Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

QR kód na lístcích i aktualizace eDokladů. Jaké jsou novinky voleb a na co dát pozor?

Autor:
  10:18

Fotogalerie2

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Do senátních a komunálních voleb zbývá už jen pár dnů. Letošní volby pro voliče přináší několik novinek. Například hlasovací lístky pro senátní volby budou opatřeny QR kódem. Ministerstvo vnitra také upozorňuje na včasnou aktualizaci aplikace eDoklady. Redakce iDNES.cz přináší otázky i odpovědi ohledně letošních voleb.

Komunální volby a první kolo senátních voleb se konají v pátek 9. a sobotu 10. října. Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá pro iDNES.cz sdělila, že je připraveno zhruba 13 milionů volebních lístků pro volby do zastupitelstev obcí a asi 3,6 milionu sad lístku pro první kolo senátních voleb.

„Většina bude doručována voličům, zhruba třetina představuje rezervu do volebních místností,“ uvedla Malá. Letošních voleb se zúčastní 124 958 prvovoličů. Redakce iDNES.cz přináší otázky a odpovědi, které se letošních voleb týkají. Mimo jiné, kdy aktualizovat eDoklady či co dělat, když volební lístky zůstanou doma.

Lze očekávat, že ve větších městech bude sčítání trvat déle a kompletní výsledky tak budou k dispozici pravděpodobně až v neděli ráno.

Hana Malámluvčí ministerstva vnitra

1 Kdy nejpozději dorazí lístky do schránky?

Některé domácnosti už postupně ve svých poštovních schránkách nachází volební lístky. Poslední voliči by se svých lístků měli podle ministerstva vnitra dočkat nejpozději v úterý 6. října, ale zpravidla to bývá dříve.

„Pokud by volič lístky ve schránce náhodou neměl, může se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky je také možné obdržet v době hlasování přímo ve volební místnosti,“ doplnila Malá.

2 Novinky pro letošní volby

Letošní volby přináší také několik novinek. Jednou z nich je například QR kód na hlasovacích lístcích pro senátní volby. Komunálních se tato novinka netýká.

„Nevidomým a slabozrakým usnadní přístup k obsahu volebního lístku, který budou držet v ruce. Načtením kódu na mobilním zařízeni se jim zobrazí elektronický náhled a ten může být přečten jejich aplikacemi,“ vysvětlila Malá.

Volič, který potřebuje pomoc s úpravou hlasovacího lístku nebo jeho vložením do volební urny, může nově pomoci také člen volební komise.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

3 Neplatný doklad totožnosti

Ministerstvo apeluje, aby si také lidé zkontrolovali platnost dokladu totožnosti. Pokud ale volič těsně před volbami zjistí, že nemá platný doklad totožnosti, může nově požádat o dočasný občanský průkaz určený pro výkon volebního práva.

O něj lze požádat nejdříve pět dní před volbami a nejpozději první den voleb na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části.

4 eDoklady a včasná aktualizace

Ve volbách se i letos mohou voliči prokázat eDoklady, které při loňských sněmovních volbách nápor voličů nezvládly. Letos by se však prý situace neměla opakovat.

Digitální a informační agentura (DIA) i ministerstvo vnitra však voličům doporučují včasnou aktualizaci aplikace.

V tomto případě ministerstvo doporučuje otevřít aplikaci eDoklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby se eDoklad aktualizoval. Je třeba mít i nejnovější verzi samotné aplikace.

Voličský průkaz 2026: jak ho získat, kdy a kam podat žádost a kde ho vyzvednout

5 Volit mohou i cizinci, ale jen z EU

I občané EU, kteří v České republice mají trvalý nebo přechodný pobyt, se mohou podílet prostřednictvím hlasování na životě ve své obci. Občan jiného členského státu Evropské unie se u voleb prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.

6 Tisíce volebních místností

Pro podzimní volby bude připraveno cca 14 500 volebních místností.

7 Zájem o volební komise po zvýšené odměně

Ministerstvo vnitra podle svých slov v letošním roce neeviduje problémy s obsazováním okrskových volebních komisí. Od letošního roku se totiž výrazně zvýšily odměny členů volebních komisí.

„Věříme, že i toto opatření přispělo k většímu zájmu o členství v komisích a usnadnilo obcím jejich obsazování,“ uvedla Malá.

Jak volit v komunálních volbách? Návod na křížkování a co se děje s nevyužitými hlasy

Řadový člen nyní dostává odměnu 2 500 korun, místopředseda 3 tisíce korun a předseda a zapisovatel 3 500 korun. V některých případech, například při souběhu voleb nebo druhém kole senátních voleb, se odměna dále navyšuje.

