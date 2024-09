Nejen Drahoš a Bárta. Starostové usilují o šest senátorských mandátů

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Mladá Boleslav podle propočtů postoupil poslanec Ondřej Lochman (STAN). (24. září 2024) | foto: Profimedia.cz

Do štábu Stan už přijíždí první politici, například poslanec a kandidát do Senátu Ondřej Lochman. Ten usiluje o zvolení právě v obvodě Mladá Boleslav. Postupně by měli dorazit i předseda senátního klubu Jan Sobotka, místopředsedové strany Michaela Šebelova a Lukáš Vlček. Zatím není jasné, jestli dorazí i předseda Rakušan.

Naopak určitě nepřijede senátor Jiří Drahoš, ten bude sledovat volby ve svém štábu přímo v Senátu nebo egyptolog Miroslav Bárta, který také kandiduje v Praze. Jeho štáb je na pražském Žižkově.

Lochmanův soupeř Igor Karen z ANO je tady v Boleslavi vidět na každém rohu, má v centru města oblepené plakátovací plochy a zastávky hromadné dopravy.

Největší šance mají v Praze

Velké šance mají Starostové v metropoli. Tady bojují hned o dvě křesla. Největší šance má obhajující senátor Jiří Drahoš. V Praze 4 se utká s Josefem Svobodou (ANO), dvojčetem bývalého několikanásobného ministra Cyrila Svobody.

Vítězství v prvním kole Drahošovi těsně uniklo. Získal 48,04 procenta hlasů, zatímco druhý Svoboda obdržel 17,03 procenta. V roce 2018 Drahoš v Praze 4 zvítězil již v prvním kole. Získal 52,65 procenta hlasů.

Druhým pražským obvodem je Praha 2. V prvním kole na Vinohradech a na Žižkově sice zvítězil obhajující senátor Marek Hilšer (MHS), ale egyptologa Miroslava Bártu, kandidáta Starostů, porazil jen velmi těsně. Hilšer získal 29,16 procenta hlasů, druhý Bárta pak 27,75 procenta. Podporu Bártovi vyjádřila třetí na pásce, vědkyně Eva Zažímalová, která získala 22,87 procenta.

Poslanec Lochman sice nevyhrál už v 1. kole, důvod k oslavě ale měl. Porazil dlouholetého primátora Mladé Boleslavi a obhajujícího senátora Raduana Nwelatiho (ODS). Ve 2. kole se střetne s lékařem Igorem Karenem (ANO). Ten zkouší svoje štěstí v senátních volbách už potřetí, když před tím kandidoval v roce 2016 na Mělnicku a 2020 na Kolínsku. Lochman v 1. kole získal 35,75 procenta hlasů, Karen 29,75 procenta.

Svého kandidáta mají Starostové i sousedním obvodu Jablonec nad Nisou. Za sesterské Starosty pro liberecký kraj kandiduje semilská starostka Lena Mlejnková. V 1. kole získala 24,44 %. Porazil ji Milan Kroupa z hnutí ANO, který získala 26,45.

V Rokycanech usiluje o zvolení Miroslav Kroc. v 1. kole získal 24,97 procenta, ve druhém kole se utká s vítězem prvního kola, Petrem Vankou za ANO.

Posledním šestým obvodem je Třebíč. Tam obhajující senátorka za STAN Hana Žáková získala 41,22 procenta hlasů, do 2. kola jí doprovodil poslanec ANO a bývalý šéf Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba (ANO).