kde v předchozím období měli hejtmana. „O Rudolfu Špotákovi se mluvilo jako o možném nástupci Ivana Bartoše. Je to člověk, který byl proti vládní účasti Pirátů, ale zdá se, že i on doplatil v tuto chvíli na společenskou nechuť,“ řekl s tím, že Piráti v současné době ztrácejí i voličské jádro.

Předseda strany Ivan Bartoš na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků uvedl, že nabídne svou funkci. „Bartoš by měl položit pomyslně hlavu na špalek,“ souhlasí Školník.

Kdo by měl ale Bartoše případně ve funkci nahradit, není podle Jelínka vůbec jasné. „Jestli je nějaké východisko nebo i nějaká osobnost, která by je z této bryndy dokázala vytáhnout, tak si vůbec nejsem jistý, kdo to bude, a myslím si, že budou mít velmi vážný problém,“ objasnil. Vyměnit Ivana Bartoše za Jakuba Michálka nebo Olgu Richterovou by podle něj nedávalo smysl.

„Výraznou osobností je ještě tak maximálně europoslankyně Markéta Gregorová, která si svoji podporu ověřila v posledních evropských volbách, ale vůbec si neumím představit, jak by mohli Piráti fungovat s lídryní, která je proti vládě,“ uvedl.

S tím souhlasí i Školník, podle kterého není Bartošova případná rezignace tak jednoduchá. Odvolat ministra, který je zároveň předsedou jedné z koaličních stran, která se podílí na vládě, je podle něj těžká záležitost. „U Pirátů teď není na čem stavět,“ řekl. Strana nyní vyklízí Evropský parlament, kraje a v minulých volbách podle Školníka vyklidila také poslanecké lavice.

„Je možné, že Pirátská strana se zařadí mezi strany, které nějakým způsobem vylétnou, uspějí v jedněch, ve dvou volbách, ale pak to s nimi už jde z kopce. A tady to je. Vypadá to, že to je opravdu nenávratné. Oni samozřejmě říkají, že je šance, že se můžou vzkřísit do sněmovních voleb, ale bude to extrémně obtížné,“ dodal.