8 Dlouhé sčítání a čekání na výsledky

Ministerstvo varuje, že letos se bude na konec voleb, a tedy na výsledky, čekat dlouho. „Podle zkušeností z předchozích voleb lze očekávat, že ve větších městech bude sčítání trvat déle a kompletní výsledky tak budou k dispozici pravděpodobně až v neděli ráno,“ uvedla Malá.

Volební komise 2026: jak se stát členem, jaké jsou odměny a jaké povinnosti

9 Specifické volby

Komunální volby jsou specifické především velkým počtem kandidujících subjektů, což souvisí s tím, že se volí ve více než 6 250 obcích a je registrováno více než 190 tisíc kandidátů. Dalším specifikem je podle ministerstva vnitra samotný způsob hlasování.

Volič může označit celou volební stranu, jednotlivé kandidáty, nebo oba způsoby kombinovat, tedy využít takzvané velké a malé křížky. Tomu odpovídá i podoba hlasovacích lístků a následné sčítání hlasů.

„Z pohledu ministerstva vnitra tedy nejde nutně o to, že by komunální volby znamenaly obecně více či méně práce než jiné volby. Liší se především charakterem agendy a tím, že volební proces probíhá ve velkém počtu obcí a má řadu specifik, která se u jiných druhů voleb nevyskytují,“ dodala Malá.

Volby 2026: kandidáti na primátory krajských měst. Komunální volby přehledně

10 Voličský průkaz

V letošních volbách je možné získat voličský průkaz jen při hlasování o složení Senátu. O průkaz lze zažádat třemi způsoby. Písemně, a to na poště, kde je kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Voliči mají také možnost požádat elektronicky, a to datovou schránkou nebo přes Portál občana, či osobně na obecním úřadě.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vysychající Lipno odhalilo náhrobky, vorový kanál i staré nádraží

Vodní nádrž Lipno stále přichází o vodu kvůli slabým přítokům. V Nové Peci u...

Lipno je plné už jen z poloviny a voda se „ztrácí“ dál. Zatím vydatně neprší a ani předpovědi nejsou příliš optimistické. Vydali jsme se proto s fotoaparátem na různá místa lipenské přehrady, která...

Zapomeňte na Nutellu? Srovnání odhalilo, co obsahují pomazánky z Kauflandu, dm i Vilgain

ilustrační snímek

Srovnali jsme 22 oříškových krémů a arašídových masel z Kauflandu, Tesca, dm i značek Vilgain, Big Boy či Bombus. Má Nutella stejně ořechů jako pomazánka za padesátikorunu a které krémy nabízejí...

OBRAZEM: Na Hrádečku, se Stouny i fenkou Ďulou. Havlovy památné momenty

Václav Havel na výletě s českými skauty. (1993)

Dramatik, disident, poslední československý a první český prezident. Redakce iDNES.cz u příležitosti nedožitých devadesátin Václava Havla přináší výběr fotografií, které ho zachycují v některých z...

Tělo nalezené ve Frýdeckém lese patří pohřešované ženě. Zemřela v den, kdy zmizela

Na brífinku k nálezu mrtvého těla ve Frýdku-Místku vystoupili šéf kriminálky...

Bezmála měsíční pátrání po osmatřicetileté Janě Š. z Frýdku-Místku je u konce. Policie na odpoledním brífinku potvrdila, že tělo, které se ve čtvrtek našlo v lese u místní skládky, patří hledané...

Koleje na Václaváku jsou zpět. Po 46 letech spojily Vinohradskou se středem náměstí

Koleje po 46 letech opět obousměrně spojují Vinohradskou a Škrétovu s...

Koleje obousměrně spojily Vinohradskou třídu se středem Václavského náměstí. Stalo se tak poprvé po 46 letech. Na první tramvaje si ale počkají do léta příštího roku. Pojďte se na fotografiích a s...

Dodávka narazila na D1 do nákladního auta, zranili se dva lidé

ilustrační snímek

Dálnici D1 mezi Hvězdonicemi na Benešovsku a Mirošovicemi u Prahy uzavřela v neděli ráno nehoda dodávky a nákladního auta. Při nehodě se zranili dva lidé z dodávky, na dálnici přistával vrtulník...

4. října 2026  8:36,  aktualizováno  10:04

Silničáři zdrsňují vozovku v tunelech na Pražském okruhu, sníží riziko smyku

ilustrační snímek

Silničáři v tunelech Lochkov a Cholupice na Pražském okruhu obrušují a zdrsňují betonový povrch vozovky proti podkluzování pneumatik. Zároveň společnost Eltodo provádí servis dopravních technologií,...

