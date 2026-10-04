QR kód na lístcích i aktualizace eDokladů. Jaké jsou novinky voleb a na co dát pozor?

Komunální volby a první kolo senátních voleb se konají v pátek 9. a sobotu 10. října. Mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá pro iDNES.cz sdělila, že je připraveno zhruba 13 milionů volebních lístků pro volby do zastupitelstev obcí a asi 3,6 milionu sad lístku pro první kolo senátních voleb.
„Většina bude doručována voličům, zhruba třetina představuje rezervu do volebních místností,“ uvedla Malá. Letošních voleb se zúčastní 124 958 prvovoličů. Redakce iDNES.cz přináší otázky a odpovědi, které se letošních voleb týkají. Mimo jiné, kdy aktualizovat eDoklady či co dělat, když volební lístky zůstanou doma.
Lze očekávat, že ve větších městech bude sčítání trvat déle a kompletní výsledky tak budou k dispozici pravděpodobně až v neděli ráno.
Hana Malámluvčí ministerstva vnitra
1 Kdy nejpozději dorazí lístky do schránky?
Některé domácnosti už postupně ve svých poštovních schránkách nachází volební lístky. Poslední voliči by se svých lístků měli podle ministerstva vnitra dočkat nejpozději v úterý 6. října, ale zpravidla to bývá dříve.
„Pokud by volič lístky ve schránce náhodou neměl, může se obrátit na obecní úřad. Hlasovací lístky je také možné obdržet v době hlasování přímo ve volební místnosti,“ doplnila Malá.
2 Novinky pro letošní volby
Letošní volby přináší také několik novinek. Jednou z nich je například QR kód na hlasovacích lístcích pro senátní volby. Komunálních se tato novinka netýká.
„Nevidomým a slabozrakým usnadní přístup k obsahu volebního lístku, který budou držet v ruce. Načtením kódu na mobilním zařízeni se jim zobrazí elektronický náhled a ten může být přečten jejich aplikacemi,“ vysvětlila Malá.
Volič, který potřebuje pomoc s úpravou hlasovacího lístku nebo jeho vložením do volební urny, může nově pomoci také člen volební komise.
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3 Neplatný doklad totožnosti
Ministerstvo apeluje, aby si také lidé zkontrolovali platnost dokladu totožnosti. Pokud ale volič těsně před volbami zjistí, že nemá platný doklad totožnosti, může nově požádat o dočasný občanský průkaz určený pro výkon volebního práva.
O něj lze požádat nejdříve pět dní před volbami a nejpozději první den voleb na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části.
4 eDoklady a včasná aktualizace
Ve volbách se i letos mohou voliči prokázat eDoklady, které při loňských sněmovních volbách nápor voličů nezvládly. Letos by se však prý situace neměla opakovat.
Digitální a informační agentura (DIA) i ministerstvo vnitra však voličům doporučují včasnou aktualizaci aplikace.
V tomto případě ministerstvo doporučuje otevřít aplikaci eDoklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby se eDoklad aktualizoval. Je třeba mít i nejnovější verzi samotné aplikace.
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5 Volit mohou i cizinci, ale jen z EU
I občané EU, kteří v České republice mají trvalý nebo přechodný pobyt, se mohou podílet prostřednictvím hlasování na životě ve své obci. Občan jiného členského státu Evropské unie se u voleb prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
6 Tisíce volebních místností
Pro podzimní volby bude připraveno cca 14 500 volebních místností.
7 Zájem o volební komise po zvýšené odměně
Ministerstvo vnitra podle svých slov v letošním roce neeviduje problémy s obsazováním okrskových volebních komisí. Od letošního roku se totiž výrazně zvýšily odměny členů volebních komisí.
„Věříme, že i toto opatření přispělo k většímu zájmu o členství v komisích a usnadnilo obcím jejich obsazování,“ uvedla Malá.
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Řadový člen nyní dostává odměnu 2 500 korun, místopředseda 3 tisíce korun a předseda a zapisovatel 3 500 korun. V některých případech, například při souběhu voleb nebo druhém kole senátních voleb, se odměna dále navyšuje.
8 Dlouhé sčítání a čekání na výsledky
Ministerstvo varuje, že letos se bude na konec voleb, a tedy na výsledky, čekat dlouho. „Podle zkušeností z předchozích voleb lze očekávat, že ve větších městech bude sčítání trvat déle a kompletní výsledky tak budou k dispozici pravděpodobně až v neděli ráno,“ uvedla Malá.
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9 Specifické volby
Komunální volby jsou specifické především velkým počtem kandidujících subjektů, což souvisí s tím, že se volí ve více než 6 250 obcích a je registrováno více než 190 tisíc kandidátů. Dalším specifikem je podle ministerstva vnitra samotný způsob hlasování.
Volič může označit celou volební stranu, jednotlivé kandidáty, nebo oba způsoby kombinovat, tedy využít takzvané velké a malé křížky. Tomu odpovídá i podoba hlasovacích lístků a následné sčítání hlasů.
„Z pohledu ministerstva vnitra tedy nejde nutně o to, že by komunální volby znamenaly obecně více či méně práce než jiné volby. Liší se především charakterem agendy a tím, že volební proces probíhá ve velkém počtu obcí a má řadu specifik, která se u jiných druhů voleb nevyskytují,“ dodala Malá.
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10 Voličský průkaz
V letošních volbách je možné získat voličský průkaz jen při hlasování o složení Senátu. O průkaz lze zažádat třemi způsoby. Písemně, a to na poště, kde je kvůli úřednímu ověření totožnosti nutné navštívit Czech Point. Voliči mají také možnost požádat elektronicky, a to datovou schránkou nebo přes Portál občana, či osobně na obecním úřadě.