4. října 2026  9:35

Lula, či Bolsonaro? Brazílie volí prezidenta i parlament

Lidé v hlavním městě Brazílie pochodují s vlajkou na podporu brazilského...

Brazilci dnes volí nového prezidenta, který se ujme vedení největší latinskoamerické země v příštích čtyřech letech. O úřad se uchází více než desítka kandidátů, šanci ale podle průzkumů mají jen dva...

4. října 2026  9:31

O koni, který dostal Thálii. Majer zahájil děkovnou řeč v Národním divadle vtipem

Cenu v kategorii činohra, mužský výkon získal Stanislav Majer. Cenu mu předala...

„Kůň přebírá Cenu Thálie a říká si: Ještě že jsem šel na tu koňzervatoř.“ Stanislav Majer se naplněnému Národnímu divadlu i divákům u obrazovek nejprve omluvil za svůj „dementní koníček vymýšlet a...

4. října 2026  9:18

Peníze za stadion U Nisy by mohly jít na lanovku, říká lídr Starostů Hájek

Vládnoucí SLK jde do nadcházejících voleb v krajském městě s mladým lídrem...

Lídrem hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) pro komunální volby v Liberci je pětatřicetiletý liberecký zastupitel a univerzitní vyučující politologie Lukáš Hájek. Celý život žije v Liberci a...

4. října 2026  8:42

Kandidátka na desátý pokus. V Brodci skončí „bezvládí“, trvá rekordně dlouho

Petr Kotek, lídr jediné kandidátky v Brodci na Lounsku

Dlouhé „bezvládí“ brzy skončí v Brodci na Lounsku. Po devíti neúspěšných pokusech tu místní obyvatelé poskládali kandidátku do komunálních voleb. Chtějí obec opět nastartovat. Rozvoj vesnice se totiž...

4. října 2026  8:14

Důležitý je silný a soudržný tým, říká lídr ANO Nadrchal. Prioritou je bydlení

Hnutí ANO vede do komunálních voleb v Pardubicích Jan Nadrchal

Před čtyřmi lety coby lídr hnutí ANO vystřídal v primátorském křesle Martina Charváta. V čele Pardubic by rád zůstal i po letošních komunálních volbách. A nejlépe i ve stejné koaliční spolupráci s...

4. října 2026

Merz přicestoval nečekaně do Kyjeva, slíbil podporu v hodnotě stovek milionů eur

Německý spolkový kancléř Friedrich Merz (CDU) přicestoval nečekaně do Kyjeva. S...

Německý kancléř Friedrich Merz v neděli přicestoval na neohlášenou návštěvu do Kyjeva, přičemž ho doprovází šéfové německých zbrojařských a energetických firem. Agentura DPA označila jeho návštěvu za...

4. října 2026  7:36,  aktualizováno  7:41

Volby v Lotyšsku vyhrála drtivě strana premiéra, účast byla nejnižší v historii

Lotyšský premiér Andris Kulbergs a jeho manželka Anna odevzdávají své hlasy...

Podle předběžných výsledků je vítězem lotyšských parlamentních voleb středopravicová Sjednocená kandidátka premiéra Andrise Kulbergse s 35,4 procenta hlasů, píše web veřejnoprávní stanice LSM. Na...

4. října 2026  7:19

Sliboval jste, že už kandidovat nebudete. Rektor, který chce do Senátu, čelí kritice

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda.

Stupňující se kritice čelí na své domovské půdě před volbami rektor Univerzity Palackého (UP) Michael Kohajda, který kandiduje do Senátu za KDU-ČSL. Patnáct akademiků olomoucké univerzity zveřejnilo...

4. října 2026  6:57

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Podívejte se na kravatu. Fotograf prozradil tajemství Havlova prezidentského portrétu

Václav Havel na prezidentském portrétu

Václav Havel ještě nebyl prezidentem, ale už mu pořídili prezidentský portrét. Snímek pořízený v žižkovském ateliéru Dušana Šimánka skrývá i jeden dlouho tajený špílec. Jeho příběh přinášíme v dalším...

4. října 2026

Křeslo za tři procenta? O skryté kličce v zákoně netuší ani leckteří kandidáti

Premium
ilustrační snímek

Zisk pod pět procent obvykle znamená konec nadějí. V říjnových komunálních volbách to ale neplatí všude. Zákon v malých obcích umožňuje srazit volební laťku i na tři procenta (či ještě níže). Jenže...

4. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.